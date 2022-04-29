Храп не всегда может быть проблемой для человека, который по ночам издает низкие вибрирующие звуки, но почти всегда это непростое испытание для близких, которым приходится жить в одной квартире с храпуном.
Причиной храпа может быть искривленная перегородка, заложенный нос, гайморит, особенности строения лицевого скелета. Храп также вызывает синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), который встречается у 40-70% людей с избыточной массой тела. Она связана с периодическими остановками дыхания, каждая из которых завершается интенсивными дыхательными движениями, которые близкие слышат как храп. И вот он может быть очень опасен для здоровья.
Как перестать храпеть
Лечение храпа зависит от его причины. В первую очередь нужно восстановить носовое дыхание, то есть избавиться от заложенности носа, если не помогает — пойти к врачу. Храпом занимаются отоларингологи, которые могут отправить и к сомнологам, и даже к диетологам.
Если никакие способы не спасают, то рекомендуется симптоматическое лечение храпа с помощью аппаратов СИПАП. СPAP — Constant Positive Airway Pressure — это режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Это устройство стоит дорого и может вызвать ряд неудобств в применении. На ночь на храпящего надевается маска с присоединенным к ней специальным прибором, который накачивает атмосферный воздух в дыхательные пути, при этом храп исчезает, а человек не испытывает нехватки воздуха.
Простые способы избавления от храпа
Начать бороться с храпом можно, попробовав несколько лайфхаков, которые
Гласные звуки
Первый ее совет — повторять вслух гласные звуки. Произнесение такого набора, как А-Е-И-О-У поможет перестать храпеть. Это упражнение может укрепить мышцы и остановить вибрацию, вызывающую храп во время сна.
Трюк с подушкой
Еще один лайфхак от
Горячий душ
Попробуйте принять горячий душ перед сном — пар поможет увлажнить носовые проходы, позволит лучше дышать ночью и уменьшит любые проблемы с храпом.
Ешьте раньше
Если вы ложитесь в кровать с полным желудком, на грудь и легкие будет оказываться дополнительное давление, что может вызвать храп. Есть лучше за 4 часа до сна.
Держите домашних животных подальше от спальни
Если вам нравится спать в одной кровати с собакой или кошкой, лучше измените свою привычку. Частички кожи, шерсть животного могут усугубить проблемы с дыханием. Если вас мучает храп, лучше вовсе не позволять своим домашним питомцам заходить в спальню.
Делайте упражнения
Упражнения помогают тренировать мышцы, которые контролируют храп. Одно из них — скользить кончиком языка вдоль нёба назад так далеко, как это возможно. В качестве альтернативы можно просто прижать язык к нёбу и надавить.