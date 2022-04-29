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Храп не всегда может быть проблемой для человека, который по ночам издает низкие вибрирующие звуки, но почти всегда это непростое испытание для близких, которым приходится жить в одной квартире с храпуном.

Причиной храпа может быть искривленная перегородка, заложенный нос, гайморит, особенности строения лицевого скелета. Храп также вызывает синдромом обструктивного апноэ сна (СОАС), который встречается у 40-70% людей с избыточной массой тела. Она связана с периодическими остановками дыхания, каждая из которых завершается интенсивными дыхательными движениями, которые близкие слышат как храп. И вот он может быть очень опасен для здоровья.

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Как перестать храпеть

Лечение храпа зависит от его причины. В первую очередь нужно восстановить носовое дыхание, то есть избавиться от заложенности носа, если не помогает — пойти к врачу. Храпом занимаются отоларингологи, которые могут отправить и к сомнологам, и даже к диетологам.

Если никакие способы не спасают, то рекомендуется симптоматическое лечение храпа с помощью аппаратов СИПАП. СPAP — Constant Positive Airway Pressure — это режим искусственной вентиляции легких постоянным положительным давлением. Это устройство стоит дорого и может вызвать ряд неудобств в применении. На ночь на храпящего надевается маска с присоединенным к ней специальным прибором, который накачивает атмосферный воздух в дыхательные пути, при этом храп исчезает, а человек не испытывает нехватки воздуха. 

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Простые способы избавления от храпа

Начать бороться с храпом можно, попробовав несколько лайфхаков, которые предлагает эксперт-сомнолог Кэтрин Холл.

Гласные звуки

Первый ее совет — повторять вслух гласные звуки. Произнесение такого набора, как А-Е-И-О-У поможет перестать храпеть. Это упражнение может укрепить мышцы и остановить вибрацию, вызывающую храп во время сна.

Трюк с подушкой

Еще один лайфхак от эксперта по сну Ника Шеклока - попробуйте «разобраться» с вашей подушкой. Храп чаще всего возникает, когда человек спит на спине, поэтому нужно научиться как можно меньше спать в этой позе. Устройте подушку так, чтобы вы не могли перевернуться на спину — например, положите ее между ног. Как вариант — можно подложить вторую подушку под голову, приподняв голову. Такое положение облегчает дыхание во время сна.

Горячий душ

Попробуйте принять горячий душ перед сном — пар поможет увлажнить носовые проходы, позволит лучше дышать ночью и уменьшит любые проблемы с храпом.

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Ешьте раньше

Если вы ложитесь в кровать с полным желудком, на грудь и легкие будет оказываться дополнительное давление, что может вызвать храп. Есть лучше за 4 часа до сна.

Держите домашних животных подальше от спальни

Если вам нравится спать в одной кровати с собакой или кошкой, лучше измените свою привычку. Частички кожи, шерсть животного могут усугубить проблемы с дыханием. Если вас мучает храп, лучше вовсе не позволять своим домашним питомцам заходить в спальню.

Делайте упражнения

Упражнения помогают тренировать мышцы, которые контролируют храп. Одно из них — скользить кончиком языка вдоль нёба назад так далеко, как это возможно. В качестве альтернативы можно просто прижать язык к нёбу и надавить.

Анна Майская