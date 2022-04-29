Простые способы избавления от храпа

Начать бороться с храпом можно, попробовав несколько лайфхаков, которые предлагает эксперт-сомнолог Кэтрин Холл.

Гласные звуки

Первый ее совет — повторять вслух гласные звуки . Произнесение такого набора, как А-Е-И-О-У поможет перестать храпеть. Это упражнение может укрепить мышцы и остановить вибрацию, вызывающую храп во время сна.

Трюк с подушкой

Еще один лайфхак от эксперта по сну Ника Шеклока - попробуйте «разобраться» с вашей подушкой. Храп чаще всего возникает, когда человек спит на спине, поэтому нужно научиться как можно меньше спать в этой позе. Устройте подушку так, чтобы вы не могли перевернуться на спину — например, положите ее между ног. Как вариант — можно подложить вторую подушку под голову, приподняв голову. Такое положение облегчает дыхание во время сна.

Горячий душ

Попробуйте принять горячий душ перед сном — пар поможет увлажнить носовые проходы, позволит лучше дышать ночью и уменьшит любые проблемы с храпом.