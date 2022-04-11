«Вы можете обмануть мозг»: сомнолог объяснил, что будет на самом деле, если ложиться спать за полночь

- Если вы соблюдаете режим и нормальную продолжительность сна, ничего страшного нет. И не принципиально, ложитесь ли вы до 12 ночи или после. Это вообще распространенный миф, который поддерживают даже многие врачи — якобы сон до полуночи полезен, потому что начинают вырабатываться гормоны, которые после 12 не продуцируются. Если человек соблюдает режим, но ложится в час ночи, а до этого находится в искусственно освещенном помещении, организм будет понимать, что ночь наступает в час ночи, — рассказал врач в своем телеграм-канале.

Последователям теории о нарушении выработки гормонов при позднем отходе ко сну, специалист напомнил, что при переезде в другие часовые пояса организм, как и продукция гормонов, через 7-10 дней подстраиваются под новое расписание.