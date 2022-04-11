«Вы можете обмануть мозг»: сомнолог объяснил, что будет на самом деле, если ложиться спать за полночь

Как считает сомнолог Роман Бузунов, если человек поздно ложится спать или встает — это, как правило, не несет вреда его здоровью. Тем более для «сов», для которых поздний отбой и подъем наиболее комфортны. Чтобы такой распорядок был безопасным для самочувствия, важно соблюдать два условия — придерживаться постоянного режима сна и «высыпать» свою норму, которая для каждого человека индивидуальна. По словам специалиста, можно даже ночью не спать и ложиться только под утро — организм подстроится.
Врач-сомнолог, заведующий центром медицины сна, профессор, Заслуженный врач РФ, д.м.н.
- Если вы соблюдаете режим и нормальную продолжительность сна, ничего страшного нет. И не принципиально, ложитесь ли вы до 12 ночи или после. Это вообще распространенный миф, который поддерживают даже многие врачи — якобы сон до полуночи полезен, потому что начинают вырабатываться гормоны, которые после 12 не продуцируются. Если человек соблюдает режим, но ложится в час ночи, а до этого находится в искусственно освещенном помещении, организм будет понимать, что ночь наступает в час ночи, — рассказал врач в своем телеграм-канале.
Последователям теории о нарушении выработки гормонов при позднем отходе ко сну, специалист напомнил, что при переезде в другие часовые пояса организм, как и продукция гормонов, через 7-10 дней подстраиваются под новое расписание.
- Мы вполне можем жить в Москве, но по времени Лондона — фактически на 2 часа позже ложиться и на 2 часа позже вставать. Я знаю несколько человек, которые работали с биржами Гонконга — они ложатся в 7 часов вечера, закрывают блэкаут-шторы, и мозг думает, что это ночь. А в 2 часа ночи у них срабатывает светобудильник, имитирующий рассвет — подавляет продукцию мелатонина (гормона сна), и мозг думает, что наступило утро. То есть с помощью режима сна и режима освещенности мы можем обмануть наш мозг. Таким образом можно ночью бодрствовать, находясь при ярком освещении, а утром — закрывать шторы, ложится спать. Важно именно соблюдать постоянный режим и должную продолжительность сна, вся продукция гормонов подстроится, — заключил Роман Бузунов.
Проснулся ночью и не можешь уснуть — что это?
Жалоба на ранние пробуждения с невозможностью потом снова заснуть — одна из частых. Как объяснял врач-сомнолог Роман Бузунов, более чем в половине случаев такое нарушение сна можно объяснить первым признаком депрессивного состояния. Иногда это происходит еще до того, как появились другие симптомы депрессии. Хотя могут быть и другие причины. Если проблемы со сном продолжаются, сомнолог советует не медлить и обратиться к врачу-специалисту, который поможет найти причину бессонницы и вовремя начать лечение. Если это депрессия, врачи для лечения используют когнитивно-поведенческую терапию, техники повышения стрессоустойчивости, а также медикаментозную терапию, включая антидепрессанты.