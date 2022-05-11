В редких случаях первые седые волосы родители находят даже у детей школьного возраста и дошколят. Но обычно заметная седина появляется после 30-40 лет. Ученые много лет пытаются выяснить — с чем это связано, и почему одни люди седеют рано и очень быстро, а другие — до старости могут не подкрашивать волосы, не имеют ни единой седой прядки.

Однозначно ответить сложно, в каждом случае нужно индивидуально и подробно выяснять причину. Однозначно можно утверждать следующее — ранняя и выраженная седина, только если это не ваша семейная черта, это повод для того, чтобы посетить врача-трихолога. Здоровые люди исключительно редко седеют в раннем возрасте, обычно для изменений пигментации есть вполне определенные проблемы со здоровьем. «Доктор Питер» поговорил о причинах ранней седины к Денису Барбинову, дерматовенерологу, трихологу, косметологу «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.