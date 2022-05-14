Считается, что сладкоежкам особенно трудно похудеть — ведь тернистая дорога к заветным цифрам на весах требует полного отказа от калорийных продуктов. Но это совсем не так!
Сидящие на краш-диетах и «курогрудках», как правило, вновь набирают вес и даже экстра-килограммы. А те, кто не отказывает себе в сладком, показывают лучшие результаты и гарантированно худеют.
Оказывается, достаточно соблюдать всего 5 простых «десертных» правил.
Выбирайте порционный десерт
Если вы решили нормализовать вес, не означает, что надо отказываться от привычных и любимых десертов. Секрет в другом. Надо просто есть их в меньших количествах. Сокращая размер порции, можно сотворить настоящее чудо.
И это только кажется, что, если плитка шоколада или ведерко мороженого уже попали к вам руки, остановиться и не съесть их целиком будет невозможно. Хотите похудеть — просто попробуйте.
В качестве лайфхака совет: выбирайте десерты, которые уже поделены на небольшие порции — как шоколадка на дольки или мороженое на стаканчики. Ешьте маленькими кусочками, тщательно прожевывая и получая удовольствие от каждого.
И ни в коем случае не кладите сладости рядом с собой, когда работаете за компьютером или смотрите сериал — вы слопаете все до последней крошки и даже не почувствуете кайфа от любимого десерта. А жира на боках и животе прибавится.
Пейте зеленый чай после сладкого
«Давайте попьем чайку!» Такую фразу часто можно услышать в офисах, когда до обеда еще далеко. Плохого в такой привычке ничего нет — если только к чаю на стол тут же не материализуются из тумбочек пачки печенья и пирожные.
Как поступать с десертами, уже понятно — есть их можно, но в меру. А вот чай будет полезным дополнением. Дело в том, что в зеленом чае есть кофеин и соединение под названием EGCG. Оба способствуют похудению и уменьшают жировые отложения. Кроме того, зеленый чай предотвращает процессы гниения в кишечнике, нейтрализует токсины бактерий, вызывающих этот процесс.
Сладкое заменяйте фруктами
Неплохой способ сократить употребление калорий, если на требование организма «хочу сладкого» вы откликнитесь не шоколадной конфетой, а хотя бы небольшой порцией ягодного сорбета. А еще лучше — яблоком, бананом, киви или любыми свежими фруктами.
Фрукты помогают снять тягу к сладкому, плюс — они снабжают организм полезной клетчаткой, которая контролирует аппетит и способствует насыщению.
Только стоит помнить, что сидеть только на одних яблоках тоже вредно — это может спровоцировать обострение язвы, колита и гастрита.
Не стоит есть фрукты и перед сном. Они должны будут перевариваться ночью, а это время отдыха — и для ЖКТ тоже. Соответственно, еда будет застаиваться в кишечнике и вызывать процессы брожения. Вывод — с утра не ждите плоский живот из-за газообразования.
Позволяйте себе больше, чтобы похудеть
Это звучит нелогично. Но жесткие ограничения в еде с целью похудеть могут привести к обратному эффекту — мечты о сладком и запретном будут только усиливаться. В итоге тяга к вредной пище будет терзать вас, пока не сдадитесь, уверяют диетологи. И вот тогда вы наброситесь на сладкое с такой ненасытностью, что лучше было бы разрешить его себе сразу, как только захотелось. Вы бы съели гораздо меньше.
Это работающее правило — чем чаще вы поддаетесь желанию съесть вредный десерт, тем менее желанным он становится. Со временем вы будете меньше думать об этом, и размеры ваших порций естественным образом уменьшатся.
Это будет особенно заметно, если вы придерживаетесь принципов правильного питания — едите много белка, растительной пищи, клетчатки — и достаточно много двигаетесь.
Не ешьте сладкое натощак
Десерт по определению — это завершающее обед или ужин блюдо, и это как никому стоит помнить худеющим. Если вы будете наслаждаться пирожным или шоколадкой после того, как съедите порцию овощей с мясом или хотя бы цельнозерновой сэндвич с курицей, никакого вреда вашим бокам и талии они не причинят.
Поэтому разрешать себе десерты можно только тогда, если вы уже точно знаете — пропускать полноценный прием пищи категорически нельзя. У голодного человека, который перекусывает печеньем и другими быстрыми углеводами, желание съесть что-то еще (и снова сладкое и вредное) появится гораздо быстрее, чем у того, кто съест тарелку супа.