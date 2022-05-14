Выбирайте порционный десерт

Если вы решили нормализовать вес, не означает, что надо отказываться от привычных и любимых десертов. Секрет в другом. Надо просто есть их в меньших количествах. Сокращая размер порции, можно сотворить настоящее чудо.

И это только кажется, что, если плитка шоколада или ведерко мороженого уже попали к вам руки, остановиться и не съесть их целиком будет невозможно. Хотите похудеть — просто попробуйте.

В качестве лайфхака совет: выбирайте десерты, которые уже поделены на небольшие порции — как шоколадка на дольки или мороженое на стаканчики. Ешьте маленькими кусочками, тщательно прожевывая и получая удовольствие от каждого.

И ни в коем случае не кладите сладости рядом с собой, когда работаете за компьютером или смотрите сериал — вы слопаете все до последней крошки и даже не почувствуете кайфа от любимого десерта. А жира на боках и животе прибавится.