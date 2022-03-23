Только вот мало кто задумывается, что же происходит с нашим организмом, когда мы ложкой за ложкой уплетаем шоколадный пломбир. И дело тут даже не в фигуре.

Научно доказано, что мороженое помогает бороться с подавленным эмоциональным состоянием и действует почти как антидепрессант. Особенно, шоколадное с шоколадом. Правда, многие, глядя на опустевшие ведерко, ванночку или упаковку от брикета мороженого, начинают терзаться чувством вины, думая о съеденных жирах и углеводах.

На самом деле сладкий десерт содержит немало сахара и калорий, но настолько ли они вредны организму? Какими последствиями может обернуться «передоз» пломбира или крем-брюле? Что происходит с нашим организмом, когда мы съедаем за раз большую порцию мороженого?