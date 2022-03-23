Только вот мало кто задумывается, что же происходит с нашим организмом, когда мы ложкой за ложкой уплетаем шоколадный пломбир. И дело тут даже не в фигуре.
Научно доказано, что мороженое помогает бороться с подавленным эмоциональным состоянием и действует почти как антидепрессант. Особенно, шоколадное с шоколадом. Правда, многие, глядя на опустевшие ведерко, ванночку или упаковку от брикета мороженого, начинают терзаться чувством вины, думая о съеденных жирах и углеводах.
На самом деле сладкий десерт содержит немало сахара и калорий, но настолько ли они вредны организму? Какими последствиями может обернуться «передоз» пломбира или крем-брюле? Что происходит с нашим организмом, когда мы съедаем за раз большую порцию мороженого?
Важно — речь идет о качественном магазинном или домашнем продукте из молока и сливок.
Калорийная бомба
Ведерко мороженого весом 400-500 граммов может содержать до 1000 калорий, а для некоторых людей это больше половины их дневной нормы.
Это означает, что если вы будете есть мороженое в таких объемах регулярно, и это станет у вас привычкой — например, слопать «ванночку» под интересный сериал, то остаться стройным вряд ли удастся. Дополнительные калории, которыми вы снабжаете ваш организм на регулярной основе — это гарантированный путь к лишнему весу.
Однако если мороженое в больших количествах вы съедаете так же часто, как случаются президентские выборы, то беспокоиться вам не о чем.
Уровень сахара и давление
Если вы переживаете, что большая порция мороженого может сделать вас диабетиком, вы ошибаетесь. Да, в момент, когда вы едите сладкий пломбир, уровень сахара в крови повышается, но не настолько, чтобы это было критично, если вы здоровый человек.
Если вы не
Не произойдет ничего и с вашим давлением. Молочные продукты содержат кальций, калий и магний, которые важны для контроля артериального давления.
Жир на животе
Мороженое — это продукт, богатый углеводами, причем, быстрыми, рафинированными. Именно такие приводят к отложению лишнего жирка на животе.
Из большой порции мороженого вы получите куда больше углеводов, чем вам необходимо для поддержания энергии, значит, излишки всегда будут откладываться в виде жира.
Польза для мышц и костей
Есть определенная польза от мороженого, если оно сделано из натуральных продуктов. Этот продукт способствует наращиванию мышечной массы и предотвращает расщепление белка из-за мощного всплеска инсулина, который он вызывает.
Но есть одно но. Мороженое в этом смысле может быть полезным только в течение двух часов после интенсивной спортивной тренировки.
Полезно натуральное мороженое и для костей. Мы часто считаем этот продукт нездоровой пищей, но мороженое из сливок и молока — это самый настоящий молочный продукт, а значит, содержит питательные вещества, и в том числе, кальций. А когда кальций связывается с фосфором (который также содержится в мороженом), это может помочь укрепить кости.
Страдает сердце
В большой порции замороженного десерта содержится около 40 граммов насыщенных жиров. После того, как вы съедите ведерко мороженого, у вас однозначно повысятся уровни триглицеридов и холестерина. Это жиры, которые хранятся в клетках организма.
Регулярное увлечение мороженым и употребление его в больших количествах способно значительно повысить показатели холестерина и триглицеридов, а значит — и увеличить риск сердечных заболеваний. Особенно осторожным с мороженым стоит быть тем, кто страдает гипертонией и имеет лишний вес.
Мозг будет работать хуже
Обширный обзор в журнале
Вздутие живота
Поскольку мороженое содержит много жира, оно может перевариваться гораздо дольше других, более полезных продуктов. Вашему организму потребуется время для усвоения калорийного и жирного мороженого. Как следствие — возможно, вы почувствуете вздутие живота и даже небольшое расстройство желудка.
Сладкая зависимость
Не стоит слишком часто есть мороженое столовой ложкой. Исследование, опубликованное в