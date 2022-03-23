мороженое антидепрессант
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Только вот мало кто задумывается, что же происходит с нашим организмом, когда мы ложкой за ложкой уплетаем шоколадный пломбир. И дело тут даже не в фигуре.

Научно доказано, что мороженое помогает бороться с подавленным эмоциональным состоянием и действует почти как антидепрессант. Особенно, шоколадное с шоколадом. Правда, многие, глядя на опустевшие ведерко, ванночку или упаковку от брикета мороженого, начинают терзаться чувством вины, думая о съеденных жирах и углеводах.

На самом деле сладкий десерт содержит немало сахара и калорий, но настолько ли они вредны организму? Какими последствиями может обернуться «передоз» пломбира или крем-брюле? Что происходит с нашим организмом, когда мы съедаем за раз большую порцию мороженого?

Важно — речь идет о качественном магазинном или домашнем продукте из молока и сливок.

Калорийная бомба

Ведерко мороженого весом 400-500 граммов может содержать до 1000 калорий, а для некоторых людей это больше половины их дневной нормы. 

Это означает, что если вы будете есть мороженое в таких объемах регулярно, и это станет у вас привычкой — например, слопать «ванночку» под интересный сериал, то остаться стройным вряд ли удастся. Дополнительные калории, которыми вы снабжаете ваш организм на регулярной основе — это гарантированный путь к лишнему весу.

Однако если мороженое в больших количествах вы съедаете так же часто, как случаются президентские выборы, то беспокоиться вам не о чем.

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Уровень сахара и давление

Если вы переживаете, что большая порция мороженого может сделать вас диабетиком, вы ошибаетесь. Да, в момент, когда вы едите сладкий пломбир, уровень сахара в крови повышается, но не настолько, чтобы это было критично, если вы здоровый человек.

Если вы не диабетик и у вас не случается «сахарный крах», реактивная гипогликемия, то уровень сахара в крови даже после ведерка мороженого должен оставаться в пределах нормы.

Не произойдет ничего и с вашим давлением. Молочные продукты содержат кальций, калий и магний, которые важны для контроля артериального давления.

Жир на животе

Мороженое — это продукт, богатый углеводами, причем, быстрыми, рафинированными. Именно такие приводят к отложению лишнего жирка на животе.

Из большой порции мороженого вы получите куда больше углеводов, чем вам необходимо для поддержания энергии, значит, излишки всегда будут откладываться в виде жира.

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Польза для мышц и костей

Есть определенная польза от мороженого, если оно сделано из натуральных продуктов. Этот продукт способствует наращиванию мышечной массы и предотвращает расщепление белка из-за мощного всплеска инсулина, который он вызывает.

Но есть одно но. Мороженое в этом смысле может быть полезным только в течение двух часов после интенсивной спортивной тренировки.

Полезно натуральное мороженое и для костей. Мы часто считаем этот продукт нездоровой пищей, но мороженое из сливок и молока — это самый настоящий молочный продукт, а значит, содержит питательные вещества, и в том числе, кальций. А когда кальций связывается с фосфором (который также содержится в мороженом), это может помочь укрепить кости.

Страдает сердце

В большой порции замороженного десерта содержится около 40 граммов насыщенных жиров. После того, как вы съедите ведерко мороженого, у вас однозначно повысятся уровни триглицеридов и холестерина. Это жиры, которые хранятся в клетках организма.

Регулярное увлечение мороженым и употребление его в больших количествах способно значительно повысить показатели холестерина и триглицеридов, а значит — и увеличить риск сердечных заболеваний. Особенно осторожным с мороженым стоит быть тем, кто страдает гипертонией и имеет лишний вес.

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Мозг будет работать хуже

Обширный обзор в журнале Nutrients показал, что диеты, богатые насыщенными жирами и сахаром, могут ухудшать когнитивные способности и память. Причем, память может подвести даже из-за съеденного небольшого стаканчика мороженого. Ученые заявили, что есть доказательства, что только один прием продуктов с высоким гликемическим индексом способен ухудшить память здорового человека.

Вздутие живота

Поскольку мороженое содержит много жира, оно может перевариваться гораздо дольше других, более полезных продуктов. Вашему организму потребуется время для усвоения калорийного и жирного мороженого. Как следствие — возможно, вы почувствуете вздутие живота и даже небольшое расстройство желудка.

Сладкая зависимость

Не стоит слишком часто есть мороженое столовой ложкой. Исследование, опубликованное в American Journal of Clinical Nutrition, показало, что люди, которые часто ели мороженое, со временем перестали получать от него прежнее удовольствие. Ученые пришли к выводу, что сладкого десерта захочется все больше и больше, чтобы снова получить то самое чувство эйфории и удовольствия.

Анна Майская