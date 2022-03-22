- Все лекарства имеют два названия. Первое, которое красочно указано на упаковке — торговое название. В разных странах одно и то же лекарство по торговому наименованию может сильно отличаться. Но врачей и фармацевтов это не сбивает с толку, потому что врачи ориентируются на международное непатентованное название (МНН) , — объясняет врач-кардиолог Анна Кореневич. — В любой точке мира это название всегда будет одинаковым, поэтому врачи из разных стран всегда понимают друг друга.

Аналоги — как выбрать

Эксперт объясняет, что международное непатентованное название может быть указано на упаковке, обычно — мелкими буквами. Но если вы не находите его, загляните в инструкцию к препарату.

- Инструкция есть в коробке с лекарством или можно поискать ее в Интернете. Она всегда начинается с описания состава лекарства. Состав лекарства — это и есть МНН, — говорит врач-кардиолог

Одно и то же лекарственное вещество (МНН) может быть представлено в аптеке от 2-3 до 20 и даже 30 торговыми наименованиями (аналогами)!

- Во всем мире врачи, когда назначают лекарство, пишут исключительно МНН и точную дозировку. В России в больницах врачи уже давно пишут в рекомендациях именно МНН, а не торговые названия, чтобы пациент точно купил в аптеке то, что ему нужно, — поясняет Анна Кореневич. — Ведь вовсе не обязательно аптека должна закупить все аналоги этого лекарства, достаточно 2-3. В поликлиниках для скорости врачи по-прежнему пишут торговые названия, но вы теперь знаете, как быть и на что ориентироваться.