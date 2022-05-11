4 нетипичных симптома, которые могу предупредить о болезни Альцгеймера в будущем

Когда мы слышим, что у кого-то из близких диагностировали деменцию, то в голову, вероятно, приходит мысль: «Это начало конца». От коварных нейродегенеративных заболеваний еще нет лекарства. Как спасать таких людей? Врачам и ученым только предстоит найти ответ на этот вопрос.

Болезнь Альцгеймера — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, от которого с каждым годом страдает все больше людей по всему миру. Человек перестает узнавать своих близких, он уже не может ухаживать за собой, не отдает отчета в своих действиях. Со временем болезнь прогрессирует, связь с внешним миром может окончательно пропасть. Некоторые больные Альцгеймером ведут себя крайне неадекватно, не узнают себя в зеркале.

Ученые и врачи пытаются выяснить, что именно провоцирует опасную патологию и какие есть ранние признаки болезни. Так, группа исследователей из разных стран пришла к выводу : люди, у которых есть серьезные проблемы с деснами, сильнее подвержены риску появления болезни Альцгеймера в будущем.

Чаще всего на первых этапа жалобы следующие: