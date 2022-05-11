4 нетипичных симптома, которые могу предупредить о болезни Альцгеймера в будущем

Когда мы слышим, что у кого-то из близких диагностировали деменцию, то в голову, вероятно, приходит мысль: «Это начало конца». От коварных нейродегенеративных заболеваний еще нет лекарства. Как спасать таких людей? Врачам и ученым только предстоит найти ответ на этот вопрос.
Болезнь Альцгеймера — одно из самых распространенных нейродегенеративных заболеваний, от которого с каждым годом страдает все больше людей по всему миру. Человек перестает узнавать своих близких, он уже не может ухаживать за собой, не отдает отчета в своих действиях. Со временем болезнь прогрессирует, связь с внешним миром может окончательно пропасть. Некоторые больные Альцгеймером ведут себя крайне неадекватно, не узнают себя в зеркале.
Ученые и врачи пытаются выяснить, что именно провоцирует опасную патологию и какие есть ранние признаки болезни. Так, группа исследователей из разных стран
Чаще всего на первых этапа жалобы следующие:
во рту ощущается постоянная сухость;
часто беспокоит боль в горле;
во рту может быть ощущение непонятной липкости;
появляются трудности с жеванием и глотанием.
Эти симптомы могут указывать на различные серьезные заболевания десен, пишет британское издание
Ученые в течение 26 лет наблюдали за 6 тысячами мужчинами и женщинами, а также изучили их медданные. После этого они пришли к выводу: бактерии, вызывающие заболевания десен, тесно связаны с риском развития болезни Альцгеймера и деменций, особенно сосудистой. В полости рта может обитать бактерия Porphyromonas gingivalis, которая, соединяясь с бактериями Campylobacter rectus и Prevotella melaninogenica, еще больше увеличивает риски появления неизлечимой патологии.
Поэтому так важно не запускать здоровье зубов и десен, регулярно посещать стоматолога и чистить зубы 2 раза в день. Помните, что десны могут кровоточить из-за пародонтита, гингивита, пародонтоза. Если вовремя начать лечение, то осложнений можно избежать. Поставить точный диагноз и назначить терапию поможет стоматолог.
Первые признаки того, что вам нужно обратиться к специалисту:
постоянный неприятный запах изо рта;
у вас начали шататься зубы;
вы чувствуете неприятный привкус во рту;
у вас появились гной, отек, покраснение на деснах.
Как еще Альцгеймер может заявить о себе
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