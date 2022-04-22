Даже при абсолютно ровных и красивых зубах невозможно с уверенностью говорить, что с прикусом у вас все в порядке. Что уж говорить про видимые нарушения, когда есть проблемы с зубами, деснами. Поэтому хотя бы раз в жизни, но всем стоит проконсультироваться с ортодонтом, пройти осмотр, чтобы исключить любые нарушения прикуса.
Врач ортодонт-гнатолог, детский стоматолог, кандидат медицинских наук.vk.com/dr_chertanova
- Прикус влияет на многие сферы жизни человека, — предупреждает врач-ортодонт-гнатолог, детский стоматолог, главный врач стоматологического центра «Ортодонт Сити», кандидат медицинских наук Диана Чертанова. — Последствиями неправильного прикуса зубов становятся нарушение речи, осанки, деформация черт лица.
Со временем неправильный прикус в той или иной степени окажет влияние на все системы организма, к тому же могут развиваться психологические комплексы.
Чем грозит неправильный прикус
Первое, и самое очевидное, это заболевания полости рта: кариес, воспаление и рецессия десен, когда оголяются части корня зуба, стирание эмали, сколы.
- Также неправильный прикус способствует появлению проблем с височно-челюстным суставом, корректировать которые очень трудно, — рассказала «Доктору Питеру» Диана Чертанова. — Из-за неправильного смыкания зубов, человек не может полноценно пережевывать пищу, это ведет к проблемам с желудочно-кишечном трактом.
А что еще:
Неправильное положение челюсти влияет на осанку;
приводит к смещению центра тяжести, что влияет на положение шейных позвонков и всего позвоночного столба;
провоцирует ночное апноэ.
- Есть исследования, которые подтверждают повышенный риск развития гипертонии, ишемии и других заболеваний сердечно-сосудистой системы, — предупреждает стоматолог. — Все это влияет на качество жизни и сокращает ее продолжительность на 10-15 лет.
Команда спасателей прикуса
Конечно, исправить можно любой, другой вопрос, какими способами? Лечение может проводить только ортодонт, либо, при проблемах с височно-челюстным суставом, подключается гнатолог. При сложных патологиях требуется челюстно-лицевой хирург. На подготовительном этапе в обязательном порядке необходим стоматолог-терапевт и гигиенист.
- Важно перед установкой ортодонтической конструкции вылечить кариес и провести профессиональную гигиену полости рта, — подчеркивает Диана Чертанова. — После завершения основного этапа лечения, некоторым требуется имплантация, протезирование: восстановление зубов с помощью накладок или коронок, тогда мы подключаем стоматолога-ортопеда.
От исходного состояния зависят и сроки, сложность лечения, и, конечно же, финансовая составляющая. А так, стоматологи уверены — неразрешимых задач нет.
Как проходит лечение
- Перед началом лечения нужно провести полноценную диагностику: магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию, слепки зубов либо 3D сканирование, фотопротокол, — перечислила стоматолог Чертанова. — Далее, на основании полученных данных, составляется последовательный план лечения.
После того, как план работы есть, стоматологи порекомендуют провести санацию полости рта и разобраться с дисфункцией верхне-челюстного сустава, если она есть. Только после того, как удастся достичь стабильного положения челюсти, начинается, собственно, лечение.
- После, когда это необходимо, устанавливаются накладки для закрепления положения челюсти в физиологическом положении, — уточнила врач.
Неудобно, словно в новой обуви
Многие боятся, что после установки ортодонтических конструкций, будет дискомфортно, больно. Но, как заверяет стоматолог, неприятные ощущения продлятся недолго. Они исчезнут спустя 2-5 дней после установки.
- Дискомфорт можно сравнить с дискомфортом от новой обуви, — привела пример врач.
Еще один неприятный момент придется пережить после активации брекет-систем, но он слабее и длится меньше — всего 1-2 дня.
Важно знать свою конечную цель, когда знаешь ее, то соответственно, понимаешь, ради чего все это делаешь, и тогда лечение проходит спокойно.
Ортодонтическое лечение длится от 1 до 3 лет. Именно на 3 года можно ориентироваться, как на максимальный срок лечения на брекетах. Такое происходит при изначально сложных патологиях прикуса, смене врача-ортодонта или изменении тактики лечения, уже после установки брекет-систем. Но, вообще, средний срок лечения — 2 года.
Предельного возраста, когда проводят ортодонтическое лечение, нет.
- У меня сейчас проходит лечение женщина 65 лет, ограничения идут не по возрасту, а только по состоянию пародонта, — объяснила стоматолог Чертанова. — Главное, чтобы были зубы для перемещения.
Противопоказания к брекетам
Онкология;
туберкулез;
сахарный диабет;
ВИЧ;
заболевания иммунной, эндокринной и кроветворной систем в острой фазе.
- Также не стоит ставить ортодонтические конструкции пациентам с ментальными нарушениями, так как в этом случае возможны проблемы из-за несоблюдения гигиена полости рта и неадекватной реакции на сами конструкции, — предупредила врач. — Сюда же можно отнести психоэмоциональную неустойчивость, психозы и другие проблемы с нервной системой.