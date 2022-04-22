Неудобно, словно в новой обуви

Многие боятся, что после установки ортодонтических конструкций, будет дискомфортно, больно. Но, как заверяет стоматолог, неприятные ощущения продлятся недолго. Они исчезнут спустя 2-5 дней после установки.

- Дискомфорт можно сравнить с дискомфортом от новой обуви, — привела пример врач.

Еще один неприятный момент придется пережить после активации брекет-систем, но он слабее и длится меньше — всего 1-2 дня.

Важно знать свою конечную цель, когда знаешь ее, то соответственно, понимаешь, ради чего все это делаешь, и тогда лечение проходит спокойно.

Ортодонтическое лечение длится от 1 до 3 лет. Именно на 3 года можно ориентироваться, как на максимальный срок лечения на брекетах. Такое происходит при изначально сложных патологиях прикуса , смене врача-ортодонта или изменении тактики лечения, уже после установки брекет-систем. Но, вообще, средний срок лечения — 2 года.

Предельного возраста, когда проводят ортодонтическое лечение, нет.

- У меня сейчас проходит лечение женщина 65 лет, ограничения идут не по возрасту, а только по состоянию пародонта, — объяснила стоматолог Чертанова. — Главное, чтобы были зубы для перемещения.