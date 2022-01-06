Жевательная резинка также благотворно воздействует на мышцы жевательного аппарата. Когда мы жуем жвачку, мы нагружаем свою зубочелюстную систему и тренируем ее, укрепляем и зубы, и десны. В процессе задействуется челюсти, в результате чего нормализуется работа височно-нижнечелюстного сустава.

А надувание пузырей из резинки способствует формированию правильного прикуса — во время надувания жевательной резинки язык давит на зубы изнутри, как бы задавая верное направление.

Ну и приятным «косметическим» эффектом является маскировка неприятного запаха изо рта. Впрочем, если эта проблема сопровождает вас постоянно — это повод обратиться к врачу стоматологу — возможно у вас пародонтит, или какой-либо зуб разрушен и источает этот неприятный запах, вредя также соседним зубам, — говорит Копылов.