Жевательная резинка — настоящее спасение для тех, кто любит блюда с резким запахом, лук и чеснок. Однако безопасны ли пастилки для здоровья? «Доктор Питер» поговорил с медиками и выяснил, какое влияние жвачка оказывает на наши зубы и пищеварительную систему.
Максим Копылов
Медицина
Стоматолог-хирург, пародонтолог. Стаж работы — 14 лет.
Как жвачка влияет на зубы
По словам стоматолога Максима Копылова, жвачка может принести пользу организму человека.
- Жевательная резинка провоцирует слюноотделение, что благотворно сказывается на состоянии полости рта. Дело в том, что после еды образуются кислоты, а слюна их нейтрализует и восстанавливает кислотно-щелочной баланс. При активном выделении слюны происходит естественное самоочищение полости рта, а значит, у бактерий меньше шансов оседать на зубах.
Кроме того, жвачка за счет своей текстуры механически очищает зубы.
Жевательная резинка также благотворно воздействует на мышцы жевательного аппарата. Когда мы жуем жвачку, мы нагружаем свою зубочелюстную систему и тренируем ее, укрепляем и зубы, и десны. В процессе задействуется челюсти, в результате чего нормализуется работа височно-нижнечелюстного сустава.
А надувание пузырей из резинки способствует формированию правильного прикуса — во время надувания жевательной резинки язык давит на зубы изнутри, как бы задавая верное направление.
Ну и приятным «косметическим» эффектом является маскировка неприятного запаха изо рта. Впрочем, если эта проблема сопровождает вас постоянно — это повод обратиться к врачу стоматологу — возможно у вас пародонтит, или какой-либо зуб разрушен и источает этот неприятный запах, вредя также соседним зубам, — говорит Копылов.
По словам стоматолога Анны Шаранды, жвачка также может улучшить кровоток в деснах и снять стресс. Однако есть несколько моментов, на которые нужно обратить внимание для того, чтобы жвачка не причинила вреда здоровью.
Анна Шаранда
Медицина
Стоматолог общей практики
- Сахара, содержащиеся в составе, при длительном жевании могут способствовать развитию кариеса. Лучше выбирать жвачки без сахара.
Не стоит забывать, что это всего лишь дополнительное средство гигиены, и оно не заменяет ежедневных гигиенических мероприятий с использованием щетки, пасты и зубной нити.
Пациентам с заболеваниями височно-нижнечелюстного сустава, имеющие заболевания десен и подвижность зубов, при патологической стираемости зубов не рекомендуется использование жевательной резинки — это может усугубить текущее заболевание, — отмечает Шаранда.
Жвачка и «гормон голода»
По словам доктора медицинских наук и главного стоматолога Санкт-Петербурга Андрея Еременко, жвачка с сахорозаменителем может заставить человека есть больше, чем нужно. Все дело в самом подсластителе — ксилите.
Андрей Еременко
Стоматология
Доктор медицинских наук, президент Стоматологической Ассоциации Санкт-Петербурга, главный внештатный специалист-стоматолог Санкт-Петербурга
- Ксилит — сахарозаменитель, который производители добавляют для сохранения вкуса продукта. Но у всех сахарозаменителей есть один минус. Когда мы отрезаем вкусный кусочек сладкого, мы предвкушаем его вкус.
Организм понимает: «сейчас погуляем» и тоже начинает готовиться — идет подъем инсулина в крови. И что он получает? Его обманывают — поступает не глюкоза, а заменитель.
Это приводит к тому, что человек начинает искать еду, ведь инсулин — «гормон голода», — объясняет специалист.
Если жевать такие резинки часто, дело может дойти до нарушения обмена веществ — а это приводит к набору лишнего веса, предупреждает специалист.
Зато, как отмечает его коллега Копылов, ксилит, в отличие от других подсластителей, не усваивается бактериями полости рта, которые вызывают кариес.
Жвачка и пищеварение
Для того чтобы жвачка не навредила кишечнику и желудку, не стоит жевать ее натощак. Об этом
- Жвачка провоцирует выделение дополнительного количества желудочного сока, что негативно сказывается на слизистой оболочке пустого желудка, и может спровоцировать развитие язвы, — объясняет специалист.
Лучше пожевать резинку уже после еды — тогда можно помочь пищеварению.
Кроме того, как выяснили ученые, жвачка может спровоцировать появление и других проблем с ЖКТ. Согласно исследованию, проведенного Сиднейским университетом и опубликованного в
Можно ли глотать жвачку
В детстве многим из нас говорили: проглотишь жвачку — перевариваться она будет 7 лет. Или вот еще более абсурдная страшилка: «проглотишь жевательную резинку — не сможешь сходить в туалет еще неделю».
Однако на самом деле
Кстати
Не так давно ученые из Соединенных Штатов разработали жвачку, которая буквально «ловит» коронавирус в ротовой полости. Подробнее об этом читай ЗДЕСЬ.
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