Какие болезни вызывают стоматологические проблемы

Любое хроническое заболевание так или иначе сказывается на состоянии ротовой полости. Поэтому грамотные стоматологи всегда рассматривают жалобы пациента в комплексе. Если при том же пародонтите обнаружены отягчающие факторы, кроме лечения зубов врач обязательно направит к профильному специалисту. Какие проблемы встречаются чаще всего?

Заболевания желудка

На фоне язв, гастритов, рефлюксной болезни быстрее и чаще развиваются поражения десен и зубов. Все дело в том, что при этих заболеваниях меняются состав и свойства слюны, повышается кислотность во рту — создаются отличные условия для патогенных бактерий, развития кариеса и воспаления десен.