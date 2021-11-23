Аннета Кужанова
Стоматология
стоматолог-терапевт, эндодонтист Smile-at-Once, эксперт Straumann
По большому счету ротовая полость — тоже часть пищеварительной системы. Зубы, язык, слюнные железы, а также пищевод, желудок и остальные органы ЖКТ работают в тесной взаимосвязи. Неполадки в одной части отражаются на всех остальных. Так, болезни зубов могут повлиять на органы ЖКТ и наоборот — десны, слизистая полости рта, эмаль зубов чувствительны к проблемам с желудком.
Какие болезни вызывают стоматологические проблемы
Любое хроническое заболевание так или иначе сказывается на состоянии ротовой полости. Поэтому грамотные стоматологи всегда рассматривают жалобы пациента в комплексе. Если при том же пародонтите обнаружены отягчающие факторы, кроме лечения зубов врач обязательно направит к профильному специалисту. Какие проблемы встречаются чаще всего?
Заболевания желудка
На фоне язв, гастритов, рефлюксной болезни быстрее и чаще развиваются поражения десен и зубов. Все дело в том, что при этих заболеваниях меняются состав и свойства слюны, повышается кислотность во рту — создаются отличные условия для патогенных бактерий, развития кариеса и воспаления десен.
Эндокринные заболевания
Больные диабетом жалуются на тяжелые воспаления десен. Предпосылки для этого есть. Из-за диабета нарушен обмен веществ, меняется уровень гормонов в крови, есть хронический дефицит витаминов. Нарушена выработка слюны. Иммунитет в полости рта падает. Слизистая хуже снабжается питательными элементами, атрофируется, оголяет чувствительные шейки зубов. И даже незначительное скопление налета и бактерий провоцирует проблемы.
Остеопороз разрушает челюстную кость, приводит к расшатыванию и выпадению зубов.
Как плохие зубы влияют на здоровье
Изжога и тяжесть в животе
При зубной боли мы стараемся пережевывать пищу осторожнее, и неосознанно делаем это чаще на той стороне челюсти, которая не болит. Из рациона выпадает то, что трудно разжевать: жесткие овощи и фрукты, волокнистое мясо, крупитчатые гарниры. Отдается предпочтение мягкой пище. А это снижает поступление витаминов, минеральных веществ, клетчатки. Пищевой комок формируется плохо, что создает дополнительную нагрузку при переваривании. Итог — жжение, вздутие, тяжесть в животе.
Инфекции и проблемы с беременностью
Если проблемы с зубами серьезные, по цепочке страдают многие органы. Кариес, пульпит, язвочки и воспаления десен, а особенно пародонтит — это не что иное, как очаги инфекции и токсинов. Со слюной они попадают в пищеварительный тракт, желудок, кишечник. При поражениях слизистых и кровоточивости десен инфекция попадает и в системный кровоток.
Исследованиями доказано, что при пародонтите поражается не только полость рта.
В 8 раз возрастает риск выкидышей и проблем с течением беременности.
В 6 раз выше вероятность осложнений сахарного диабета, инсульта, пиелонефрита и заболеваний почек.
В 3-4 раза чаще развиваются проблемы с дыхательной системой, сердечные приступы, псориаз и поражения кожи, заболевания суставов — артриты и артрозы.
Нарушение осанки
При нарушениях осанки организм стремится их компенсировать — изменить положение в пространстве и найти новый скелетный баланс. По цепочке здесь задействованы и зубы. При изменении положения головы и шеи челюсти могут сдвигаться вперед или назад, чтобы стабилизировать равновесие опорно-двигательного аппарата. Это неизбежно сказывается на прикусе.
Процесс работает и наоборот. Если даже один зуб сместился, разрушился или удален, мы немного меняем жевательные привычки — жуем преимущественно на одной стороне. Ряд мышц напрягаются больше, появляется дисбаланс в височно-нижнечелюстном суставе. Чтобы адаптироваться к этому, немного меняется наклон головы, что смещает нагрузку на шейно-плечевой отдел. А следствие — могут развиться спазмы мышц шеи, появиться головные боли, чувство тяжести в висках, дискомфорт при открывании рта, бруксизм.
Рекомендация для самих пациентов довольно простая — следите за здоровьем в целом. Правильное питание, физические нагрузки и своевременная профилактика общих болезней сохраняют зубы и десны здоровыми куда эффективнее, чем может показаться.
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