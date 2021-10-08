Когда надо начинать исправлять прикус

Чем раньше, тем лучше. Не все патологии можно исправить во взрослом или даже подростковом возрасте, так как в этот период уже невозможно повлиять на размеры и положения челюстей и нормализовать функцию дыхания. Самая частая ошибка родителей, когда они говорят «ничего страшного, подрастет, поставим брекеты, и все исправим, что его сейчас мучать этими вашими пластинками, аппаратами». Приходят на прием уже в возрасте 14 лет, когда сменились все молочные зубы на постоянные. И расстраиваются, что прикус уже не исправить брекетами или элайнерами, а необходима ортогнатическая операция — челюстям при помощи разрезов задают нужное положение и крепят их пластинами до того момента, когда не появится новая твердая ткань. Это позволяет изменить размеры и положение челюстей и восстановить функцию.

Также врач может предложить удалить здоровые зубы, чтобы освободить место при сильной скученности. Этот вариант способен улучшить эстетику, но не восстановить функцию. Такое лечение — это скорее камуфляж проблемы.

Использовать брекеты или элайнеры можно, если у вас не нарушена функция дыхания и нет сужения челюстей или их неправильного положения.