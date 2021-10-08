С неправильным прикусом у большинства из нас ассоциируется некрасивая улыбка. Зубы слишком скучены или слишком далеко друг от друга стоят, растут вразнобой и вообще кривые. Поэтому все исправления списывают на эстетику, хотя выравнивание прикуса нужно вовсе не для красоты. К тому же сделать это с помощью брекетов или элайнеров невозможно. Если затянуть с решением вопроса, могут возникнуть такие проблемы со здоровьем, что потребуется операция.
Когда вести ребенка к ортодонту, и могут ли проблемы с прикусом передаваться по наследству, «Доктору Питеру» рассказал детский стоматолог, ортодонт клиники Dental fantasy Константин Крылов.
Тема прикуса достаточно сложная. Прикус — это не только эстетика и ровные зубы, а, в первую очередь, нормальный размер челюстей, правильное их расположение по отношению друг к другу и по отношению к костям черепа. Существуют виды прикуса, при которых зубы идеально ровные, но, например, есть дистальная окклюзия, когда нижние зубы находятся позади верхнего ряда. В таком случае может страдать весь организм, ведь нарушается функция дыхания.
Какие нарушения бывают и к чему они приводят
Сужение верхней челюсти — из-за этого уменьшается просвет носовых ходов, через них не проходит нужное для нормального функционирования организма количеству воздуха.
Дистальное расположение верхней челюсти — происходит сужение дыхательных путей в области носоглотки. Опять же страдает функция дыхания.
Дистальное расположение нижней челюсти — при этом состоянии сужается просвет дыхательных путей в области корня языка. В этом случае проблемами с дыханием все не заканчивается, быстро прогрессирует нарушение осанки. Чтобы немного раскрылись дыхательные пути в области корня языка, мы неосознанно выдвигаем голову вперед. Проявляется «компьютерная шея» и сутулость. Причем происходит все незаметно, автоматически. Это своего рода защитная реакция нашего организма, чтобы обеспечить себя необходимым количеством воздуха. Но это тянет за собой нарушение кровоснабжения головного мозга.
Гипоксия из-за нарушившегося дыхания может привести к целому комплексу неприятностей, она даже может стать причиной сокращения продолжительности жизни.
Храп, остановки дыхания во сне — также последствия прикуса, которые нарушают нормальный сон, происходит его фрагментация. Человек быстрее устает, тяжело просыпается по утрам. Способность к физическим нагрузкам снижается, страдает интеллектуальная составляющая, появляется хроническая усталость, бывают перепады настроения, раздражительность. В запущенном случае начинает страдать сердечно-сосудистая система и организм в целом.
Когда надо начинать исправлять прикус
Чем раньше, тем лучше. Не все патологии можно исправить во взрослом или даже подростковом возрасте, так как в этот период уже невозможно повлиять на размеры и положения челюстей и нормализовать функцию дыхания. Самая частая ошибка родителей, когда они говорят «ничего страшного, подрастет, поставим брекеты, и все исправим, что его сейчас мучать этими вашими пластинками, аппаратами». Приходят на прием уже в возрасте 14 лет, когда сменились все молочные зубы на постоянные. И расстраиваются, что прикус уже не исправить брекетами или элайнерами, а необходима ортогнатическая операция — челюстям при помощи разрезов задают нужное положение и крепят их пластинами до того момента, когда не появится новая твердая ткань. Это позволяет изменить размеры и положение челюстей и восстановить функцию.
Также врач может предложить удалить здоровые зубы, чтобы освободить место при сильной скученности. Этот вариант способен улучшить эстетику, но не восстановить функцию. Такое лечение — это скорее камуфляж проблемы.
Использовать брекеты или элайнеры можно, если у вас не нарушена функция дыхания и нет сужения челюстей или их неправильного положения.
Почему формируется неправильный прикус
Практически все патологии прикуса являются приобретенными. Обычно у одного человека они формируются с детства из-за:
отсутствия грудного вскармливания;
неправильного прикорма;
отсутствия твердой пищи в рационе;
неправильного положения тела во время еды
аденоидов и ротового дыхания.
Есть и генетический фактор: большая массивная нижняя челюсть обычно наследуется от родителей. А вот узкие челюсти и кривые зубы у ребенка родителей со схожими проблемами касается вовсе не генетики, а того, что у родителей в детстве тоже были проблемы, которые повторились вновь.
Когда лечить
Лечение возможно уже у детей с 2 лет. Используются мягкие каппы — это специальные миофункциональные аппараты «инфанты», которые помогают прикусу развиваться правильно. С 4,5-5 лет, иногда раньше, начинают использоваться различные пластины и аппараты, которые способны менять размеры и положение челюстей. С 7-8 лет можно использовать специальные аппараты для активного расширения верхней челюсти. Нижнюю челюсть на этом этапе не рекомендуется вовлекать в лечение. Часто она старается дорасти до верхней челюсти самостоятельно.
Если есть дистальный сдвиг верхней челюсти можно использовать лицевую маску, которая помогает выдвинуть челюсть вперед. В более старшем возрасте начинают использовать различные аппараты для выдвижения вперед нижней челюсти, и лишь затем, когда расширены челюсти, нормализовано их положение, следует прибегать к использованию брекетов или элайнеров, лишь с целью доведения эстетики до идеала. Такое многоэтапное лечение дает превосходный эстетический результат, полное отсутствие откатов после лечения и самое главное восстановление функции дыхания и других функций.
Комментарии0