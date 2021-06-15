Не лечил молочный — потерял постоянный
Чем могут обернуться для ребенка нелеченные молочные зубы с кариесом, «Доктору Питеру» рассказала петербургский стоматолог Юлия Раевская.
Юлия Раевская
стоматология
Врач стоматолог-терапевт
- Самая большая опасность — потерять постоянные. Под каждым молочным зубом находится зачаток постоянного, который продолжает свое развитие в костной ткани. Если мы не вмешиваемся на этапе кариеса, то процесс прогрессирует и переходит в пульпит (воспаление нерва). Родители бездействуют, и инфекция, которая изначально локализовалась в пределах зуба, выходит в окружающие ткани и просто разрушает зачаток постоянного. Бывает так: молочный зуб выпал или его удалили, родители ждут постоянного, а его нет. Они приходят к врачу, ребенку делают снимок, а на месте зачатка — пусто. Начинаем расспрашивать и выясняем, что они действительно не лечили молочные зубы, — говорит Юлия Раевская.
Ждать до последнего, пока зуб не разболится, — тоже не выход. По словам стоматолога, у детей, в отличие от взрослых, прогрессирование инфекции происходит гораздо быстрее. Есть риск не только потерять зуб, но и заработать периостит (воспаление надкостницы) или остеомиелит (гнойное воспаление кости челюсти и окружающих тканей).
- Взрослый в такой ситуации может ходить несколько дней — зуб болит, отек нарастает постепенно. У ребенка все может произойти буквально за пару часов. Кости лицевого скелета мягкие, клетчаточные пространства обширные и рыхлые, поэтому инфекция распространяется стремительно. От начала боли до остеомиелита может пройти пара часов, — предупреждает врач.
Кроме того, когда уже больно, ребенка намного сложнее уговорить на лечение — малышу тяжело и страшно. Как правило, такие дети по острой боли попадают в больницу, где им под наркозом удаляют зуб.
И еще один, не менее важный минус отказа от лечения. Инфекция, которая из-за кариеса надолго «поселится» в ротовой полости, может повлиять на иммунитет. Такие дети могут чаще болеть, к примеру, ОРВИ или болезнями лор-органов, а родители не будут понимать, почему.
Может, легче сразу удалить?
Удаление даже молочного зуба, который можно было еще спасти, далеко не самый подходящий вариант. И дело не только в эстетике, хотя для некоторых родителей она не так и важна. По словам стоматолога, из-за «дырки» в зубном ряду у ребенка могут начаться проблемы с пищеварением.
- Ферменты, содержащиеся в слюне, первыми начинают расщеплять поступающую пищу. Если мы не можем нормально пережевывать еду, потому что нет каких-то зубов, страдают остальные отделы ЖКТ. Пищевой комок попадает в желудок неподготовленным, тем самым увеличивая нагрузку на орган и нарушая процесс переваривания. Полезные вещества начинают хуже всасываться, происходит дефицит нутриентов. Как результат — нарушение роста и развития, гастриты и так далее, — говорит стоматолог.
Также преждевременно удаленный молочный зуб впоследствии может стать причиной неправильного прикуса.
- Молочные зубы должны отслужить свой срок. При ранней потере временных зубов может произойти смещение соседних. В итоге постоянному зубу просто не хватит места — он будет пытаться прорезаться с язычной, небной или щечной стороны. И опять же в будущем это чревато ортодонтическими проблемами, — заключает наш эксперт.
Комментарии0