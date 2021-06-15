- Самая большая опасность — потерять постоянные. Под каждым молочным зубом находится зачаток постоянного, который продолжает свое развитие в костной ткани. Если мы не вмешиваемся на этапе кариеса, то процесс прогрессирует и переходит в пульпит (воспаление нерва). Родители бездействуют, и инфекция, которая изначально локализовалась в пределах зуба, выходит в окружающие ткани и просто разрушает зачаток постоянного. Бывает так: молочный зуб выпал или его удалили, родители ждут постоянного, а его нет. Они приходят к врачу, ребенку делают снимок, а на месте зачатка — пусто. Начинаем расспрашивать и выясняем, что они действительно не лечили молочные зубы, — говорит Юлия Раевская.

Ждать до последнего, пока зуб не разболится, — тоже не выход. По словам стоматолога, у детей, в отличие от взрослых, прогрессирование инфекции происходит гораздо быстрее. Есть риск не только потерять зуб, но и заработать периостит (воспаление надкостницы) или остеомиелит (гнойное воспаление кости челюсти и окружающих тканей).