«Некоторые клиники против повального удаления зубов мудрости. Если они прорезались в правильном положении, не наклонены к соседним седьмым зубам и не доставляют никакого дискомфорта, то их можно оставить. Однако гораздо чаще мы наблюдаем другую картину: зубы мудрости прорезаются неправильно, иногда и вовсе остаются под десной.

Главное беспокойство врача — это здоровье седьмых зубов, которые крайне важны, так как выполняют жевательную функцию. Восьмые зубы часто давят на них, препятствуют качественной гигиене в этой и без того труднодоступной зоне. Кроме того, зубы мудрости могут вызывать чрезмерную скученность зубов и деформировать весь зубной ряд», — пояснил эксперт.