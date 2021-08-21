Удалять — не всегда верная тактика
Уже давно принято считать, что зубы мудрости — это рудимент, от которого надо обязательно избавиться. Много веков назад восьмерки были очень нужны нашим предкам. В древние времена люди употребляли в пищу жесткие необработанные продукты, у них были мощные челюсти и восьмые зубы выполняли функцию «жевательных зубов». Со временем наша челюсть уменьшилась, пища стала более мягкой из-за термической обработки, но восьмерки все же остались.
Максим Копылов
Медицина
Стоматолог-хирург, пародонтолог. Стаж работы — 14 лет.
«Некоторые клиники против повального удаления зубов мудрости. Если они прорезались в правильном положении, не наклонены к соседним седьмым зубам и не доставляют никакого дискомфорта, то их можно оставить. Однако гораздо чаще мы наблюдаем другую картину: зубы мудрости прорезаются неправильно, иногда и вовсе остаются под десной.
Главное беспокойство врача — это здоровье седьмых зубов, которые крайне важны, так как выполняют жевательную функцию. Восьмые зубы часто давят на них, препятствуют качественной гигиене в этой и без того труднодоступной зоне. Кроме того, зубы мудрости могут вызывать чрезмерную скученность зубов и деформировать весь зубной ряд», — пояснил эксперт.
«Только после тщательного осмотра и компьютерной томографии полости рта можно с уверенностью решить, удалять или не удалять. КТ детально показывает расположение зубов мудрости и их „влияние“ на другие зубы».
Какие сюрпризы могут преподнести зубы мудрости
Некоторые до последнего не хотят удалять зубы мудрости, даже если стоматологи настаивают на этом. Бывает, люди надеются, что зуб со временем «выпрямится» и не навредит другим зубам. Или же человеку просто очень страшно. Однако такое решение может навредить вашему здоровью, говорит стоматолог Карина Латышева.
Карина Латышева
Медицина
Стоматолог-ортодонт
«В 95% случаев зубы мудрости располагаются не правильно и давят не только на соседние зубы, но и на весь зубной ряд. В таком случае они могут вызывать проблемы с прикусом, скученность и боли в височно-нижнечелюстном суставе, вплоть до головных болей и неприятных ощущений в области шеи. Даже если зубы мудрости не прорезались и располагаются в кости, при чрезмерном давлении на седьмые зубы велик риск резорбции (рассасывания корня) седьмого зуба с его последующим удалением. Помимо этого, из-за расположения этих зубов в конце ряда их сложно прочищать и там быстро развивается кариес, который без лечения переходит в пульпит, периодонтит и зуб все равно приходится удалять», — говорит Карина Латышева.
Поддерживать гигиену восьмерок тяжелее всего — помимо того, что до них сложно дотянуться, эти рудименты бывают странной формы, которая совсем не похожа на ровный и белый прямоугольник. Восьмерки могут быть очень неровными, с различными бугорками и впадинами — кариес там развивается очень быстро.
Польза все же есть
Несмотря на то, что восьмерки — вредны и коварны, иногда они могут быть полезны. Конечно, проще избавиться от «трудных» зубов — прочищать сложно, смещают остальные зубы, подвержены кариесу… Но в тех случаях, когда вы по каким-либо причинам лишились жевательного седьмого зуба рудимент может оказаться как нельзя кстати.
Юлия Беговаткина
Медицина
Стоматолог-терапевт
«Лечить и бороться за зубы мудрости нужно в тех случаях, когда отсутствует рядом стоящий зуб (например, уже удалена семерка) и восьмерку можно использовать для дальнейшего протезирования с целью правильного распределения жевательной нагрузки на зубы и сустав», — пояснила эксперт.
Конечно, восьмерка не всегда может заменить жевательный седьмой зуб. Но иногда стоматологам действительно удается «скорректировать» проблемный рудимент — и он становится полезным жевательным зубом.
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