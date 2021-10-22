Количество больных диабетом с каждым годом только увеличиваются. Врачи аккуратно заявляют, что масштабы уже начинают напоминать эпидемию. Виновато, в первую очередь, неправильное питание. Многие потребляют огромное количество углеводов, которое способно разрушить даже самый здоровый организм.
Марина Лисянская
Гинекология, эндокринология
Гинеколог-эндокринолог Клиники Пирогова на Васильевском острове
- По каким признакам, не лабораторным, можно заподозрить у себя начало диабета?
- Признаки диабета второго типа:
постоянная жажда;
кожный зуд;
зуд слизистых;
увеличение массы тела;
частое мочеиспускание, в том числе ночное;
повышенная утомляемость;
сниженная работоспособность;
мышечная слабость;
запах ацетона изо рта (иногда);
ухудшение зрения;
плохое заживление ран.
Если вы заметили у себя такие признаки — это повод для обращения к врачу.
- Что такое преддиабет, как часто он становится диабетом? Можно ли остановить развитие заболевания на этой фазе?
- Преддиабет — это то состояние, которые предшествует диабету. Оно называется инсулинорезистентность — нарушение чувствительности к инсулину. В ситуациях, когда сахар повышается и длительное время остается повышенным, поджелудочной железой должен вырабатываться инсулин и снижать уровень глюкозы. При избыточной массе тела организм не «видит» свой собственный инсулин. Такое состояние — инсулинорезистентность — может длительное время, годами, предшествовать развитию диабета.
- Можно ли вылечиться от диабета 2 типа, или такой диагноз окончательный?
- Если человек ничего не предпринимает, не корректирует питание, массу тела, то инсулинорезистентность в 30-40 процентах переходит в сахарный диабет. Безусловно, такое развитие событий можно предотвратить, вовремя обратившись к эндокринологу, пройти обследование, откорректировать питание, подобрать физические нагрузки. При необходимости назначаются специальные препараты.
Однако, если уже поставлен диагноз «диабет 2-го типа», нужно понимать, что он остается навсегда. Вопрос только в том, что он может быть успешно компенсирован. Отдельно отмечу, что диабет второго типа может быть с осложнениями и без. Если осложнения проявляются со стороны зрения, нервной системы, сосудов, то в этом случае потребуется отдельное наблюдение и лечение.
- Способен ли диабет 2-го типа стать диабетом 1-го типа?
- Сахарный диабет 2-го типа не может перейти в 1-й, потому что механизм развития этих заболеваний абсолютно разный. Сахарный диабет 1-го типа — это генетически обусловленное заболевание, которое, как правило, проявляется в молодом возрасте, детском возрасте и крайне редко — у взрослых пациентов. Это изначально инсулинозависимая ситуация, когда поджелудочная железа по какой-то причине перестает вырабатывать свой собственный инсулин. Но диабет 2-го типа, если пациент не обращается к врачу и ничего не меняет в образе жизни, может стать инсулинозависимым.
- От каких продуктов все же стоит отказаться раз и навсегда? Можно ли больным диабетом 2-го типа сладкое?
- Сладкое можно есть, но в очень ограниченных количествах. Это быстрые углеводы, то есть те, которые почти мгновенно повышают сахар в крови и требуют большого напряжения в работе поджелудочной железы. Поэтому правильный подход — не ограничивать себя в сладком, а сформировать такой рацион и такое пищевое поведение, чтобы просто не было необходимости в чем-либо себя ограничивать. Если рацион сбалансирован по сложным углеводам, белкам, клетчатке и жирам, то у вас исчезнет потребность в сладком.
- Что происходит с организмом, если показатели сахара всегда повышены, например, до 8 единиц?
- Если сахар постоянно повышен, такая ситуация не может обойтись без осложнений. Глюкоза — это не только жизненно необходимая энергия, но и весьма токсичное вещество, влияющее на все сосуды, начиная от крупных артерий до мелких капилляров. При этом осложнения могут развиться со стороны абсолютно любых органов.
- Какие заболевания повышают риск развития диабета 2-го типа?
- Диабет 2-го типа развивается прежде всего у пациентов с избытком массы тела и ожирением. Также в зоне риска — люди с проблемами со стороны работы надпочечников, гипофиза, у женщин — яичников.
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