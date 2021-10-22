- По каким признакам, не лабораторным, можно заподозрить у себя начало диабета?

- Признаки диабета второго типа:

постоянная жажда;

кожный зуд;

зуд слизистых;

увеличение массы тела;

частое мочеиспускание, в том числе ночное;

повышенная утомляемость;

сниженная работоспособность;

мышечная слабость;

запах ацетона изо рта (иногда);

ухудшение зрения;

плохое заживление ран.

Если вы заметили у себя такие признаки — это повод для обращения к врачу.

- Что такое преддиабет, как часто он становится диабетом? Можно ли остановить развитие заболевания на этой фазе?