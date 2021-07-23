Наш организм по-разному сигналит нам о проблемах со здоровьем: это могут быть недомогания, сухость во рту, боли в животе. Очень важно не только прислушиваться к нему, но еще и «приглядываться» — некоторые тревожные симптомы можно увидеть в отражении в зеркале.

Врачи-офтальмологи рассказал и MailOnline, о каких заболеваниях могут рассказать изменения в наших глазах:

«Тень» в глазах

Опухший зрительный нерв или «тень» в глубине глаза могут указывать на опухоль головного мозга или другие серьезные заболевания. Чтобы избежать опасных последствий, необходимо проверять зрение 2 раза в год.

Туман перед глазами

Ощущение, как будто перед глазами появился туман, может указывать на диабет.

«Диабет — это хроническое нарушение обмена веществ, характеризующееся недостаточной выработкой инсулина или нечувствительностью к нему, что приводит к слишком большому количеству сахара в крови», — пояснил доктор Рехман.

Сетчатка, расположенная на задней части глаза, отвечает за поглощение света и передачу этого сигнала в мозг. Из-за диабета эти сосуды могут быть повреждены, поэтому и создается ощущение тумана перед глазами.