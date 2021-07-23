Наш организм по-разному сигналит нам о проблемах со здоровьем: это могут быть недомогания, сухость во рту, боли в животе. Очень важно не только прислушиваться к нему, но еще и «приглядываться» — некоторые тревожные симптомы можно увидеть в отражении в зеркале.
Врачи-офтальмологи
«Тень» в глазах
Опухший зрительный нерв или «тень» в глубине глаза могут указывать на опухоль головного мозга или другие серьезные заболевания. Чтобы избежать опасных последствий, необходимо проверять зрение 2 раза в год.
Туман перед глазами
Ощущение, как будто перед глазами появился туман, может указывать на диабет.
«Диабет — это хроническое нарушение обмена веществ, характеризующееся недостаточной выработкой инсулина или нечувствительностью к нему, что приводит к слишком большому количеству сахара в крови», — пояснил доктор Рехман.
Сетчатка, расположенная на задней части глаза, отвечает за поглощение света и передачу этого сигнала в мозг. Из-за диабета эти сосуды могут быть повреждены, поэтому и создается ощущение тумана перед глазами.
Желтоватый оттенок белков
Когда глазные белки приобретают желтоватый оттенок, это говорит о проблемах с печенью.
«Белки желтеют, когда в вашем теле слишком много билирубина — желтого вещества, которое образуется при разрушении красных кровяных телец», — объясняет врач.
Еще один вариант — это начавшаяся желтуха. В этом случае белки глаз меняют цвет потому что компоненты крови, переносящие кислород, распадаются на билирубин, не происходит должной «очистки» в организме.
Радужные круги и вспышки света
Если вдруг зрение время от времени становится не четким, появилась тошнота, а перед глазами как будто вспыхивает свет или образуются радужные круги, то это может указать на глаукому (при этом заболевании повреждается зрительный нерв из-за внутриглазного давления).
Глаукому еще называют «тихим похитителем зрения» — у вас долго нет никаких симптомов, резкая боль в глазах, тошнота и вспышки света появляются далеко не в начале развития болезни.
Боль и серые пятна
Боль или ощущение, что на глаз «что-то давит» возникают при инсульте. На это заболевание также укажут внезапно появившиеся серые пятна, плавающие перед глазами. Вы начинаете видеть нечетко (чаще всего только одним глазом) или же постепенно теряете зрение.
Белое кольцо вокруг роговицы
Серое или белое кольцо вокруг роговицы называется Arcus senilis. Чаще всего оно образуется у пожилых людей из-за отложений жира. Только вот если у стариков оно появляется из-за возрастных изменений, то у молодых людей может возникнуть из-за повышенного уровня холестерина.
Побелевший зрачок
Побелевший зрачок или затуманенность глаза появляются при катаракте.
«Катаракту пациенты обычно замечают через постепенное и безболезненное затуманивание зрения в течение нескольких месяцев и лет, даже когда они носят очки», — пояснил офтальмолог Ян Чарльз Уайт.
На ранних стадиях один глаз может быть мутнее другого. Катаракту лечат только хирургическим путем — удаляют помутневший хрусталик, заменяя его прозрачной линзой.
Дряблая кожа вокруг глаз
С возрастом наша кожа, в том том числе и вокруг глаз, теряет эластичность, становится более дряблой. Обвисшая кожа вокруг верхних век может ухудшить ваше боковое (периферическое) зрение.
Однако это также может быть признаком постоянного стресса, говорит доктор Хоукс.
«С самого начала пандемии число пациентов, которые хотят на операцию по блефаропластике, значительно увеличилось», — говорит он.
Стресс от появления неизвестной болезни в сочетании с тем, что мир перешел на удаленный режим и люди стали чаще видеть свое отражение в экранах смартфонов (те же самые совещания в режиме онлайн или звонки друзьям) привели к таким последствиям.
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