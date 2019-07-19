Как вылечить разбитое сердце: Ученые разрешили "загадку" болезни, которую вызывают сильные переживания и стресс

Опубликовано исследование, в котором описано, как предотвратить и убрать повреждения, вызванные синдромом разбитого сердца, известным как кардиомиопатия такоцубо. Был проведен эксперимент на грызунах, который доказал кардиозащитное действие вещества, на основе которого создан препарат для лечения рака.

Синдром разбитого сердца или кардиомиопатия такоцубо - это ослабление левого желудочка, главной насосной камеры сердца, которое вызвано стрессовыми эмоциональными событиями. Часто они возникают после личных трагедий - смерти любимого человека, разлуки с семьей, потери работы.

Вероятной причиной развития синдрома разбитого сердца считается выброс гормонов стресса, которые провоцируют изменения в клетках сердечной мышцы или коронарных сосудах. Это препятствует эффективному сокращению левого желудочка, что вызывает чувство тяжести в груди, которое можно принять за сердечный приступ. Проявляется это состояние болями в груди, одышкой и нарушением сердечного ритма.

Большинство пациентов с синдромом разбитого сердца полностью выздоравливают в течение двух месяцев, отмечают исследователи, но у каждого пятого может развиться сердечная недостаточность. До сих пор стандартного лечения "разбитого сердца" не существовало.

Австралийские ученые решили эту "загадку". В опубликованном иследовании Университета Монаша впервые раскрыт способ предотвратить и убрать повреждения, вызванные синдромом разбитого сердца. Учеными был проведен эксперимент на мышах, который доказал кардиозащитное действие суберанилогидроксамовой кислоты (SAHA).

"Данное соединение значительно улучшило состояние сердца и обратило вспять синдром", - заявил профессор университета Монаша Сэм Эль-Оста.

Сейчас препарат с этим действующим веществом используется для лечения рака (оказывает защитное влияние на гены и, в частности, на индекс ацетилирования/деацетилирования - процесс, регулирующий экспрессию генов). Теперь же установлено, что соединение полезно и для сердца.

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