Фото №1 - Как определить, какого цвета будут глаза у ребенка
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О том, как будет выглядеть будущий малыш, родители начинают гадать задолго до его рождения: на кого будет похож, какого роста вырастет, какого цвета будут глаза, волосы. И некоторые вещи действительно можно предсказать.

Как известно, большинство детей рождаются со светло-голубыми глазами, которые в дальнейшем могут изменить свой цвет на карий, серый или даже зеленый. В сети можно найти множество схем, которые предлагают «сложить» цвет глаз отца и матери и посмотреть, с какой вероятностью у ребенка будут синие или зеленые глаза. На самом деле здесь все не так просто.

Как определить, какого цвета будут глаза у ребенка

Какими вообще могут быть глаза

Цвет глаз определяет пигментация нашей радужной оболочки. Она состоит из переднего (мезодермального) и заднего (эктодермального) слоев. В переднем находится строма (сосудисто-волокнистый слой ткани), в нем — клетки, содержащие пигмент меланин. От характера распределения пигментов в этом слое и будет зависеть цвет глаз. Интересно, что задний слой всегда имеет темный цвет, исключение тут — только альбиносы.

Логика проста: чем больше меланина в радужной оболочке, тем темнее будет цвет глаз. Самый распространенный цвет глаз в мире — это карий. Следом идут люди с голубыми, синими, черными и серыми глазами. Довольно редко можно встретить янтарный, зеленый, оливковый цвета. Самые нераспространенные оттенки — желтый и фиолетовый.

Цвет глаз может меняться в течение жизни. Так, у голубоглазых новорожденных к 3-6 месяцам они могут потемнеть. Это связано с накоплением меланоцитов в радужной оболочке. Результат — перед вами уже кареглазый или сероглазый малыш. Окончательно цвет глаз устанавливается к 10-12 годам.

Во взрослом возрасте у человека может измениться цвет глаз из-за каких-либо заболеваний. Радужка темнеет или светлеет в результате онкологических или других редких болезней.

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О чем расскажут гены

Очень о многом. Например, официально считается, что голубой цвет определяет мутация одного гена, за карий уже ответственен другой, за возможный карий или синий цвет — третий ген и так далее. Последние исследования ученых доказывают, что существуют участки по крайней мере в шести генах, по которым можно предсказать цвет глаз.

— Генетика цвета глаз очень непростая, генов много (вероятно, они отвечают не только за цвет), они находятся на разных хромосомах и так далее. Общий тезис о том, что чем темнее цвет глаз, тем он доминантнее — совершенно верный, но в случае светлых оттенков — зеленого, серого, голубого, такая логика работает уже с трудом, — объясняет научный сотрудник ИХБФМ СО РАН, преподаватель НГУ, СУНЦ НГУ, кандидат биологических наук Сергей Седых.

У носителя гена «черных глаз», скорее всего, дети будут с черными или, во всяком случае, темными глазами. У родителей с голубыми глазами родятся малыши с такими же голубыми или светлыми очами. А в случаях со «странными» цветами вероятность сильно зависит от того, насколько хорошо изучен данный тип окраски, говорит эксперт.

— Можно ли точно рассчитать, какого цвета будут глаза у малыша? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если мы знаем какого цвета глаза были у родителей жены и мужа хотя бы на два поколения назад, то тогда можем предположить, в каком диапазоне может быть цвет глаз у детей. От осинки не родятся апельсинки, как говорится. Новые варианты различных форм одного и того же гена (аллели) не возникают сами собой. Мы — это результат комбинации генов наших родителей. И предсказательная сила генетики тем больше, чем глубже мы можем заглянуть в родословную, — подытожил биолог.

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Тысячи лет назад все мы были кареглазыми

Удивительный факт, но это так. Профессор молекулярной медицины из Дании Ханс Эйберг в 2008 году потряс весь мир открытием: как оказалось, голубая радужная оболочка глаза — это генетическая мутация, которая появилась около 10 тысяч лет назад. Выходит, у всех людей общий темноглазый предок. Это может объяснять, почему на планете больше всего людей именно с карими глазами.

Один из самых редких оттенков глаз — зеленый. Только 2 % населения всего земного шара имеют глаза такого цвета. Именно этот оттенок чаще встречается у жителей России, Испании, Ирландии, Бразилии, Пакистана.

© ДокторПитер

Софья Хромова