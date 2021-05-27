О том, как будет выглядеть будущий малыш, родители начинают гадать задолго до его рождения: на кого будет похож, какого роста вырастет, какого цвета будут глаза, волосы. И некоторые вещи действительно можно предсказать.
Как известно, большинство детей рождаются со светло-голубыми глазами, которые в дальнейшем могут изменить свой цвет на карий, серый или даже зеленый. В сети можно найти множество схем, которые предлагают «сложить» цвет глаз отца и матери и посмотреть, с какой вероятностью у ребенка будут синие или зеленые глаза. На самом деле здесь все не так просто.
Какими вообще могут быть глаза
Цвет глаз определяет пигментация нашей радужной оболочки. Она состоит из переднего (мезодермального) и заднего (эктодермального) слоев. В переднем находится строма (сосудисто-волокнистый слой ткани), в нем — клетки, содержащие пигмент меланин. От характера распределения пигментов в этом слое и будет зависеть цвет глаз. Интересно, что задний слой всегда имеет темный цвет, исключение тут — только альбиносы.
Логика проста: чем больше меланина в радужной оболочке, тем темнее будет цвет глаз. Самый распространенный цвет глаз в мире — это карий. Следом идут люди с голубыми, синими, черными и серыми глазами. Довольно редко можно встретить янтарный, зеленый, оливковый цвета. Самые нераспространенные оттенки — желтый и фиолетовый.
Цвет глаз может меняться в течение жизни. Так, у голубоглазых новорожденных к 3-6 месяцам они могут потемнеть. Это связано с накоплением меланоцитов в радужной оболочке. Результат — перед вами уже кареглазый или сероглазый малыш. Окончательно цвет глаз устанавливается к 10-12 годам.
Во взрослом возрасте у человека может измениться цвет глаз из-за каких-либо заболеваний. Радужка темнеет или светлеет в результате онкологических или других редких болезней.
О чем расскажут гены
Очень о многом. Например, официально считается, что голубой цвет определяет мутация одного гена, за карий уже ответственен другой, за возможный карий или синий цвет — третий ген и так далее. Последние исследования ученых доказывают, что существуют участки по крайней мере в шести генах, по которым можно предсказать цвет глаз.
— Генетика цвета глаз очень непростая, генов много (вероятно, они отвечают не только за цвет), они находятся на разных хромосомах и так далее. Общий тезис о том, что чем темнее цвет глаз, тем он доминантнее — совершенно верный, но в случае светлых оттенков — зеленого, серого, голубого, такая логика работает уже с трудом, — объясняет научный сотрудник ИХБФМ СО РАН, преподаватель НГУ, СУНЦ НГУ, кандидат биологических наук Сергей Седых.
У носителя гена «черных глаз», скорее всего, дети будут с черными или, во всяком случае, темными глазами. У родителей с голубыми глазами родятся малыши с такими же голубыми или светлыми очами. А в случаях со «странными» цветами вероятность сильно зависит от того, насколько хорошо изучен данный тип окраски, говорит эксперт.
— Можно ли точно рассчитать, какого цвета будут глаза у малыша? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если мы знаем какого цвета глаза были у родителей жены и мужа хотя бы на два поколения назад, то тогда можем предположить, в каком диапазоне может быть цвет глаз у детей. От осинки не родятся апельсинки, как говорится. Новые варианты различных форм одного и того же гена (аллели) не возникают сами собой. Мы — это результат комбинации генов наших родителей. И предсказательная сила генетики тем больше, чем глубже мы можем заглянуть в родословную, — подытожил биолог.
Тысячи лет назад все мы были кареглазыми
Удивительный факт, но это так. Профессор молекулярной медицины из Дании Ханс Эйберг в 2008 году потряс весь мир открытием: как оказалось, голубая радужная оболочка глаза — это генетическая мутация, которая появилась около 10 тысяч лет назад. Выходит, у всех людей общий темноглазый предок. Это может объяснять, почему на планете больше всего людей именно с карими глазами.
Один из самых редких оттенков глаз — зеленый. Только 2 % населения всего земного шара имеют глаза такого цвета. Именно этот оттенок чаще встречается у жителей России, Испании, Ирландии, Бразилии, Пакистана.
© ДокторПитер
Комментарии0