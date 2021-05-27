О чем расскажут гены

Очень о многом. Например, официально считается, что голубой цвет определяет мутация одного гена, за карий уже ответственен другой, за возможный карий или синий цвет — третий ген и так далее. Последние исследования ученых доказывают, что существуют участки по крайней мере в шести генах, по которым можно предсказать цвет глаз.

— Генетика цвета глаз очень непростая, генов много (вероятно, они отвечают не только за цвет), они находятся на разных хромосомах и так далее. Общий тезис о том, что чем темнее цвет глаз, тем он доминантнее — совершенно верный, но в случае светлых оттенков — зеленого, серого, голубого, такая логика работает уже с трудом, — объясняет научный сотрудник ИХБФМ СО РАН, преподаватель НГУ, СУНЦ НГУ, кандидат биологических наук Сергей Седых.

У носителя гена «черных глаз», скорее всего, дети будут с черными или, во всяком случае, темными глазами. У родителей с голубыми глазами родятся малыши с такими же голубыми или светлыми очами. А в случаях со «странными» цветами вероятность сильно зависит от того, насколько хорошо изучен данный тип окраски, говорит эксперт.

— Можно ли точно рассчитать, какого цвета будут глаза у малыша? На этот вопрос нет однозначного ответа. Если мы знаем какого цвета глаза были у родителей жены и мужа хотя бы на два поколения назад, то тогда можем предположить, в каком диапазоне может быть цвет глаз у детей. От осинки не родятся апельсинки, как говорится. Новые варианты различных форм одного и того же гена (аллели) не возникают сами собой. Мы — это результат комбинации генов наших родителей. И предсказательная сила генетики тем больше, чем глубже мы можем заглянуть в родословную, — подытожил биолог.