Офтальмолог Никулин объяснил, кому реально нужна лазерная коррекция зрения

Есть такая горькая шутка: людям с плохим зрением буквально приходится платить деньги за то, чтобы просто нормально видеть. И линзы, и очки — все это довольно дорого. А временами еще и неудобно.
В современном мире медицина уже достигла уровня, когда зрение можно поправить с помощью операции. О том, что это за операция, кому стоит ее сделать, а кому подобные вмешательства противопоказаны, рассказывает врач-офтальмолог Сергей Никулин.
Врач-офтальмохирург Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
Лазерная коррекция — надежный и эффективный метод исправления зрения. Врачи делают подобную операцию уже более 30 лет. У нее обширные показания: близорукость до –10, дальнозоркость до +4, астигматизм до 5 диоптрий. Но при этом нужно понимать, что лазерная коррекция исправит имеющиеся у вас нарушения в пределах возможного, она не сможет препятствовать развитию пресбиопии или других возрастных изменений. Это естественные процессы, которые после 20–25 лет начинают развиваться у всех нас. И даже если благодаря лазерной коррекции зрения вы годами будете видеть отлично без очков и контактных линз, пресбиопия приведет к ухудшению зрения вблизи.
Кому стоит делать лазерную коррекцию? Любому человеку, если ему уже исполнилось 22–23 года (это рекомендуемый возраст, когда у большинства людей рост глазного яблока останавливается) и его не устраивает качество зрения, которое ему обеспечивают очки или контактные линзы.
Ведь избавление от очков и линз позволяет не только повысить уровень жизни, но и расширить выбор профессий или хобби. Сегодня близорукость уже не является препятствием при желании стать пилотом, хирургом или биатлонистом.
Важно помнить, что коррекция изменит дефокус зрения, но миопия не исчезнет, а значит, некоторые ограничения на нагрузки сохранятся.
Лазерная коррекция хоть и выполняется в условиях офтальмологической клиники врачом-хирургом, но для пациента проходит достаточно комфортно и занимает 15–20 минут. Зрение восстанавливается в период от нескольких часов до нескольких недель — это зависит от примененного метода и индивидуальных особенностей глаза. Однако обычно уже в течение суток пациент ощущает значительные изменения и улучшения.
Противопоказаний к лазерной коррекции немного, но они есть. Это недостаточная толщина роговицы, не позволяющая проводить на ней вмешательства, некоторые глазные заболевания: глаукома, катаракта, кератоконус, патологии сетчатки. Также противопоказаниями являются системные заболевания: ревматоидный артрит, красная волчанка, тяжелые формы псориаза и некоторые другие.