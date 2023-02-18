Офтальмолог Никулин объяснил, кому реально нужна лазерная коррекция зрения

Есть такая горькая шутка: людям с плохим зрением буквально приходится платить деньги за то, чтобы просто нормально видеть. И линзы, и очки — все это довольно дорого. А временами еще и неудобно.

В современном мире медицина уже достигла уровня, когда зрение можно поправить с помощью операции. О том, что это за операция, кому стоит ее сделать, а кому подобные вмешательства противопоказаны, рассказывает врач-офтальмолог Сергей Никулин.