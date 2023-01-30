Единица и не меньше: что произойдет со зрением, если врач неправильно подберет очки или линзы

Методы подбора

Сегодня для выбора очков вполне достаточно пойти в оптику, отметила Ирина Шикалович.

— Применяя современный алгоритм, специалист сможет правильно подобрать очки с нужной коррекцией. В наших салонах работают опытные оптометристы и врачи-офтальмологи, — уточнила она.

— Оптика оптике рознь, — считает Дмитрий Стальмаков. — Грамотный оптометрист ценится очень высоко. На Западе давно разделили эту специальность с офтальмологами, и они получают высшее образование отдельно, потому что от этих специалистов зависит многое. Хороший профессионал заметит какие-то нарушения и направит к врачу. Есть целый спектр обследований для правильного подбора очков, и оптометристы ими владеют.

— Оптометрия — это та сфера, где сочетается офтальмология, физика и психология, — говорит Валентина Павлова. — Сначала мы беседуем с пациентом и собираем анамнез. Потом на специальном приборе определяем субъективную рефракцию, что дает понятие об оптической силе глаза, показывает плюс или минус, наличие астигматизма. Однако прибор не в силах оценить восприятие человека и слаженную работу двух глаз одновременно, поэтому после получения результатов мы проверяем остроту зрения и начинаем ручной подбор. После достижения 100% остроты зрения проводится ряд тестов, чтобы понять, насколько глаза «подружились» с линзами, определяется ведущий глаз. На любом из этих этапов могут потребоваться дополнительные тесты, чтобы выявить нарушения. В итоге каждым глазом человек должен одинаково видеть единицу, а в целом нужно достигнуть бинокулярного баланса.

Иногда в какой-то момент оптометрист понимает: какую линзу ни поставь, достичь нужного результата не выходит. В этом случае пациента направят к врачу-офтальмологу, который будет исключать факторы, не поддающиеся очковой коррекции.

При этом эксперты настоятельно не рекомендуют покупать готовые очки в магазинах, какими бы дешевыми они ни казались.

— Все же стоимость очков складывается из оправы и очковых линз, а также сложности работы мастера, — говорит Ирина Шикалович. — Основная их составляющая — это линзы, которые должны иметь весь комплекс современных покрытий и отвечать индивидуальным требованиям пациента.

— На итоговую стоимость влияет качество материала, из которого изготовлены очки, — говорит Валентина Павлова. — В готовых изделиях невозможно нивелировать разницу между глазами. Также субъективно человек не может до конца оценить, насколько «правильно» ему видно. Нередко получается пере- или недокоррекция. Хорошая аналогия с обувью: какова разница между искусственной и натуральной кожей? То же и с очковыми линзами — на заказные наносится несколько слоев покрытий, и каждый из них выполняет свою роль. Просветляющее улучшает четкость изображения, блюблокер поглощает синий спектр от компьютера и смягчает яркость, гидрофобное способствует быстрому «распотеванию» линз и т.д. Можно сделать линзы-хамелеоны (очки, которые темнеют на солнце и становятся прозрачными в помещении), мультифокальные, рассчитанные для работы на разных дистанциях. Также качественное покрытие облегчает очистку линз. Сейчас они производятся из пластика — это достаточно мягкий материал, который делают прочнее с помощью разных покрытий.

Также эксперт отметила утонченные линзы — их делают из более плотного материала. При большом минусе или плюсе такая линза носится легче и выглядит эстетичнее. Ну и кроме того, оправа сама по себе — это бренд, и оправа более высокого сегмента при бережном отношении и изменениях зрения позволяет спокойно переставлять линзы без риска, что она развалится. Чем дороже оправа, тем лучше материал, из которого она изготовлена. Это влияет на ее вес, посадку и долговечность, подчеркнула Валентина Павлова.