Если вы тут же начинаете плакать, как только ветер дунет посильнее, то это может быть серьезной проблемой. Как минимум — очень трудно сохранить тщательно нанесенный макияж и не размазать тушь.

Что же делать, если слезы текут из глаз непроизвольно, когда вы выходите в промозглую погоду на улицу? Объясняет врач-офтальмолог.