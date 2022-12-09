Если вы тут же начинаете плакать, как только ветер дунет посильнее, то это может быть серьезной проблемой. Как минимум — очень трудно сохранить тщательно нанесенный макияж и не размазать тушь.
Что же делать, если слезы текут из глаз непроизвольно, когда вы выходите в промозглую погоду на улицу? Объясняет врач-офтальмолог.
врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
Слезы из глаз
— Слезотечение на ветру, а также на холоде чаще всего возникает на фоне снижения сужения слезоотводящих путей, — объяснила «Доктору Питеру» врач-офтальмолог Олеся Чугунова. — Для нормализации их функций врач может назначить их промывание (расширение). Однако эта процедура способна лишь устранить симптомы, потому как причина слезотечения в холодное время года чисто физиологическая.
Но не стоит забывать и о других причинах патологического слезотечения:
возрастные изменения;
синдром сухого глаза;
холодовой конъюнктивит;
инфекционные заболевания;
чувствительность и воспаление роговицы.
— Слезотечение у пожилых людей возникает на фоне снижения выработки секрета мейбомиевых желез, нарушения их работы, сужения слезоотводящих путей, гормональных нарушений, нарушений иннервации, — объясняет доктор. — К сожалению, слезотечение у пожилых людей — проблема практически неразрешимая. Справиться с ним почти невозможно — в силу естественных причин.
Холодно, аж плачу!
— Повышенное слезотечение может вызывать и холодовой конъюнктивит — это разновидность аллергической реакции, когда на холоде и морозе происходит резкий выброс гистамина, — рассказывает офтальмолог. — Он вызывает также отек слизистой, аллергический насморк. Эти симптомы пропадают при приеме антигистаминных препаратов.
Часто для предотвращения слезотечения неясного генеза врачи назначают увлажняющие капли.
— Надо понимать, что капли только устраняют симптомы, так как бороться с причиной слезотечения просто не в силах, — уточняет Олеся Чугунова. — У всех увлажняющих капель одна задача — создать искусственную слезную пленку. Поэтому они применяются и для устранения синдрома сухого глаза.
Важно помнить, что самостоятельно определять причину патологии может быть небезопасно, и для установки истинной причины слезотечения из глаз без визита к офтальмологу не обойтись, предупреждает доктор.