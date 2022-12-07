Рост и характер — есть ли взаимосвязь

Ученые заявили, что своим исследованием хотели выяснить, на самом ли деле мужчины ниже среднего роста чаще других обладают личностными чертами «темной триады». Как известно, это психопатия, нарциссизм и макиавеллизм. Такие люди склонны к манипулированию, разногласию с окружающими, отсутствию эмпатии, сильной эгоцентричности.

В исследовании приняли участие несколько сотен человек — как мужчины, так и женщины. Ученые фиксировали их рост и оценивали, насколько сильно в людях проявлены черты «темной триады». Также у испытуемых узнавали, насколько они довольны своим ростом и как часто испытывали негативные чувства из-за него.

Результаты показали, что низкорослые участники обоих полов, которые хотели быть выше ростом, имели более высокие баллы по всем трем чертам «темной триады». Причем, оказалось, что мужчины невысокого роста чаще проявляли нарциссизм. А вот у женщин такая взаимосвязь не была обнаружена.

— Мужчины невысокого роста могут требовать уважения, перекладывать расходы на других, пытаться производить впечатление на женщин, — говорится в исследовании. — Мы предполагаем, что такая психологическая грозность может обеспечить преимущества, которые компенсируют человеку недостаток физической грозности.