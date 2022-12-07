Польские ученые исследовали так называемый «комплекс Наполеона». Они пытались выяснить, какие черты характера преобладают у мужчин невысокого роста. Оказалось, синдром маленького человека реально существует. Об этом говорится в докладе, опубликованном в журнале Elsevier,
«Комплексом Наполеона» называют властное и агрессивное поведение человека невысокого роста, которым он якобы компенсирует свою физическую особенность.
— Когда люди не могут выглядеть физически грозными, они могут стать психологически грозными, — заявила Моника Козловска из Вроцлавского университета в Польше, один из авторов исследования. — Невысокие люди могут проявлять такие черты характера, чтобы производить впечатление на окружающих. Показывая себя более сильными, люди могут заставить воспринимать себя как более высоких, чем они есть на самом деле.
Рост и характер — есть ли взаимосвязь
Ученые заявили, что своим исследованием хотели выяснить, на самом ли деле мужчины ниже среднего роста чаще других обладают личностными чертами «темной триады». Как известно, это психопатия, нарциссизм и макиавеллизм. Такие люди склонны к манипулированию, разногласию с окружающими, отсутствию эмпатии, сильной эгоцентричности.
В исследовании приняли участие несколько сотен человек — как мужчины, так и женщины. Ученые фиксировали их рост и оценивали, насколько сильно в людях проявлены черты «темной триады». Также у испытуемых узнавали, насколько они довольны своим ростом и как часто испытывали негативные чувства из-за него.
Результаты показали, что низкорослые участники обоих полов, которые хотели быть выше ростом, имели более высокие баллы по всем трем чертам «темной триады». Причем, оказалось, что мужчины невысокого роста чаще проявляли нарциссизм. А вот у женщин такая взаимосвязь не была обнаружена.
— Мужчины невысокого роста могут требовать уважения, перекладывать расходы на других, пытаться производить впечатление на женщин, — говорится в исследовании. — Мы предполагаем, что такая психологическая грозность может обеспечить преимущества, которые компенсируют человеку недостаток физической грозности.
Кто такие нарциссы
Это один из самых токсичных типов людей. Нарциссы всеми силами стараются удерживать собственный образ успешного, положительного, привлекательного человека в глазах других, объясняют психологи.
Кто такие нарциссы
— Нарциссы защищают свой образ довольно агрессивно, причем как физически, так и словесно, даже в ответ на малейшие сомнения со стороны окружающих. Нарциссы сильно обожают себя — до безумия, разговор с ними, как правило, всегда сфокусирован на их внешности или на профессиональных, финансовых и иных успехах. Поставить под сомнение превосходство нарцисса — значит разозлить его так, что он точно захочет поквитаться со своей жертвой, — рассказал психолог Денис Долгов.
По словам эксперта, изменить такого человека невозможно, самое лучшее — или не иметь с ним дел вовсе, или общаться как можно реже. Также надо понимать, что если ваш мужчина — нарцисс, то расстаться с ним будет непросто. Он станет манипулировать вами, убеждать и, конечно, проявлять агрессию.