Если вы плохо чувствуете себя в период магнитных бурь, есть несколько способов, которые помогут заранее сделать все, чтобы облегчить свое состояние. Например, в это время особенно важно высыпаться — так что постарайтесь планировать свой день так, чтобы лечь пораньше. Кроме того, для хорошего самочувствия важно пить достаточно воды. В дни, когда эксперты прогнозируют бурю, старайтесь не заниматься тяжелой физической активностью.

Еще один эффективный способ помочь себе — скорректировать свой рацион. Хотя бы на время откажитесь от тяжелой пищи, налегайте на фрукты и овощи. Не заставляйте организм работать на износ.

Про метеозависимость

Далеко не все врачи согласны с тем, что метеозависимость как явление вообще существует. Например, терапевт Анастасия Луканина в беседе с «Доктором Питером» выразила мнение, что головная боль и другие неприятные симптомы, которые люди привыкли связывать с капризами погоды, на самом деле вызваны совсем иными причинами. Подробнее об этом можно прочитать ЗДЕСЬ.

А вот ученые из Университета Манчестера провели исследование и доказали: магнитные бури, низкое давление и влажность способны усиливать проявления хронических болезней. Подробнее на эту тему можно прочитать ЗДЕСЬ.

Биолог Анча Баранова уверена: помочь от головной боли и других неприятных симптомов в плохую погоду поможет… осмотр запасов вашей морозилки. О том, как связана метеозависимость и пельмени, можно узнать ЗДЕСЬ.