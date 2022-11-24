Они причинят вам боль: психолог назвал три типа людей, от которых надо бежать без оглядки

Макиавеллисты

Люди этого типа двуличны и прагматичны. Главное для них — их собственная цель, которую нужно достичь. Они менее импульсивны, но более склонны к изменам, воровству и лжи, особенно когда дело заходит об их личных интересах или есть угроза разоблачения.

— Большинство из них могут перестать изменять, воровать и лгать либо из чувства вины, либо из принципа. Но опять же, если это не противоречит их интересам, — говорит психолог.

Как общаться с такими людьми

Бывает так, что нарцисс — это ваш начальник, а макиавеллист — свекровь. Резко оборвать коммуникацию точно не получится, придется как-то учиться контактировать с таким человеком.

— Все три типа стабильны и очень сильны, они взаимосвязаны, поэтому любая попытка изменить или заставить действовать по-другому нарцисса, макиавеллиста, психопата приведет к неудаче. Не пытайтесь их изменить, воспримите такими, какие они есть, и живите с этим, — говорит эксперт.

Однако вы можете сделать всё, чтобы ваши контакты были как можно реже и короче — это будет первый верный шаг.

Помните, что с носителями «темной триады» сложно разорвать отношения. У них есть все инструменты, чтобы дальше держать вас при себе:

манипуляции;

умение убеждать;

агрессия.

Не пытайтесь играть с ними в игры, оно того не стоит. Думайте о себе.