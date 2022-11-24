Они причинят вам боль: психолог назвал три типа людей, от которых надо бежать без оглядки

Замечали ли вы, что после общения с коллегой, родственником или даже подругой вас как будто покидают силы, а настроение резко ухудшается? Казалось бы: вины человека здесь точно нет, виноваты трудности на работе, недосып или просто накопившаяся усталость.
На самом же деле некоторые люди — настоящие энергетические вампиры. И чем дольше вы с ними контактируете, тем выше риск, что ваше ментальное здоровье находится под серьезной угрозой.
Название «темная триада» вошло в число психологических терминов сравнительно недавно — в 2002 году. Всё благодаря Делрою Полхус и Кевину Уильямсу.
— Это канадские исследователи из Университета Британской Колумбии, которые показали, что три психологические черты — неклинический нарциссизм, неклиническая психопатия и макиавеллизм — образуют своеобразный синдром свойств, перспективный для исследования негативной («темной») стороны личности, — поясняет Денис Долгов.
Все три черты личности имеют схожие свойства:
склонность их обладателей к разногласию с окружающими;
отсутствие эмпатии;
сильную эгоцентричность;
склонность манипулировать.
— Следует сразу отметить, что перечисленные типы личности не являются патологией, это не диагнозы, это характеристики типов людей, — акцентирует Денис Долгов.
Итак, поподробнее про каждый тип.
Нарциссы
Нарциссы — это те, кто необычайно сильно мотивирован, чтобы удерживать собственный образ успешного, положительного, привлекательного человека в глазах других.
Нарциссы защищают свой образ довольно агрессивно, причем как физически, так и словесно, даже в ответ на малейшие сомнения со стороны окружающих. Так как нарциссы обожают себя до безумия сильно, разговор с ними, как правило, всегда сфокусирован на их внешности или на профессиональных, финансовых и иных успехах.
Поставить под сомнение превосходство нарцисса — значит разозлить его так, что он точно захочет поквитаться со своей жертвой.
Психопаты
Как правило, психопаты — это наиболее агрессивный тип людей. Если нарцисс будет действовать аккуратно, постепенно прощупывая почву, то психопат начнет атаковать сразу.
— Они жестоки к другим людям и в целом к живым существам. Психопаты чаще всего склонны к буллингу, троллингу, они мстительны. Психопаты схожи с нарциссами, но в отличие от них, они гораздо чаще самоутверждаются за счет других. Они, как правило, склонны к риску и игнорированию общепринятых правил, — поясняет Денис Долгов.
Также психопаты лишены эмпатии, им сложно почувствовать эмоции окружающих, они не могут искренне сопереживать. У вас погиб любимый питомец? Подумаешь, заведешь нового! Поссорились с другом? Сам виноват! И всё в этом духе.
Макиавеллисты
Люди этого типа двуличны и прагматичны. Главное для них — их собственная цель, которую нужно достичь. Они менее импульсивны, но более склонны к изменам, воровству и лжи, особенно когда дело заходит об их личных интересах или есть угроза разоблачения.
— Большинство из них могут перестать изменять, воровать и лгать либо из чувства вины, либо из принципа. Но опять же, если это не противоречит их интересам, — говорит психолог.
Как общаться с такими людьми
Бывает так, что нарцисс — это ваш начальник, а макиавеллист — свекровь. Резко оборвать коммуникацию точно не получится, придется как-то учиться контактировать с таким человеком.
— Все три типа стабильны и очень сильны, они взаимосвязаны, поэтому любая попытка изменить или заставить действовать по-другому нарцисса, макиавеллиста, психопата приведет к неудаче. Не пытайтесь их изменить, воспримите такими, какие они есть, и живите с этим, — говорит эксперт.
Однако вы можете сделать всё, чтобы ваши контакты были как можно реже и короче — это будет первый верный шаг.
Помните, что с носителями «темной триады» сложно разорвать отношения. У них есть все инструменты, чтобы дальше держать вас при себе:
манипуляции;
умение убеждать;
агрессия.
Не пытайтесь играть с ними в игры, оно того не стоит. Думайте о себе.
Если вам сложно уйти от таких людей — стоит задуматься о помощи профессионального психолога или психотерапевта, который поможет вам разорвать нездоровые связи и сформировать нормальные взаимоотношения с другими людьми.
— Еще раз повторю: если видите у кого-то признаки «темной триады», лучше держитесь от него подальше. Это один из самых токсичных типов людей, присутствие которых в вашей жизни может здорово ее испортить, — заключил Денис Долгов.