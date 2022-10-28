Еще в начале 1990-х английский антрополог Ричард Данбар нашел связь между человеческим мозгом и количеством постоянных социальных связей, которые человек может поддерживать одновременно длительное время. Друзья, родственники, знакомые, коллеги, может быть даже люди, которых вы не видели длительное время, но помните о них…
«Условно, это то количество людей, к которым вы не будете стесняться присоединиться без приглашения, чтобы выпить, если случайно столкнетесь с ними в баре» — так в свое время описывал это Данбар.
По разным оценкам, речь идет о диапазоне от 100 до 230 человек. Но условно число Данбара принимается равным 150. То есть в среднем в нашем круге общения 150 человек.
И вот тут начинается самое интересное. Нигде не сказано, что все эти 150 наших знакомых приятные и замечательные люди. Наверняка среди них есть те, с кем некомфортно, с кем вы вынуждены общаться по разным причинам, но вместо этого лучше бы пару раз поцеловали крысу… в общем, здоровым это общение точно не назвать.
Чтобы свести количество таких людей в своем круге к минимуму, психологи
Зачем «чистить» круг общения — 3 причины
Экономия собственных внутренних сил и ресурсов. Деструктивные люди требуют слишком много внимания. Они сфокусированы на себе и своих потребностях, не считаются с вашим мнением и желаниями. Это те люди, которых мы называем энергетическими вампирами. Если от них избавиться, вы будете чувствовать себя лучше.
У вас появится время для себя. Ведь вы больше не будете тратить его на негативных людей, которые требуют слишком много внимания.
Вы сможете общаться с теми, кто вам действительно важен. Сколько раз вы хотели встретиться с одноклассниками, но вам мешала псевдоподруга, которой срочно нужно было от вас что-нибудь? Как только вы избавитесь от таких энергетически выматывающих отношений, у вас появится возможность повысить качество общения с близкими.
Как правильно «расхламляться»
Психологи сравнивают этот процесс с сезонной генеральной уборкой или же ревизией собственного гардероба. Если в шкафу висит много вещей, это еще не значит, что вам есть что надеть.
Психотерапевт Александр Некрасов
В итоге один большой список у вас поделится на две части: «люди-плюс», с которыми вам легко и радостно, и «люди-минус» — общение с ними приносит только дискомфорт. Общение с ними надо свести к минимуму. Причем в первую очередь избавляться необходимо от тех, кого вы считаете токсичными или пассивно-агрессивными.
Прощаться или нет?
На этот счет есть разные мнения. Одни эксперты
В любом случае с этим человеком надо попрощаться хотя бы мысленно, поблагодарив его за время, которое вы провели вместе, и за общие воспоминания.
Что делать дальше?
Как только вы избавились от одних токсичных товарищей, есть риск, что на их место сразу придут другие. Чтобы не допустить этого, вы должны проанализировать — что общего есть у людей, от общения с которыми вы отказались. Вычислив общие паттерны поведения, вы сможете изначально просчитать возможные риски при новых знакомствах.
И не забывайте: круг общения надо пересматривать регулярно. Это позволит не стоять на месте и формировать здоровое окружение.