Еще в начале 1990-х английский антрополог Ричард Данбар нашел связь между человеческим мозгом и количеством постоянных социальных связей, которые человек может поддерживать одновременно длительное время. Друзья, родственники, знакомые, коллеги, может быть даже люди, которых вы не видели длительное время, но помните о них…

«Условно, это то количество людей, к которым вы не будете стесняться присоединиться без приглашения, чтобы выпить, если случайно столкнетесь с ними в баре» — так в свое время описывал это Данбар.

По разным оценкам, речь идет о диапазоне от 100 до 230 человек. Но условно число Данбара принимается равным 150. То есть в среднем в нашем круге общения 150 человек.

И вот тут начинается самое интересное. Нигде не сказано, что все эти 150 наших знакомых приятные и замечательные люди. Наверняка среди них есть те, с кем некомфортно, с кем вы вынуждены общаться по разным причинам, но вместо этого лучше бы пару раз поцеловали крысу… в общем, здоровым это общение точно не назвать.

Чтобы свести количество таких людей в своем круге к минимуму, психологи рекомендуют время от времени проводить ревизию круга общения. Или же, как бы назвали этот процесс гуру уборки и чистоты, «расхламление» френд-зоны.

Зачем «чистить» круг общения — 3 причины

Экономия собственных внутренних сил и ресурсов. Деструктивные люди требуют слишком много внимания. Они сфокусированы на себе и своих потребностях, не считаются с вашим мнением и желаниями. Это те люди, которых мы называем энергетическими вампирами. Если от них избавиться, вы будете чувствовать себя лучше. У вас появится время для себя. Ведь вы больше не будете тратить его на негативных людей, которые требуют слишком много внимания. Вы сможете общаться с теми, кто вам действительно важен. Сколько раз вы хотели встретиться с одноклассниками, но вам мешала псевдоподруга, которой срочно нужно было от вас что-нибудь? Как только вы избавитесь от таких энергетически выматывающих отношений, у вас появится возможность повысить качество общения с близкими.

Как правильно «расхламляться»

Психологи сравнивают этот процесс с сезонной генеральной уборкой или же ревизией собственного гардероба. Если в шкафу висит много вещей, это еще не значит, что вам есть что надеть.

Психотерапевт Александр Некрасов советует составить список людей, с которыми вы так или иначе общаетесь. Затем надо анализировать список: думать о каждом человеке и оценивать свои ощущения, которые возникают при мысли о нем, вспоминать, как проходило общение.

В итоге один большой список у вас поделится на две части: «люди-плюс», с которыми вам легко и радостно, и «люди-минус» — общение с ними приносит только дискомфорт. Общение с ними надо свести к минимуму. Причем в первую очередь избавляться необходимо от тех, кого вы считаете токсичными или пассивно-агрессивными.