Проверь себя: 7 признаков, что вас воспитывали токсичные родители

2. Вы постоянно мучаетесь от ощущения отверженности. Во время разговора, праздника, посиделок у друзей или с семьей вы можете почувствовать себя отключенным, лишним. Люди, которыми пренебрегали в детстве, переживают такие моменты особенно остро.

Как это исправить: старайтесь почаще проводить время с теми, кто не заставляет чувствовать вас себя ненужным. Если вы ловите себя на мысли, что вами пренебрегли, не бойтесь признать эту мысль: проговорите про себя, что вам больно и неприятно. А потом попробуйте связаться с теми, кто найдет для вас время.

Главное помнить — необязательно проводить с кем-либо время только потому, что он ваш родственник или часть компании. Вы можете близко общаться только с теми, кто заставляет вас почувствовать свою необходимость и значимость.