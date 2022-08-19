Проверь себя: 7 признаков, что вас воспитывали токсичные родители

К сожалению, далеко не у всех детство — счастливое и беззаботное время. Причем порой люди сами не осознают, что воспитывались в среде, где никто не обращал внимание на их психическое и эмоциональное здоровье. Последствия жестокого обращения, будь то физического или ментального, могут преследовать человека долгие годы.
Как понять, что эта проблема актуально именно для вас? Издание
1. Вы очень расстраиваетесь, когда окружающие не замечают каких-либо важных для вас вещей. Например, вас задевает, когда никто не поздравляет вас с новым повышением, днем рождения или не делает комплиментов по поводу свежей стрижки. Нередко эта обида возникает из-за того, что потребность во внимании, одобрении не была удовлетворена еще в детстве. Поэтому вы могли буквально вырасти с идеей, что вас не видят, вы не имеете значения.
Как с этим справляться: важно понять, что отсутствие похвалы или комплиментов — не значит, что вас игнорируют. Возможно, те же коллеги или друзья просто забыли как-то прокомментировать приятные новости или постеснялись делать комплимент. Это вовсе не означает, что им все равно на вас.
2. Вы постоянно мучаетесь от ощущения отверженности. Во время разговора, праздника, посиделок у друзей или с семьей вы можете почувствовать себя отключенным, лишним. Люди, которыми пренебрегали в детстве, переживают такие моменты особенно остро.
Как это исправить: старайтесь почаще проводить время с теми, кто не заставляет чувствовать вас себя ненужным. Если вы ловите себя на мысли, что вами пренебрегли, не бойтесь признать эту мысль: проговорите про себя, что вам больно и неприятно. А потом попробуйте связаться с теми, кто найдет для вас время.
Главное помнить — необязательно проводить с кем-либо время только потому, что он ваш родственник или часть компании. Вы можете близко общаться только с теми, кто заставляет вас почувствовать свою необходимость и значимость.
3. Вы все время пытаетесь кого-то спасти или что-то исправить. Если кто-то из членов вашей семьи боролся с психическим заболеванием, был алкоголиком или наркоманом, велик риск, что вы выросли с чувством ответственности за них. Порой такие дети продолжают защищать своих опекунов, хотя те обращаются с ними жестоко. Все это может привести к созависимым отношениям, когда уже взрослый человек будет мечтать исправить кого-то, кого он любит и о ком заботится.
Как это исправить: попробуйте определить, какое чувство заставляет вас спасать другого человека. Страх одиночества? Желание быть полезным, нужным и ценными? Постарайтесь поработать над личными границами и помните, что не сможете насильно поменять другого человека.
4. Вы постоянно сравниваете себя с другими. Все мы время от времени сравниваем себя, ведь наше общество диктует определенные правила поведения и то, как именно должен выглядеть человек, чтобы вписываться в рамки социальных групп. Но если вы постоянно изводите себя сравнениями со всеми, кого знаете лично или за кем следите в соцсетях, это может значить, что вы страдаете от низкой самооценки и неуверенности в себе.
Как это исправить: когда вы замечаете, что начали сравнивать себя с кем-либо, постарайтесь отложить телефон в сторону и отвлечься на что-либо, занять себя. А также не забывайте почаще напоминать, что в жизни все бывает совсем не так, как в соцсетях, ведь в интернете мы видим лишь одну сторону жизни.
5. Вы остро чувствуете, когда люди вас не слушают. Если вас в детстве не особенно слушали, вы будете очень чувствительно реагировать на любые знаки, что собеседник не слушает вас так внимательно, как вам хотелось бы.
Как это исправить: попробуйте сделать паузу, глубоко вздохнуть и проанализировать ситуацию. Может, человек просто не услышал вас? Или отвлекся на свой телефон? Всегда можно вежливо сказать: «Кажется, вы не слушаете. Может, поговорим позже?». Если чувство, будто вас не услышали, появляется просто так, обратите на него внимание и проанализируйте.
6. Желание оправдываться или извиняться за свои чувства. Если ребенок вырос в среде, где его чувства и эмоции обесценивали, стыдили за них, где за проявление своих переживаний можно было запросто нарваться на наказания, он вырастет с мыслью, будто бы некоторые эмоции плохи и постыдны. Такие люди нередко чувствуют, что им просто не верят. Поэтому они постоянно пытаются себя оправдать — чтобы не нарваться на определенные неприятности.
Как это исправить: почаще напоминайте себе, что испытывать негативные эмоции — абсолютно нормально! Вы не обязаны просить у кого-то прощения за то, что чувствуете.
7. Расстройства пищевого поведение, нарушение режима питания, вредные привычки. Когда дети эмоционально заброшены, они могут даже во взрослом возрасте упорно пытаться заполнить пустоту в сердце. С помощью переедания, наркотиков или алкоголя.
Как это исправить: обратите внимание, что вы чувствуете, когда тянетесь за едой без чувства голода или начинаете пить. Вам скучно? Или вы грустите и чувствуете пустоту? Решить проблему можно с помощью психотерапевта.
А о том, как понять, что ваши отношения с едой пора менять, узнай ЗДЕСЬ.