С помощью этого способа, о котором рассказал в своем телеграм-канале психолог Денис Долгов, можно быстро влюбиться в незнакомого ранее тебе человека или освежить отношения, в которых уже состоишь. Главное условие — быть открытым и не бояться откровенности.
Суть способа заключается в ответах двух человек на 36 одинаковых вопросов — делать это надо по очереди. На все дается 45 минут, плюс еще 4 минуты после того, как ответы даны, надо смотреть друг другу в глаза. Так было во время эксперимента Артура Арона, американского психолога, профессора Университета Стоуни Брук, который оно проводил вместе с группой исследователей в конце 90-х годов прошлого века.
- Несмотря на то, что на вопросы отвечали ранее незнакомые мужчины и женщины, кое-кто даже поженился после эксперимента. Ответы на такие личные вопросы делают вас открытыми, незащищенным. Общая открытость очень сближает. Поговорив на такие темы с совершенно незнакомым человеком и внимательно его выслушав, можно быстро завоевать его доверие. Кроме того, в уже сложившихся отношениях такого рода разговор сможет их здорово освежить, —
Итак, вот эти 36 вопросов — старайтесь отвечать быстро:
Выбирая из всех в мире, кого бы ты пригласил в гости на обед?
Хотел бы ты быть знаменитым? Чем бы ты хотел прославиться?
Прежде чем сделать телефонный звонок, ты когда-нибудь репетируешь то, что собираешься сказать? Почему?
Каким тебе представляется идеальный день?
Когда ты в последний раз пел наедине с собой? А для кого-то другого?
Что бы ты выбрал: сохранить в ближайшие 60 лет своей жизни тело или разум себя 30-летнего?
У тебя есть тайное предчувствие о том, как ты умрешь?
Назови три общие черты, которые есть у тебя и твоего партнера.
За что в своей жизни ты чувствуешь наибольшую благодарность?
Если бы ты мог изменить что-либо в процессе своего воспитания, что бы это было?
За 4 минуты расскажи своему партнеру историю своей жизни как можно более подробно.
Если бы ты мог проснуться завтра, приобретя определенное качество или способность, то какое/какую?
Если бы хрустальный шар мог рассказать тебе правду о твоей жизни, о будущем или о чем-нибудь еще, что бы ты хотел узнать?
Есть ли что-то, что ты мечтал делать в течение длительного времени? Почему ты не сделал этого?
Назови самое большое достижение в своей жизни.
Что ты больше всего ценишь в друзьях?
Какое твое самое заветное воспоминание?
Самое страшное воспоминание?
Если бы ты знал, что в течение одного года ты внезапно умрешь, ты бы изменил что-нибудь в своей текущей жизни? Почему?
Что значит дружба для тебя?
Какую роль любовь и привязанность играют в твоей жизни?
Назови положительные характеристики своего партнера, примерно 5 пунктов.
Насколько близки члены твоей семьи? Считаешь ли ты, что твое детство было счастливее, чем у большинства других людей?
Что ты думаешь о своих отношениях с матерью?
Составь по три правдивых предложения, начинающихся с «мы». Например, «Мы оба в этой комнате думаем о…»
Продолжи эту фразу: «Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь…»
Что должен знать о тебе партнер, с которым ты хочешь стать близкими друзьями?
Расскажи своему партнеру, что тебе больше всего в нём нравится. Старайся быть предельно честным.
Поделись со своим партнером самым неприятным моментом из твоей жизни.
Вспомни, когда и от чего ты в последний раз плакал.
Какая вещь тебе кажется настолько серьезной, что шутить о ней — невозможно?
Если бы ты должен был умереть в этот вечер, что важное бы ты хотел сказать и кому?
Твой дом со всем твоим имуществом загорелся. После спасения близких у тебя есть время, чтобы вернуться в дом еще раз и спасти какую-то одну вещь. Что это за вещь и почему ты выбираешь ее?
Смерть кого из членов твоей семьи задела бы тебя больше всего? Почему?
Поделись личной проблемой и попроси партнера посоветовать, как ее решить.
Расскажи о своей первой любви.
Как отличить настоящую симпатию от вежливости
Считается, что для возникновения симпатии к человеку иногда достаточно всего нескольких секунд общения. О том, что вы нравитесь собеседнику, можно понять по определенным сигналам — его мимике и манере поведения. Психолог Ольга Шалдыбина ранее называла 6 сигналов симпатии. Если ваш собеседник
Отзеркаливает, то есть копирует ваши жесты, поведение и даже тон голоса. Часто люди делают это на подсознательном уровне;
Использует похожие обороты речи, жаргонизмы. Речевые обороты, своеобразные шутки, специфические слова, произношение — все это еще один маркер «прощупать» собеседника;
Сокращает дистанцию. Наклоняться в сторону человека — невербальный сигнал о партнерстве, доброжелательном отношении, готовности сотрудничать;
Задает уточняющие вопросы. Вопросы собеседника говорят о том, что вы ему интересны, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами;
Смотрит в глаза дольше обычного. Контакт глаз — одно из самых точных измерений;
Сохраняет открытую позу. Если его верхняя часть тела или пальцы ног развернуты в вашу сторону — это еще один признак, который говорит о заинтересованности вами.
Как, наоборот, понравиться другому человеку и быстро вызвать его симпатию, читайте ЗДЕСЬ.