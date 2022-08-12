Не верите — попробуйте: психолог Долгов рассказал, как влюбиться за 49 минут
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С помощью этого способа, о котором рассказал в своем телеграм-канале психолог Денис Долгов, можно быстро влюбиться в незнакомого ранее тебе человека или освежить отношения, в которых  уже состоишь. Главное условие — быть открытым и не бояться откровенности.

Суть способа заключается в ответах двух человек на 36 одинаковых вопросов — делать это надо по очереди. На все дается 45 минут, плюс еще 4 минуты после того, как ответы даны, надо смотреть друг другу в глаза. Так было во время эксперимента Артура Арона, американского психолога, профессора Университета Стоуни Брук, который оно проводил вместе с группой исследователей в конце 90-х годов прошлого века.

Денис Долгов
Психология

Кандидат медицинских наук, клинический психолог, гипнолог

t.me/DoktorDolgov

- Несмотря на то, что на вопросы отвечали ранее незнакомые мужчины и женщины, кое-кто даже поженился после эксперимента. Ответы на такие личные вопросы делают вас открытыми, незащищенным. Общая открытость очень сближает. Поговорив на такие темы с совершенно незнакомым человеком и внимательно его выслушав, можно быстро завоевать его доверие. Кроме того, в уже сложившихся отношениях такого рода разговор сможет их здорово освежить, — считает Денис Долгов.

Итак, вот эти 36 вопросов — старайтесь отвечать быстро:

  1. Выбирая из всех в мире, кого бы ты пригласил в гости на обед?

  2.  Хотел бы ты быть знаменитым? Чем бы ты хотел прославиться?

  3. Прежде чем сделать телефонный звонок, ты когда-нибудь репетируешь то, что собираешься сказать? Почему?

  4. Каким тебе представляется идеальный день?

  5. Когда ты в последний раз пел наедине с собой? А для кого-то другого?

  6. Что бы ты выбрал: сохранить в ближайшие 60 лет своей жизни тело или разум себя 30-летнего?

  7. У тебя есть тайное предчувствие о том, как ты умрешь?

  8. Назови три общие черты, которые есть у тебя и твоего партнера.

  9. За что в своей жизни ты чувствуешь наибольшую благодарность?

  10. Если бы ты мог изменить что-либо в процессе своего воспитания, что бы это было?

  11. За 4 минуты расскажи своему партнеру историю своей жизни как можно более подробно.

  12. Если бы ты мог проснуться завтра, приобретя определенное качество или способность, то какое/какую?

  13.  Если бы хрустальный шар мог рассказать тебе правду о твоей жизни, о будущем или о чем-нибудь еще, что бы ты хотел узнать?

  14. Есть ли что-то, что ты мечтал делать в течение длительного времени? Почему ты не сделал этого?

  15. Назови самое большое достижение в своей жизни.

  16. Что ты больше всего ценишь в друзьях?

  17. Какое твое самое заветное воспоминание?

  18. Самое страшное воспоминание?

  19. Если бы ты знал, что в течение одного года ты внезапно умрешь, ты бы изменил что-нибудь в своей текущей жизни? Почему?

  20. Что значит дружба для тебя?

  21. Какую роль любовь и привязанность играют в твоей жизни?

  22. Назови положительные характеристики своего партнера, примерно 5 пунктов.

  23. Насколько близки члены твоей семьи? Считаешь ли ты, что твое детство было счастливее, чем у большинства других людей?

  24. Что ты думаешь о своих отношениях с матерью?

  25. Составь по три правдивых предложения, начинающихся с «мы». Например, «Мы оба в этой комнате думаем о…»

  26. Продолжи эту фразу: «Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь…»

  27. Что должен знать о тебе партнер, с которым ты хочешь стать близкими друзьями?

  28. Расскажи своему партнеру, что тебе больше всего в нём нравится. Старайся быть предельно честным.

  29. Поделись со своим партнером самым неприятным моментом из твоей жизни.

  30. Вспомни, когда и от чего ты в последний раз плакал.

  31. Какая вещь тебе кажется настолько серьезной, что шутить о ней — невозможно?

  32. Если бы ты должен был умереть в этот вечер, что важное бы ты хотел сказать и кому?

  33. Твой дом со всем твоим имуществом загорелся. После спасения близких у тебя есть время, чтобы вернуться в дом еще раз и спасти какую-то одну вещь. Что это за вещь и почему ты выбираешь ее?

  34. Смерть кого из членов твоей семьи задела бы тебя больше всего? Почему?

  35. Поделись личной проблемой и попроси партнера посоветовать, как ее решить.

  36. Расскажи о своей первой любви.

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Считается, что для возникновения симпатии к человеку иногда достаточно всего нескольких секунд общения. О том, что вы нравитесь собеседнику, можно понять по определенным сигналам — его мимике и манере поведения. Психолог Ольга Шалдыбина ранее называла 6 сигналов симпатии. Если ваш собеседник

  1. Отзеркаливает, то есть копирует ваши жесты, поведение и даже тон голоса. Часто люди делают это на подсознательном уровне;

  2. Использует похожие обороты речи, жаргонизмы. Речевые обороты, своеобразные шутки, специфические слова, произношение — все это еще один маркер «прощупать» собеседника;

  3. Сокращает дистанцию. Наклоняться в сторону человека — невербальный сигнал о партнерстве, доброжелательном отношении, готовности сотрудничать;

  4. Задает уточняющие вопросы. Вопросы собеседника говорят о том, что вы ему интересны, он готов инвестировать свое время и внимание в общение с вами;

  5. Смотрит в глаза дольше обычного. Контакт глаз — одно из самых точных измерений;

  6. Сохраняет открытую позу. Если его верхняя часть тела или пальцы ног развернуты в вашу сторону — это еще один признак, который говорит о заинтересованности вами.

Как, наоборот, понравиться другому человеку и быстро вызвать его симпатию, читайте ЗДЕСЬ.

Анастасия Романова