- Несмотря на то, что на вопросы отвечали ранее незнакомые мужчины и женщины, кое-кто даже поженился после эксперимента. Ответы на такие личные вопросы делают вас открытыми, незащищенным. Общая открытость очень сближает. Поговорив на такие темы с совершенно незнакомым человеком и внимательно его выслушав, можно быстро завоевать его доверие. Кроме того, в уже сложившихся отношениях такого рода разговор сможет их здорово освежить, — считает Денис Долгов.

Итак, вот эти 36 вопросов — старайтесь отвечать быстро:

Выбирая из всех в мире, кого бы ты пригласил в гости на обед?

Хотел бы ты быть знаменитым? Чем бы ты хотел прославиться?

Прежде чем сделать телефонный звонок, ты когда-нибудь репетируешь то, что собираешься сказать? Почему?

Каким тебе представляется идеальный день?

Когда ты в последний раз пел наедине с собой? А для кого-то другого?

Что бы ты выбрал: сохранить в ближайшие 60 лет своей жизни тело или разум себя 30-летнего?

У тебя есть тайное предчувствие о том, как ты умрешь?

Назови три общие черты, которые есть у тебя и твоего партнера.

За что в своей жизни ты чувствуешь наибольшую благодарность?

Если бы ты мог изменить что-либо в процессе своего воспитания, что бы это было?

За 4 минуты расскажи своему партнеру историю своей жизни как можно более подробно.

Если бы ты мог проснуться завтра, приобретя определенное качество или способность, то какое/какую?

Если бы хрустальный шар мог рассказать тебе правду о твоей жизни, о будущем или о чем-нибудь еще, что бы ты хотел узнать?

Есть ли что-то, что ты мечтал делать в течение длительного времени? Почему ты не сделал этого?

Назови самое большое достижение в своей жизни.

Что ты больше всего ценишь в друзьях?

Какое твое самое заветное воспоминание?

Самое страшное воспоминание?

Если бы ты знал, что в течение одного года ты внезапно умрешь, ты бы изменил что-нибудь в своей текущей жизни? Почему?

Что значит дружба для тебя?

Какую роль любовь и привязанность играют в твоей жизни?

Назови положительные характеристики своего партнера, примерно 5 пунктов.

Насколько близки члены твоей семьи? Считаешь ли ты, что твое детство было счастливее, чем у большинства других людей?

Что ты думаешь о своих отношениях с матерью?

Составь по три правдивых предложения, начинающихся с «мы». Например, «Мы оба в этой комнате думаем о…»

Продолжи эту фразу: «Мне бы хотелось разделить с кем-нибудь…»

Что должен знать о тебе партнер, с которым ты хочешь стать близкими друзьями?

Расскажи своему партнеру, что тебе больше всего в нём нравится. Старайся быть предельно честным.

Поделись со своим партнером самым неприятным моментом из твоей жизни.

Вспомни, когда и от чего ты в последний раз плакал.

Какая вещь тебе кажется настолько серьезной, что шутить о ней — невозможно?

Если бы ты должен был умереть в этот вечер, что важное бы ты хотел сказать и кому?

Твой дом со всем твоим имуществом загорелся. После спасения близких у тебя есть время, чтобы вернуться в дом еще раз и спасти какую-то одну вещь. Что это за вещь и почему ты выбираешь ее?

Смерть кого из членов твоей семьи задела бы тебя больше всего? Почему?

Поделись личной проблемой и попроси партнера посоветовать, как ее решить.