Психолог Лабковский назвал 3 признака зависимых отношений, которые легко принять за любовь

Влюбленные люди видят мир вокруг немного иначе: даже самые скучные дела становятся не такими раздражающими, на работе тоже все ладится, кажется, что можно горы свернуть. По телу разливается непонятное тепло, а в животе появляются те самые «бабочки». Такое ощущение вполне объяснимо — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже от воспоминаний.

Однако зачастую то, что мы называем любовью, оказывается самой настоящей психологической зависимостью. И если вовремя не разорвать «больные» отношения, то все может закончиться очень печально — некоторым без помощи специалиста точно будет не обойтись.