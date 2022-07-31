Психолог Лабковский назвал 3 признака зависимых отношений, которые легко принять за любовь

Влюбленные люди видят мир вокруг немного иначе: даже самые скучные дела становятся не такими раздражающими, на работе тоже все ладится, кажется, что можно горы свернуть. По телу разливается непонятное тепло, а в животе появляются те самые «бабочки». Такое ощущение вполне объяснимо — это реакция нервной системы, связанная с увеличением уровня гормонов радости, при этом оно может возникать даже от воспоминаний.
Однако зачастую то, что мы называем любовью, оказывается самой настоящей психологической зависимостью. И если вовремя не разорвать «больные» отношения, то все может закончиться очень печально — некоторым без помощи специалиста точно будет не обойтись.
- Нелюбовь может скрываться за самыми не очевидными поступками, особенно за теми, которые мы считаем проявлениями заботы и внимания. Поэтому люди так легко окунаются в этот омут с головой, — говорит психолог Михаил Лабковский.
Как же распознать психологическую зависимость? Эксперт назвал три главных признака той самой опасной нелюбви:
Навязывание помощи. Все эти ваши любимые спасатели, которые вас тотчас бегут облагодетельствовать, на самом деле интересуются не вами, а властью над вами. Если мужчина или женщина считает, что у вас большая проблема и немедленно бросается ее решать — это не любовь.
Попытки вас переделать. Похудей, поправься, брось курить, займись зубами, ты достоин/достойна другой работы! Казалось бы, все это говорит о заботе, но нет — это самое настоящее насилие. Причем объективно человеку может быть необходима диета, но только ему решать, садиться на нее или нет. Если это не его решение, речь идет о давлении.
Бешеная страсть. То вы вместе, то расходитесь, ссоры и «постельные» примирения, горячие споры и сцены с битьем посуды — это не любовь, это невроз. Люди переходят на такой формат отношений, потому что спокойные будни для них слишком скучны или болезненны, поэтому приходится принимать такой «наркотик», чтобы убежать от реальности.
Поэтому если вы понимаете, что отношения превратились в сплошные «эмоциональные качели», а партнер вас как будто не слышит, то единственный верный способ сберечь свою психику — это закончить их. Особенно стоит насторожиться женщинам и мужчинам, которые постоянно проживают одни и те же сценарии: начинаются новые отношения, но их опять ждет трагичный финал по тем же самым причинам. Вероятно, вам нужно помощь хорошего психотерапевта, чтобы от помог разорвать этот замкнутый круг и обрести гармонию в личной жизни.