Путь к прощению

Однако, если появляется желание простить, то стоит пройти четыре фазы прощения:

Оценка ущерба

Первое, что нужно сделать, это оценить, какой ущерб был нанесен — эмоциональный, физический, материальный. Вспомните, какие болезненные эмоции вы испытывали. Это может быть ощущение несправедливости, безграничный страх и так далее. Оцените, как изменились ваши базовые убеждения в связи с травмой, нанесенной обидчиком, и возможно модель поведения.

Принятие решений

После того, как вы осознали базовый ущерб, наступает фаза решения. На этом этапе нужно определить, готовы вы простить обидчика или нет. Повторюсь, если не готовы, ничего страшного. Сомневаетесь — можно выписать за и против. Видите, что прощение изменит жизнь в лучшую сторону, — прощайте, но только не в угоду другим людям («Как нельзя простить родного отца?»).

Работа над ошибками

Третья фаза — фаза работы. Здесь можно подумать о том, в каких условиях вырос тот, кто обидел, могло ли это повлиять на его поведение. Это не оправдывает обидчика, а только объясняет его действия. Эта фаза проходит у всех по-разному, и желательно проходить ее со специалистом.

Закрепление результата

Четвертая фаза — это фаза закрепления. Тут можно увидеть возможности для роста, они не всегда есть, но иногда бывают.

Здесь опять же можно спросить себя, какие преимущества вы получите от прощения, как изменится ваше эмоциональное состояние. Может быть, вы станете по-другому смотреть на мир, ваша жизнь станет ярче и проще, когда простите. Но это все индивидуально. В любом случае выбор за вами.