Коллекционирование и постоянный поиск рецептов отражает зацикленность на еде как на удовольствии. Да, еда является одним из способов получить наслаждением. Но только одним из многих. Чаще всего этим страдают домохозяйки и женщины с детьми, которые находятся дома. Единственным развлечением для них становится еда. Если бы только это не приводило к появлению лишнего веса…

Исключение продуктов без веского на то основания, голодание для «очищения» — все это признаки нездоровых отношений с едой. Есть заболевание под названием «орторексия». Это навязчивое стремление питаться только «чистой» едой, из рациона выкидываются целые группы продуктов по причине их «ненатуральности».

Такие люди часто осуждают остальных людей, которые питаются не так идеально, как они. В магазине они с превосходством смотрят в продуктовые корзины других покупателей, чувствуя себя выше и лучше. Если ваш близкий или знакомый человек говорит что какой-то продукт нельзя есть, потому что он нездоровый — это повод для тревоги.