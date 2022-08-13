Кто не любит вкусно поесть? В этой любви нет ничего плохого или нездорового, ведь наш организм не может выжить без пищи. Впрочем, в желании следить за своей фигурой также нет ничего неправильного.
Однако в вопросах питания довольно просто впасть в крайности — и вот тогда можно серьезно подорвать свое здоровье. А как понять, что ваши отношения с едой перестали вписываться в рамки нормальности? Разбираемся вместе с экспертом.
Специалист по коррекции веса и пищевому поведению, психолог-нутрициолог Московского Института Психоанализа.
- Еда — часть нашей жизни и одно из базовых удовольствий для человека. В современном мире нас окружает множество вкусных и доступных угощений.
К сожалению, у обилия пищи есть свой минус: порой оно приводит к появлению расстройств пищевого поведения (РПП), которые значительно снижают качество жизни, формируя зацикленность на еде и на образе тела.
Как определить, что ваши отношения с едой стали нездоровыми? Давайте разберемся, как выглядят нормальные отношения с едой.
Итак, здоровый человек:
Ест когда голоден, перестает есть, когда насытился;
Не ест пищу, если она ему не нравится, и способен наслаждаться вкусной едой без чувства стыда и вины;
Имеет режим питания, обычно это завтрак, обед и ужин;
Не хватает еду между приемами пищи, ибо не голоден;
В его питании есть все группы продуктов, он не исключает какой-либо продукт из соображений «это вредно»;
Не заедает стресс или радость вкусненьким;
Если случилось переедание — он спокойно живет дальше, не чувствуя вины или стыда;
В жизни здорового человека еда не замещает остальные радости — любовь, хобби, увлечения, путешествия.
Как еще можно понять, что у вас явно есть проблемы с питанием? Для начала определите, сколько времени в вашей жизни занимает еда. Можно для наглядности нарисовать круг и поделить его на сектора: работа, семья, отдых, хобби, активность, еда. Нормальный человек думает о еде только когда голоден. Поэтому, если ваш сектор «еда» больше четверти круга, стоит задуматься, все ли нормально с вашим пищевым поведением?
В сектор «еда» относятся как мысли о еде, весе, внешнем виде, так и выбор, приготовление еды, поиск рецептов. Постоянные мысли о еде — признак РПП.
Коллекционирование и постоянный поиск рецептов отражает зацикленность на еде как на удовольствии. Да, еда является одним из способов получить наслаждением. Но только одним из многих. Чаще всего этим страдают домохозяйки и женщины с детьми, которые находятся дома. Единственным развлечением для них становится еда. Если бы только это не приводило к появлению лишнего веса…
Исключение продуктов без веского на то основания, голодание для «очищения» — все это признаки нездоровых отношений с едой. Есть заболевание под названием «орторексия». Это навязчивое стремление питаться только «чистой» едой, из рациона выкидываются целые группы продуктов по причине их «ненатуральности».
Такие люди часто осуждают остальных людей, которые питаются не так идеально, как они. В магазине они с превосходством смотрят в продуктовые корзины других покупателей, чувствуя себя выше и лучше. Если ваш близкий или знакомый человек говорит что какой-то продукт нельзя есть, потому что он нездоровый — это повод для тревоги.
Еще одним звоночком нездоровых отношений с едой служит постоянное стремление похудеть или изменить внешний вид тела при помощи питания. Часто ограничения питания служат способом «наказать» свое тело, которое никак не хочет соответствовать идеальному образу.
Другой тревожный признак — пристрастие к вкусной еде. Когда еда служит источником удовольствия, и человек все больше ест вкусной, а значит, и калорийной еды. Вкусовые рецепторы со временем привыкают, и нужно все больше и дольше их стимулировать для получения наслаждения.
Также о нездоровых отношениях с пищей может свидетельствовать чувство вины после переедания или употребления «нездоровой» еды. Этот признак нарушения пищевого поведения обычно появляется после следования жестким ограничениям в питании. Приводит к замкнутому кругу проблемного поведения: срыв — вина — ограничение — срыв. Это классика РПП и разорвать этот круг можно только со специалистом по пищевому поведению или психологом.
Еще один распространенный тревожный признак — эмоциональное переедание. Это когда человек ест на эмоциях, причем как отрицательных вроде вины, тревоги, грусти, так и радостных. Яркий пример — вознаграждение за успехи сладеньким. Нас к этому приучают с детства, к сожалению. Поэтому, если при сильных эмоциях вам хочется съесть что-либо — нужно идти к специалисту решать проблему. Потому что впоследствии такое поведение приводит к ожирению и проблемам со здоровьем.
«Ночной жор», кстати, тоже может быть тревожным сигналом. Человек может посредине ночи встать, пойти к холодильнику и съесть много всего. Часто это вкусная еда, которую днем он себе не позволяет.
На проблемы с отношением к еде может также указывать нежелание есть на людях или в компании. У таких людей часто очень велико чувство стыда, что их осудят за то, сколько и как они едят. Поэтому они предпочитают есть в одиночестве, а на людях только листья салата.
Лишний вес, особенно сосредоточенный в виде жира на животе, сложности с передвижением из-за лишнего веса — все это внешние признаки, что отношения с едой нездоровые. Потому что к набору веса приводит только избыток входящей энергии, то есть еды. Значит, человек переедает. А систематическое переедание — это признак нездоровых отношений с едой.