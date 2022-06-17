В нашем теле все взаимосвязано, а потому состояние ментального здоровья напрямую виляет на то, как мы себя чувствуем и как выглядим.
Например, если вы долгие годы не можете сбросить вес, несмотря на все старания, причина может быть в ваших неудачных отношениях, говорит психолог Михаил Лабковский. Все дело в реакции нашей психики и организма на травмирующее событие.
Почему большинство людей — невротики
Как отмечает специалист, абсолютное большинство в мире — невротики, и так или иначе сталкиваются с последствиями психотравм. Дело в том, что с каждым из нас рано или поздно случается нечто болезненное и неприятное. Из-за особенностей человеческого общества у нас не всегда есть возможность адекватно отреагировать на беду, не всегда есть возможность бежать, драться или замирать в ответ на стресс. А порой эмоции приходится подавлять из-за нежелания вступать в конфликт.
В результате вот эти механизмы, которые когда-то помогли выжить, закрепляются как стандартные реакции на события.
- Наши травмы напоминают плохо сросшиеся переломы. Мы можем ходить и держать в руках разные предметы, но это доставляет нам определенные неудобства, — объясняет психолог в своем
Механизм психотравмы
При этом, отмечает Лабковский, психотравма — это не само событие, а реакция на него. Люди травмируются по-разному, однако главное условие — психотравма возникает, когда человек оказывается в ситуации угрозы. Причем это может быть как и угроза жизни и здоровью (если к вам применили насилие), так и угроза благополучию или риск потерять что-то важное.
Травмирующие события заставляют нашу психику защищаться. Кто-то уходит в мир иллюзий, кто-то пытается отрицать произошедшее. В итоге угроза уже прошла, а вот защитная реакция осталась. И мешает теперь жить.
По этой причине женщины после токсичных отношений нередко набирают лишний вес.
- Именно благодаря этому весу они не «выходят в окно» и не подпускают к себе потенциальных абьюзеров, — пояснят специалист.
Или женщина может начать толстеть из-за травмы сексуального насилия. Бессознательно она решила, что привлекательное тело опасно — поэтому ради безопасности нужно есть больше. Причем в этом случае поход к диетологу сделает только хуже — психике придется придумать новый способ защиты или человек столкнется с тревожностью. Как итог — диета закончится срывом, психика просто не даст расстаться с этим «костылем».
Поэтому так важно анализировать свое поведение и искать первопричину своих слабостей и привычек.
Кстати
Лишний вес вообще довольно часто связан с психологическими причинами. Кто-то с помощью еды пытается компенсировать недостаток теплых чувств, а кто-то подсознательно боится перемен и поэтому похудеть никак не получается. О том, какие еще психологические причины могут мешать человеку добиться фигуры мечты, можно прочитать ЗДЕСЬ.