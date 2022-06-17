Механизм психотравмы

При этом, отмечает Лабковский, психотравма — это не само событие, а реакция на него. Люди травмируются по-разному, однако главное условие — психотравма возникает, когда человек оказывается в ситуации угрозы. Причем это может быть как и угроза жизни и здоровью (если к вам применили насилие), так и угроза благополучию или риск потерять что-то важное.

Травмирующие события заставляют нашу психику защищаться. Кто-то уходит в мир иллюзий, кто-то пытается отрицать произошедшее. В итоге угроза уже прошла, а вот защитная реакция осталась. И мешает теперь жить.

По этой причине женщины после токсичных отношений нередко набирают лишний вес.

- Именно благодаря этому весу они не «выходят в окно» и не подпускают к себе потенциальных абьюзеров, — пояснят специалист.

Или женщина может начать толстеть из-за травмы сексуального насилия. Бессознательно она решила, что привлекательное тело опасно — поэтому ради безопасности нужно есть больше. Причем в этом случае поход к диетологу сделает только хуже — психике придется придумать новый способ защиты или человек столкнется с тревожностью. Как итог — диета закончится срывом, психика просто не даст расстаться с этим «костылем».

Поэтому так важно анализировать свое поведение и искать первопричину своих слабостей и привычек.