Психолог Москвина назвала 9 ежедневных привычек, которые делают нас несчастными

Ежедневных привычек, которые могут делать человека несчастным, на самом деле много и у каждого они свои, что называется «родные и неповторимые». О тех, которые встречаются достаточно часто, рассказала психолог Алена Москвина.
Клинический психолог, немедицинский психотерапевт, коуч
1. Задерживаться допоздна на работе
Подобная практика оставляет меньше времени для собственной жизни, превращая вас в человека, который живет, чтобы работать. Другие отношения тоже отходят на второй, а то и на пятый план. Если для вас это не временная мера, а обычная история — ее точно надо менять.
2. Не позволять себе отдыхать
Сейчас есть определенная тенденция: либо ты эффективный, либо аутсайдер. Никому, конечно, не хочется быть среди вторых, поэтому человек старается заполнить каждую минутку чем-то полезным. Если вы делаете это не из собственного желания, а в угоду чему-то или кому-то — это провальная стратегия.
Даже если у вас действительно очень много дел — маленький ребенок, большая семья, кто-то на иждивении, это тоже, как ни странно, не повод отказываться от отдыха и заботы о себе. Хотя бы час в день, проведенный в собственное удовольствие, способен восстанавливать и давать силы.
3. Игнорировать усталость и плохое самочувствие
Многие действуют из принципа «пока не упал — все нормально». Но вам не обязательно падать, чтобы был повод позаботиться о себе. Бывают особенные случаи, когда это очень сложно осуществить, но объективно таких случаев немного. И даже в них порой можно найти выход, просто он может быть не на поверхности.
Когда вы уже падаете, для восстановления потребуется больше серьезных мер и времени. Представьте, что вы не обратили внимания на кариес и довели зуб до состояния ноющего нерва. А ведь проще и дешевле было выделить время раньше и убрать небольшое пятнышко. С усталостью, простудой, лихорадкой та же самая история, просто она менее очевидна.
4. Взваливать все на свои плечи
«Просить о помощи? Еще чего! Я что, слабый и не справлюсь сам?». Для чего испытывать себя и свои силы, если это делать не обязательно?
Нести на себе мешок картошки или попросить тележку у соседа и пройти то же самое расстояние, катя перед собой тележку с мешком — совсем разные истории, разная нагрузка. Если вам ближе первый вариант, будьте готовы в дальнейшем уделить внимание своей спине и необходимому отдыху. Но ведь куда проще обратиться за помощью и получить ресурс или непосредственное участие другого человека (может сосед помог бы нести этот злополучный мешок), чтобы облегчить дело. Даже если вы получили отказ, — это не повод отчаиваться: можно попросить о помощи кого-то еще.
Сюда же входит вопрос делегирования, который часто возникает при выполнении рабочих задач. Вам не обязательно быть героем, взваливая на себя все. Тем более, если это можно сделать проще и по-другому.
5. Не решать конфликтные ситуации
Иногда очень сложно пойти навстречу, особенно если вы считаете, что правда на вашей стороне, или вы ждете первых шагов к примирению от другой стороны. Но до тех пор, пока мы держим отношения в ситуации конфликта, мы сами тратим на них и внимание, и силы, и эмоции, и другие ресурсы. Мы можем продумывать варианты и взвешивать все случившееся. А смысл? Когда сильные эмоции угасают, намного лучше обратиться к человеку и обстоятельно разъяснить, что именно вас задело, что вы хотели донести до собеседника, что именно вам было важно и к чему в принципе вы хотели бы прийти.
Будьте готовы, что собеседник видит это по-другому и может не согласиться. Тем не менее, поставьте себе задачу разрешить конфликт и сделать первый шаг. Это не значит, что вы должны посыпать голову пеплом и рассыпаться в извинениях. Как минимум вы предпримите попытку ослабить конфликт, и «передать мяч» собеседнику, чтобы тот сделал ответный пас для примирения. Первый шаг — не слабость, а мудрость.
6. Говорить «да», когда хочется сказать «нет», и наоборот
Как же не хочется обижать других людей! И это зачастую проявляется тогда, когда другие просят нас о какой-то услуге. Если мы можем ее выполнить не в ущерб себе или получить от этого определенное удовольствие, ничто не мешает откликнуться.
Но если у вас уже есть свои планы или в целом это идет вразрез с вашими желаниями, убеждениями и принципами, смело говорите «нет». Не факт, что другой человек вообще расстроится. А даже если и так, он в любом случае должен понимать, что у вас реально может не быть возможности ему помочь.
7. Игнорировать простые правила поддержания здоровья
Причем как физического, так и психического. Это касается режима дня и сна, режима питания, поддержания водного баланса в организме, прогулок на свежем воздухе, посильной физической активности, посещений врачей-специалистов. Особенно если вы знаете о проблемах со здоровьем.
8. Просыпаться и засыпать с телефоном
Телефон — неотъемлемый атрибут современной жизни. Понятно, что нужно быть в курсе всего, но как минимум не перед сном и не сразу после пробуждения.
Утром нашему организму и мозгу необходимо настроиться на день, и начинать «загрузку» надо постепенно. Какие-то новости или сообщения могут вывести нас из равновесия, потому что сознание еще остро реагирует на ту или иную информацию. Кому-то достаточно 10 минут, кому-то — час, чтобы с холодным сердцем и включенной головой начать что-либо воспринимать.
Перед сном происходит примерно то же самое. Организму и мозгу необходимо время, чтобы перестроить режим работы, в то время как любая информация держит его в обычном рабочем состоянии. Даже просмотр ленты видео с милыми котиками напрягает глаза и мозг, ведь мы рассматриваем происходящее на экране и выдаем эмоциональные реакции.
9. «Поддерживать» беспорядок
Помимо того, что накапливающаяся пыль еще никому не приносила пользу, беспорядок создает сильный «визуальный шум». Даже если вокруг знакомый хаос, это не значит, что мы всегда и все можем в нем найти — мы тратим время на поиски, злимся, тревожимся.
Накопившийся беспорядок оказывает определенное моральное давление — мы постоянно мысленно возвращаемся к тому, что нам все же нужно убраться. И эти крутящиеся в голове мысли отвлекают нас от чего-то действительно важного или желаемого. Беспорядок копится, и приступать к наведению чистоты все сложнее и сложнее: это превращается в пресловутый снежный ком. И да: расхожая фраза «беспорядок в доме — беспорядок в мыслях и душе» действительно верна.
Определите для каждой категории вещей свое пространство, постирайте одежду и шторы, вымойте окна и полы, и вы увидите, что сил стало как-то больше и другие дела начали спориться в руках. Это действительно работает.
Как поменять привычки
Конечно, один-два пункта из этого списка вряд ли смогут сильно портить вам жизнь. Но если вы узнали себя хотя бы в половине из них, пора подумать о переменах — может, и жизнь перестанет казаться несчастной.
Психолог советует действовать поэтапно:
- Выберите для начала посильные для вас действия и уделите им время. Когда они войдут в привычку, приступайте к следующим. Не берите на себя сразу и все: в таком режиме легко потеряться, перестать соблюдать что-то, и в конечном итоге просто отчаяться, оставив изменения как пустую затею.
Поверьте: все это имеет свойство нарастать как снежный ком. В зависимости от ритма жизни он может расти быстрее или медленнее, равно как может иметь и свои «болевые» точки, которых нет в списке. И лучше начать разбирать его уже сейчас, чем спустя время обнаружить себя без сил и глубоко несчастным человеком.