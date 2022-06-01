Психолог Москвина назвала 9 ежедневных привычек, которые делают нас несчастными

1. Задерживаться допоздна на работе

Подобная практика оставляет меньше времени для собственной жизни, превращая вас в человека, который живет, чтобы работать. Другие отношения тоже отходят на второй, а то и на пятый план. Если для вас это не временная мера, а обычная история — ее точно надо менять.

2. Не позволять себе отдыхать

Сейчас есть определенная тенденция: либо ты эффективный, либо аутсайдер. Никому, конечно, не хочется быть среди вторых, поэтому человек старается заполнить каждую минутку чем-то полезным. Если вы делаете это не из собственного желания, а в угоду чему-то или кому-то — это провальная стратегия.

Даже если у вас действительно очень много дел — маленький ребенок, большая семья, кто-то на иждивении, это тоже, как ни странно, не повод отказываться от отдыха и заботы о себе. Хотя бы час в день, проведенный в собственное удовольствие, способен восстанавливать и давать силы.

3. Игнорировать усталость и плохое самочувствие

Многие действуют из принципа «пока не упал — все нормально». Но вам не обязательно падать, чтобы был повод позаботиться о себе. Бывают особенные случаи, когда это очень сложно осуществить, но объективно таких случаев немного. И даже в них порой можно найти выход, просто он может быть не на поверхности.

Когда вы уже падаете, для восстановления потребуется больше серьезных мер и времени. Представьте, что вы не обратили внимания на кариес и довели зуб до состояния ноющего нерва. А ведь проще и дешевле было выделить время раньше и убрать небольшое пятнышко. С усталостью, простудой, лихорадкой та же самая история, просто она менее очевидна.

4. Взваливать все на свои плечи

«Просить о помощи? Еще чего! Я что, слабый и не справлюсь сам?». Для чего испытывать себя и свои силы, если это делать не обязательно?

Нести на себе мешок картошки или попросить тележку у соседа и пройти то же самое расстояние, катя перед собой тележку с мешком — совсем разные истории, разная нагрузка. Если вам ближе первый вариант, будьте готовы в дальнейшем уделить внимание своей спине и необходимому отдыху. Но ведь куда проще обратиться за помощью и получить ресурс или непосредственное участие другого человека (может сосед помог бы нести этот злополучный мешок), чтобы облегчить дело. Даже если вы получили отказ, — это не повод отчаиваться: можно попросить о помощи кого-то еще.

Сюда же входит вопрос делегирования, который часто возникает при выполнении рабочих задач. Вам не обязательно быть героем, взваливая на себя все. Тем более, если это можно сделать проще и по-другому.