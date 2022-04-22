Увы, далеко не все люди любят свою работу. Да и даже на самой любимой работе устаешь и временами мечтаешь об отпуске.

Но одно дело — чувствовать себя немного уставшим после трудового дня, другое — быть несчастным из-за своей работы. Как отличить одно от другого? Как понять, что коллектив и начальство вредят ментальному здоровью? И что делать, если с токсичной работы никак нельзя уйти прямо сейчас? Об этом рассказал психолог Петр Галигабаров.