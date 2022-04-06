Иногда после общения с тем или иным человеком мы чувствуем себя плохо. Вроде бы ничего дурного нам не сказали, но эмоциональное послевкусие осталось неприятное. Порой это — первый признак того, что ваш собеседник — токсичный человек.
Но какие еще признаки токсичного человека существуют? Что с такими людьми делать и почему нас вообще к ним тянет? Ответы на эти вопросы дают психологи.
Психолог
Портрет токсичного человека
Есть несколько признаков токсичного человека:
Человек всегда жалуется, чтобы не произошло — все плохо, все пропало!
Все общение сводится в ссоры, а виноваты в них вы или кто-то другой, но точно не токсичный человек;
Человек не способен отдавать, но всегда готов взять. Появляется в жизни другого, только когда ему что-то нужно;
Токсичный человек часто врет;
Часто критикует других;
Такие люди очень любят посплетничать
Пренебрежительно относятся к обслуживающему персоналу и к тем кто «ниже» их;
Часто манипулируют;
Готовы говорить только о себе.
Практикующий психолог, член Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, сказкотерапевт, арт-терапевт.
Давайте пойдем от смысла слова «токсичный» — ядовитый, разрушающий мгновенно или постепенно, угрожающий выживанию.
Общими признаками токсичного близкого или родственника является нарушение им временных, эмоциональных, физических, сексуальных, интеллектуальных, материальных ваших личных границ. Если взять определение слова «здоровье» от Всемирной организации здравоохранения, то токсичный человек будет подрывать ваше физическое, душевное, социальное благополучие.
Например, вы договариваетесь с неким человеком о встречах, на которые он постоянно опаздывает — нарушение временных границ. На вашу просьбу в следующий раз быть вовремя он говорит, что «не опоздал, вы условились на другое время» — это газлайтинг, нарушение эмоциональных границ и покушение на душевное здоровье.
Психолог
Почему нас тянет к токсичным людям
Токсичные люди «питаются» через других, имея массу выгод, но ничего не отдавая взамен. По сути забирая часть жизни человека, который часто платит за это позволение отсутствием собственного благополучия.
Как мы попадаем в эту ловушку? Через собственные крючки: жалость, альтруизм, долженствование, желание помочь или быть значимым.
Одна из самых распространенных причин отвлекаться на токсичных людей, выслушивать их непрошенные точки зрения или жалобы, — это нежелание заниматься своей собственной жизнью, попытка откладывать на потом принятие решений и действия. Некогда же.
Поэтому проблему не решить, просто прервав общение с одним человеком. Нужно заглянуть внутрь себя.
Кандидат психологических наук, психолог, доцент кафедры психологии личности и дифференциальной психологии в Московском институте психоанализа
Сегодня в социуме действительно очень часто можно услышать термин «токсичность», который применяют к людям, отношениям, ситуациям. Но прежде, чем ставить на человека ярлык «токсичный», нужно обратиться к себе и задать себе вопросы — почему я считаю его таким, что меня в нем не устраивает. Перекладывать эти проблемы на другого человека неразумно.
В отношениях всегда как минимум участвует двое. Поэтому важно говорить не про токсичного человека, а про токсичные отношения, и, в первую очередь, разобраться, что не так со мной, а не с этим человеком. Почему так сложились отношения и какова в этом моя роль? Свою роль ни в коем случае нельзя отрицать, нужно принять ответственность за эту токсичность.
Иногда мы сами провоцируем людей на такие отношения, поэтому прежде чем пытаться избавиться от другого человека, нужно понять, что вы делаете не так. Может быть вы ведете себя слишком податливо, не выражаете свои чувства в полной мере. Это очень важно сделать.
Избавившись от токсичного человека, но не проработав свое поведение, которое делает отношения токсичными, вы будете вновь привлекать таких людей в свою жизнь. Поэтому самое главное в токсичных отношениях — это работа над собой.
Психолог
Что делать, если ваш близкий — токсичный человек
Обозначьте четкие границы и отстаивайте себя
Научитесь правильно формулировать свои эмоции, поскольку токсичные люди отрицают свои действия и не берут на себя ответственность за свое поведение, не сочувствуют тем, кому они навредили. Говорите так, что бы вас поняли. Коротко объясните, что именно вас не устраивает, какие эмоции у вас это вызывает и какие варианты выхода из ситуации есть.
Взгляд со стороны
Посмотрите на ситуацию со стороны, проанализируйте проблему от третьего лица. Почему ваш близкий так себя ведет? Изначально он не был токсичным человеком. На него могли повлиять сложные жизненные обстоятельства или неправильные навыки общения. Каждый совершает ошибки, у каждого своя беда. Эти обстоятельства не означают, что стоит прощать такое поведение, но сочувствие проявить стоит, принять особенности близкого.
Минимизируйте общение
Даже в соцсетях! Отпишитесь от токсичного человека или скройте его посты для себя, ограничьте ему доступ к вашим публикациям. Так вас не будет тревожить его присутствие в Вашей жизни ежедневно и это не принесет серьезного разрыва отношений.
Если человек пытается вам звонить, то в начале разговора сразу сообщайте, что нет возможности разговаривать, если по делу звонит — у него есть только ограниченное время все обсудить. Личные встречи тоже лучше сократить до минимума.
Бывает так, что оборвать общение с концами никак не получится — если вы, например, живете с таким человеком. В таком случае старайтесь дистанцироваться: уходите в другую комнату, прогуливайтесь на улице.