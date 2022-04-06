С такими друзьями врагов не надо: 9 верных признаков, что рядом с вами токсичный человек

По словам специалистов, обрыв всех контактов тут не поможет. Ведь проблема порой не в том, что ваш друг — токсичный человек. А в том, что вы с ним решили дружить.