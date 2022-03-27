- Компьютерный зрительный синдром — это термин, обозначающий совокупность симптомов ухудшения зрения , которые вызывает длительная работа на компьютере, — рассказала «Доктору Питеру» врач-офтальмолог Наталья Коваль. — Они начинают проявляться как через 2 часа непрерывной работы, так и спустя 12 часов, проведенных у монитора.

Синдром может начать развиваться в любом возрасте, как у подростков, так и у взрослых.

Кроме того, компьютерному зрительному синдрому подвержены как люди с патологией зрения, такой как близорукость или дальнозоркость, так и с ее отсутствием, не жалующиеся прежде на проблемы.