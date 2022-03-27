Специалисты-офтальмологи отмечают рост числа жалоб, связанных с синдромом компьютерного зрения. Связано это с неумеренным потреблением цифрового контента — бесконечным листанием лент новостей, увлечением социальными сетями, просмотром видео. Причем, этот синдром характерен для людей всех возрастов.
врач-офтальмолог Центра микрохирургии глаза «Я вижу»
- Компьютерный зрительный синдром — это термин, обозначающий совокупность симптомов ухудшения зрения, которые вызывает длительная работа на компьютере, — рассказала «Доктору Питеру» врач-офтальмолог Наталья Коваль. — Они начинают проявляться как через 2 часа непрерывной работы, так и спустя 12 часов, проведенных у монитора.
Синдром может начать развиваться в любом возрасте, как у подростков, так и у взрослых.
Кроме того, компьютерному зрительному синдрому подвержены как люди с патологией зрения, такой как близорукость или дальнозоркость, так и с ее отсутствием, не жалующиеся прежде на проблемы.
Эволюционная проблема
Изначально глаз человека не приспособлен смотреть на плоский монитор. Наши глаза рассчитаны на объемное зрение на разных расстояниях. Поэтому при фокусировке взгляда на плоский экран происходит перенапряжение мышц зрительной системы и шейного отдела позвоночника.
Симптомы синдрома компьютерного зрения
снижение остроты зрения,
затуманенность,
ощущение «соринки» в глазах,
двоение в глазах,
чувство тяжести,
слезотечение,
видимые ореолы вокруг вещей, которые сохраняются в течение нескольких часов,
головная боль.
- Также пациенты часто жалуются на рассеянную и затрудненную фокусировку взгляда с клавиатуры на монитор и наоборот, — рассказала офтальмолог.
Что поможет избежать проявлений синдрома
- Важно дозирование зрительной нагрузки, перерывы в работе, гимнастика для глаз, увлажняющие капли «искусственная слеза» — важно не игнорировать симптомы и соблюдать несложные правила профилактики, — рассказала Наталья Коваль.
Эксперты также предлагают чаще моргать при использовании мобильных телефонов или ноутбуков, поскольку это снижает нагрузку на глаза и рекомендуют держать смартфоны подальше от глаз.
Гимнастика для глаз в перерывах во время зрительной нагрузки от доктора Коваль
Упражнение 1. Шторки
Способствует улучшению кровообращения. Оно очень простое: быстро и легко поморгайте 1,5-2 минуты.
Упражнение 2. Далеко и близко
Выберите небольшой предмет перед собой. Посмотрите несколько секунд на него, потом переведите взгляд вдаль, например на картину или календарь на стене. Несколько секунд смотрите вдаль, потом снова на предмет перед собой. Позже можно усложнить нагрузку и фокусироваться на четырех разноудаленных объектах.
Упражнение 3. Большие глаза
Сядьте прямо. Крепко зажмурьте глаза на 5 секунд, затем широко их откройте. Повторите 8-10 раз. Это упражнение укрепляет мышцы век, улучшает кровообращение и способствует расслаблению глазных мышц.
Упражнение 4. Массаж
Тремя пальцами каждой руки легко нажмите на верхние веки, через 1-2 секунды уберите пальцы с век. Повторите 3 раза. Это упражнение улучшает циркуляцию внутриглазной жидкости.
Упражнение 5. Рисунок
Первая помощь для уставших глаз — закройте их на несколько минут и мысленно нарисуйте в темноте глазами что-либо: например, домик, или морские волны. Потрите ладони рук и прикройте глаза теплыми ладонями, скрестив пальцы на середине лба.
Ранее врач-невролог объяснил, чем может быть опасно постоянное использование мобильного телефона — во время ходьбы по улице или на спортивной тренировке (на беговой дорожке или эллипсе). В положении «смотрю на экран, наклонив голову» шея испытывает нагрузку в четыре раза превышающую обычную. А если при этом человек еще и двигается, то может заработать хроническую травму шеи.
Невролог рекомендует поднимать руку с телефоном к голове, а не наклонять голову к экрану, пользоваться подставкой под ноутбук, чтобы глаза смотрели прямо на экран, а не под углом. Также важно разминать шею каждые 40-60 минут работы за компьютером и тратить три-пять минут ежедневно на зарядку утром, а кроме того плавать, заниматься йогой, ходить в спортзал два-три раза в неделю.