Психолог Лабковский назвал ошибки мышления, из-за которых мы боимся перемен в жизни

Решиться на что-то новое всегда страшно. Человек может стрессовать даже из-за самых, казалось бы, неопасных вещей: купить вещь, которая нравится, но не устраивает в цене, доехать до дома на автобусе, который идет непривычным маршрутом. Что уж говорить о глобальных решениях, таких как сменить профессию, съехаться со своей второй половинкой, пойти получать второе образование. Любая новая ситуация изначально воспринимается нашим мозгом как возможная опасность. Кто-то способен сказать сам себе известную многим фразу: «У страха глаза велики, все равно сделаю». А кто-то может годами решаться поступок, обдумывание которого у других занимает пару дней.

Наше мышление может быть запрограммировано на этот страх. То есть мы как бы осознанно боимся перемен, специально подкармливая свою тревожность, говорит психолог Михаил Лабковский.