Психолог Лабковский назвал ошибки мышления, из-за которых мы боимся перемен в жизни

Решиться на что-то новое всегда страшно. Человек может стрессовать даже из-за самых, казалось бы, неопасных вещей: купить вещь, которая нравится, но не устраивает в цене, доехать до дома на автобусе, который идет непривычным маршрутом. Что уж говорить о глобальных решениях, таких как сменить профессию, съехаться со своей второй половинкой, пойти получать второе образование. Любая новая ситуация изначально воспринимается нашим мозгом как возможная опасность. Кто-то способен сказать сам себе известную многим фразу: «У страха глаза велики, все равно сделаю». А кто-то может годами решаться поступок, обдумывание которого у других занимает пару дней.
Наше мышление может быть запрограммировано на этот страх. То есть мы как бы осознанно боимся перемен, специально подкармливая свою тревожность, говорит психолог Михаил Лабковский.
«Что мешает человеку начать жить заново? Почему одни люди воспринимают новое как вызов или приключение, а другие буксуют на месте? Друзья, есть такое понятие как когнитивное искажение. Оно многое объясняет. Помните, что мы способны работать со своими мыслями и управлять ими мы тоже можем — в отличие от эмоций», — говорит эксперт.
Типичные ошибки мышления, которые присущи большинству людей:
Преувеличенность частного. Типичный пример — авиакатастрофа. Мы начинаем бояться летать, когда слышим, что где-то упал самолет. На самом же деле авиакатастрофы — крайне редкое явление, автомобильные аварии случаются гораздо чаще. Но к ним мы уже привыкли. Именно поэтому мы склонны воспринимать информацию о редком явлении как ужасающую, забывая о том, что это редкий случай;
Черно-белое мышление. Принцип «все или ничего» характерен для людей, которые не умеют справляться с ошибками. Любой опыт они видят лишь в контексте выигрыша или проигрыша, не учитывая никакие промежуточные варианты. Это ставит на кон слишком многое, и, обладая черно-белым мышлением, невозможно ни с чем справиться;
Катастрофизация. Видеть все в черных тонах — типичная ошибка нашей психики, которая всегда сопротивляется переменам. Ощущение, что все точно будет плохо, связывает руки. Удивительно, что независимо от результата человек будет трактовать свой опыт как отрицательный, если он склонен к катастрофизации;
Страх фрустрации. Некоторые люди боятся не самой ошибки, а того, что не справятся с ее психологическими последствиями. Их пугает идея не получить желаемое, остаться неудовлетворенным по той или иной причине. Из-за этого они либо вообще не дают себе шанса, либо все бросают при первой сложности.
Чтобы справиться с переживаниями, психологи рекомендуют обратиться к своему внутреннему миру, начать любить себя. Но не стоит путать эгоизм и любовь к себе. Ничего общего у них нет, любовь к себе — это умение слышать собственные внутренние потребности, повышать свои возможности и способности. Психолог Таня Ричардсон назвала 11 способов, которые помогут избавиться от тревожных мыслей и переключиться на позитив.