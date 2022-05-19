Лето наступает уже через пару недель, и если вы не успели подготовить фигуру к пляжному сезону, велик соблазн приступить к поискам самых экстремальных диет для быстрого похудения.
Однако делать так не стоит. По словам терапевта Марата Фаррахова, если худеть слишком быстро, то без последствий для здоровья дело не обойдется.
Как отмечает врач, зачастую случается так, что человек пытается похудеть как можно быстрее, но в итоге только приобретает серьезные проблемы со здоровьем — а то еще и толстеет еще сильнее.
Специалисты рекомендуют сбрасывать не более 1 килограмма в неделю — то есть примерно 4 килограмма в месяц. При такой скорости организм сможет адекватно перераспределить жидкость, не будет страдать гормональный фон.
Причем важно помнить: первые килограммы, скорей всего, уйдут легко, а вот потом процесс похудения немного замедлится и это нормально.
А вот если спешить вперед паровоза и пытаться похудеть слишком быстро, то можно столкнуться с рядом проблем.
Стресс от похудения
Фаррахов напоминает: любые запреты и ограничения — это стресс. Поэтому любую диету необходимо вводить постепенно, чтобы дать себе время привыкнуть. Если калории ограничить резко, то психика воспротивится, и через несколько дней есть риск сорваться и побежать в магазин за сладостями.
Как избежать такого сценария? Терапевт рекомендует ограничить суточные калории сначала на 10%, потом на 20-25%.
Постоянные срывы
Срывы с жесткой диеты, хотите вы того или нет, приводят к набору лишних килограммов — и отдаляют вас от цели.
- Стрессовый гормональный фон заставит тело создать новые запасы провианта на случай, если вам снова придет в голову шальная идея похудеть, — пишет Фаррахов
Обвисшая кожа
Человеческая кожа способна менять свой размер, однако если человек похудел слишком быстро — есть риск, что она некрасиво обвиснет. При медленном похудении все иначе: коллагеновые волокна успевают перестроиться. Впрочем, если вам нужно похудеть очень сильно, возможно, без оперативного вмешательства будет не обойтись — сама кожа не подтянется.
Отеки
Слишком быстрое похудение, напоминает специалист, может спровоцировать появление отеков. Жировая ткань может частично замещаться водой. Как итог — ощущение одутловатости по утрам.
Поэтому вес лучше сбрасывать неспешно. А еще — пить побольше воды, есть поменьше соли, отказаться от спиртного. И ни в коем случае не использовать диуретики для сгона жидкости.
Сгоревшие мышцы
Если вы захотите экстремально быстро избавиться от лишнего веса, ваши мышцы уйдут вместе с жиром. Дело в том, что слишком резкий дефицит калорий для организма все равно что экстремальная ситуация: при таком раскладе все ресурсы достаются жизненно важным органам. Поэтому при стремительном похудении можно потерять физическую форму.
Желчные камни
Еще одно неочевидное последствие быстрого похудения — образование камней в желчном пузыре. Дело в том, что ограничения в питании и жидкости провоцируют сгущение желчи и появление камней, которые уже не могут раствориться. Особенно это опасно для тех, чьи родные сталкивались с подобной проблемой — таким людям очень важно худеть медленно, пить много воды и раз в год проверять желчный пузырь.
Опущенные органы
Органы держатся на своих местах благодаря жиру, мышцам и связкам. При похудении жир и мышцы исчезают, из-за чего органы начинают «сползать». Причем поднять обратно их с помощью, например, массажа, уже не получится.