Как отмечает врач, зачастую случается так, что человек пытается похудеть как можно быстрее, но в итоге только приобретает серьезные проблемы со здоровьем — а то еще и толстеет еще сильнее.

Специалисты рекомендуют сбрасывать не более 1 килограмма в неделю — то есть примерно 4 килограмма в месяц. При такой скорости организм сможет адекватно перераспределить жидкость, не будет страдать гормональный фон.

Причем важно помнить: первые килограммы, скорей всего, уйдут легко, а вот потом процесс похудения немного замедлится и это нормально.

А вот если спешить вперед паровоза и пытаться похудеть слишком быстро, то можно столкнуться с рядом проблем.

Стресс от похудения

Фаррахов напоминает: любые запреты и ограничения — это стресс. Поэтому любую диету необходимо вводить постепенно, чтобы дать себе время привыкнуть. Если калории ограничить резко, то психика воспротивится, и через несколько дней есть риск сорваться и побежать в магазин за сладостями.