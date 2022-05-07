Секретная диета Кардашьян, благодаря которой она влезла в платье Мэрилин Монро: в чем подвох

Болит голова? Дело в диете

- Полный отказ от углеводов и сахара может привести к быстрому восстановлению потерянного веса и даже появлению новых лишних килограммов, в случае, если кто-то решит воспользоваться диетой Ким Кардашьян для быстрого похудения, но потом вернется к прежнему режиму питания, — рассказала Fox News врач-диетолог Дебора Сальваторе из университета Лонг-Айленда в Нью-Йорке.

Ее коллега, доктор Лаура Фельдман, также предупреждает, что если вы решитесь на такую диету, на которой худела Ким Кардашьян, то рискуете столкнуться с еще одной проблемой — замедлением обмена веществ. В организм будет поступать меньше калорий, так что и сжигать ему придется все меньше и меньше.

Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме доказали , что во время похудения сжигается меньше калорий в состоянии покоя, чем до начала диеты. Этот эффект называют «метаболической адаптацией». У некоторых женщин метаболизм замедлялся почти на 700 килокалорий в день.

- Такие диеты с отказом от целых групп продуктов не дают долговременный эффект и могут привести к тому, что вес вернется, а также наберется несколько лишних килограммов, потому что такая практика слишком экстремальна, — заявила диетолог.

Доктор Фельдман предупредила и о том, что организму на такой диете может не хватать необходимых питательных веществ.

- Отказ от углеводов часто приводит к тому, что люди чувствуют головокружение, усталость и трудности с концентрацией внимания, — сказала Доктор Фельдман. — Это происходит потому, что углеводы и сахар — источники энергии для мозга, мышц и клеток тела.