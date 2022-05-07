Ким Кардашьян диета Мэрилин
Фото
twitter.com/KimKardashian

Ким Кардашьян похудела. Светская дива решила распрощаться со своими знаменитыми пышными формами не случайно. Сбросила килограммы она ради того, чтобы ей впору пришлось настоящее платье Мэрилин Монро, которое актриса надевала в 1962 году на праздник в честь дня рождения президента Кеннеди. Спустя 50 лет лет Ким удалось влезть в платье Мэрилин Монро, правда, как оказалось, не без труда. В блестящем прославленном наряде 41-летняя Кардашьян появилась на ежегодном бале костюма Met Gala.

Секретная диета Кардашьян, благодаря которой она влезла в платье Мэрилин Монро: в чем подвох
Ким Кардашьян
Фото
twitter.com/KimKardashian
Секретная диета Кардашьян, благодаря которой она влезла в платье Мэрилин Монро: в чем подвох
Мэрилин Монро
Фото
twitter.com/KimKardashian

О секретной диете Ким Кардашьян тут же заговорил весь мир. Оказалось, сбросить вес и похудеть на 7 кг всего за три недели звезде удалось благодаря полному отказу от сахара и углеводов.

Диетологи уже поспешили предупредить поклонников Ким не торопиться подражать знаменитости. У такой диеты есть очень опасные подводные камни — и даже риск набрать экстра-вес.

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- Полный отказ от углеводов и сахара может привести к быстрому восстановлению потерянного веса и даже появлению новых лишних килограммов, в случае, если кто-то решит воспользоваться диетой Ким Кардашьян для быстрого похудения, но потом вернется к прежнему режиму питания, — рассказала Fox News врач-диетолог Дебора Сальваторе из университета Лонг-Айленда в Нью-Йорке.

Ее коллега, доктор Лаура Фельдман, также предупреждает, что если вы решитесь на такую диету, на которой худела Ким Кардашьян, то рискуете столкнуться с еще одной проблемой — замедлением обмена веществ. В организм будет поступать меньше калорий, так что и сжигать ему придется все меньше и меньше.

Ученые Университета Алабамы в Бирмингеме доказали, что во время похудения сжигается меньше калорий в состоянии покоя, чем до начала диеты. Этот эффект называют «метаболической адаптацией». У некоторых женщин метаболизм замедлялся почти на 700 килокалорий в день. 

- Такие диеты с отказом от целых групп продуктов не дают долговременный эффект и могут привести к тому, что вес вернется, а также наберется несколько лишних килограммов, потому что такая практика слишком экстремальна, — заявила диетолог.

Доктор Фельдман предупредила и о том, что организму на такой диете может не хватать необходимых питательных веществ.

- Отказ от углеводов часто приводит к тому, что люди чувствуют головокружение, усталость и трудности с концентрацией внимания, — сказала Доктор Фельдман. — Это происходит потому, что углеводы и сахар — источники энергии для мозга, мышц и клеток тела.

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Эксперты в области здравоохранения говорят, что лучший способ похудеть — это постепенно ограничивать потребление калорий и вести более активный образ жизни.

Они предупреждают, что экстренные, срочные диеты для быстрой потери веса рекомендуются только людям, страдающим ожирением, но на них нельзя «сидеть» дольше 12 недель и в это время пациент должен находиться под наблюдением врача.

Вот 8 правил для худеющих

  • Ешьте не менее 5 порций (горсть) различных фруктов и овощей каждый день. Учитываются все — свежие, замороженные, сушеные и консервированные (без сахара).

  • В идеале используемые для гарнира белый рис и пюре надо заменить на цельнозерновые продукты.

  • В рационе должно быть не менее 30 граммов клетчатки в день: это, например, 5 порций (горсть) фруктов и овощей, 2 цельнозерновых хлебца, 2 толстых ломтика цельнозернового хлеба или большой запеченный картофель с кожурой.

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  • Не забывайте про молочные и кисломолочные продукты (обращайте внимание на количество в них сахара), обезжиренные и очень жирные старайтесь не покупать.

  • Ешьте немного бобовых, рыбы, яиц, мяса и других белков (включая 2 порции рыбы в неделю, одна из которых должна быть жирной).

  • Выбирайте ненасыщенные растительные масла, но употребляйте их в небольших количествах.

  • Пейте 6–8 стаканов воды в день.

  • Ешьте меньше соленого — надо употреблять менее 6 г соли и 20 г насыщенных жиров для женщин (30 г для мужчин) в день.

Анна Майская