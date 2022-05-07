Одна из самых популярных и вместе с тем один из самых спорных способов сохранить лицо молодым — фейсфитнес. Кто-то говорит, что он не работает, кто-то считает его панацеей от морщин, а кто-то вовсе считает опасным занятием.
Собрали мнения разных врачей и специалистов о фейсфитнисе, его возможностях и противопоказаниях.
Практический психолог, психологический консультант, физиогномист, психодиагност, преподаватель по фейсфитнесу в проекте «Московское долголетие»
Фейсфитнес — один из лучших способов естественно подтянуть свое лицо, скульптурировать черты лица, сохраняя свою уникальность.
Как он работает: на лице мышцы вплетены в кожу, поэтому у нас есть мимика. Благодаря простым упражнениям мышцы приходят в тонус и подтягивают кожу за собой. Все элементарное — просто! А в процессе улучшается кровообращение, лицо худеет и избавляется от отеков.
Существует миф, что фейсфитнес только напрягает мышцы, тем самым создавая больше мимических морщин и заломов. Если бы это была правда, то одним их первых результатов, появляющихся от фейсфитнеса, не было бы возвращение симметрии лица. Наоборот, благодаря гимнастике для лица тонус мышц из гипер- и гипотонуса нормализуется.
Конечно, во всем есть мера. Если перестараться, то все можно перенапрячь, перетянуть, для этого в гимнастике для лица существует техника безопасности. Поэтому лучше подобрать индивидуальный комплекс упражнений у профессионального тренера.
Также существуют противопоказания:
Температура, воспаления в теле;
Недавно перенесенные хирургические или косметологические вмешательства;
Простудные заболевания и некоторые хронические заболевания.
У моих учениц нормализуется давление, улучшается зрение, уходит второй подбородок, носогубка, нависшие веки, подтягивается овал лица, женщины больше начинают любить себя и ценить время для ухода за собой.
Пластический хирург, сотрудник клиники эстетической медицины «Клазко»
С точки зрения пластического хирурга фейсфитнес представляет собой сочетание методов массажа, стрейчинга и упражнений на повышение тонуса мышц. Этот комплекс подается в массы как легкий, быстрый, эффективный метод омоложения и сохранения лица и шеи.
Как всегда, есть одно «Но», или даже не одно. Стремление к гармонизации мышц лица похвально, а призыв к соблюдению осанки и коротким перерывам с упражнениями при длительной работе любой врач одобрит.
А вот что касается тонуса мышц, тут уже надо быть внимательным. Гипертонус некоторых мышц лица приводит к образованию постоянных морщин и заломов кожи, особенно этому подвержена кожа, покрывающая круговые мышцы глаз и рта. Тут излишний тонус будет только «врагом» молодости и гладкой кожи.
Второй компонент фейсфитнеса, включающий легкие массирующие движения, направлен на расслабление и улучшение кровоснабжения мягких тканей. Это прекрасный способ снять усталость, немного отвлечься и подарить себе приятные ощущения. Он не так эффективен, как профессиональный или аппаратный массаж, но зато всегда «под рукой».
Конечно, для стойкого и длительного устранения гипертонуса мышцы эффективнее использовать ботулотоксин. Но если по каким-то причинам вы не можете или не хотите этого, используйте фейсфитнес.
Кстати, вот как меняется лицо после инъекций ботокса — смотрите фото ниже
И самая спорная концепция, с моей точки зрения, — это растяжение кожи и мягких тканей. Что косметологи, что пластические хирурги активно борются с растянутыми, обвисшими тканями и избытками кожи. Ничто так не добавляет лишних лет, как растянутая, дряблая и висящая кожа, особенно на лице и шее. Весь наш арсенал методик направлен на удаление избытка кожи, или наполнение ее за счет «дополнительного» объема.
Поэтому крайне важно правильно дозировать натяжение при выполнении «гимнастики для лица» и подбирать упражнения, подходящие вам.
Резюмируя, хочу сказать, что фейсфитнес не так прост и безобиден, как кажется. Я рекомендую обратиться к дерматологу или косметологу, чтоб узнать больше о вашем типе кожи, ее тонусе, толщине и подвижности. Вместе определить ключевые точки и придерживаться их при подборе упражнений. Результат будет виден только при систематических занятиях и качественно подобранной индивидуальной программе.
Не стоит думать, что это «панацея» и решит все ваши проблемы раз и навсегда. Грамотный уход за кожей и применение современных косметологических методик гарантированно принесет результат и предупредит образование морщин.
А в случае, когда возраст «написан» на лице, не лишним будет консультация и экспертное мнение пластического хирурга. Своевременно сделанная операция может не только омолодить, но и остановить старение на много лет вперед.
Врач дерматолог-косметолог с 1998 г, основатель Института Красоты Belle Allure, автор метода «Лифтинг без скальпеля», главный эксперт по нитевому лифтингу Resorblift, спикер международных конференций в России и зарубежомt.me/drvasilyeva_belle_allure
Сегодня только ленивый не увлекается гимнастикой для лица. Косметологи и пластические хирурги бьют тревогу, потому что понимают, чем это чревато. Дело в том, что на теле мышцы крепятся к костям с двух сторон, а на лице — только с одной, вплетаясь в другую мышцу.
Проконтролировать вторую часть мышцы лица, чтобы ее правильно промассировать и нагрузить, крайне сложно. Поэтому сейчас в европейских косметологических клиниках можно встретить уходовые процедуры только с очень легким массажем лица.
Профессионал никогда не будет сильно нагружать лицевые мышцы — это может быть чревато обратным эффектом. К тому же, если на теле применяют процедуры миостимуляции (когда на мышцу воздействуют электрическим током, тем самым активизируя обменные процессы в клетках кожи), на лице от подобных манипуляций практически отказались, потому что становится только хуже.
В нашем лице есть мышцы-леваторы, которые поднимают основные мышцы вверх, и есть депрессоры, которые их опускают. При возрастных изменениях (старении), мышцы-депрессоры сильно нагружены, именно их расслабляют ботулинотерапией, таким образом они выполняют функцию подтяжки. Специалист знает, как именно работают эти мышцы, что нужно сделать, чтобы опустить их или приподнять. Очень важно знать и понимать, какой толщины конкретная мышца, чтобы правильно ее нагрузить.
Фейсбилдинг как раз подразумевает нагрузку. Если вы хотите в домашних условиях выполнять комплексы упражнений, нужно как минимум, выучить учебник анатомии, иначе можно ускорить процессы старения и провисания тканей.
Пластический хирург
Я, как врач и пластический хирург, не верю в высокую эффективность фейсфитнеса с точки зрения эстетического результата. Но он может помогать поддерживать тонус мышц лица в молодом и среднем возрасте, а также ускорять реабилитацию после травм, перенесенных заболеваний и пластических операций. После 35 лет для видимой коррекции возрастных изменений уже показаны косметологические процедуры и пластическая хирургия.
К тому же надо помнить, что что наличии или обострении хронических заболеваний, воспалительных процессах, в том числе на коже, массаж не рекомендуется.