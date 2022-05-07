И самая спорная концепция, с моей точки зрения, — это растяжение кожи и мягких тканей. Что косметологи, что пластические хирурги активно борются с растянутыми, обвисшими тканями и избытками кожи. Ничто так не добавляет лишних лет, как растянутая, дряблая и висящая кожа, особенно на лице и шее. Весь наш арсенал методик направлен на удаление избытка кожи, или наполнение ее за счет «дополнительного» объема.

Поэтому крайне важно правильно дозировать натяжение при выполнении «гимнастики для лица» и подбирать упражнения, подходящие вам.

Резюмируя, хочу сказать, что фейсфитнес не так прост и безобиден, как кажется. Я рекомендую обратиться к дерматологу или косметологу, чтоб узнать больше о вашем типе кожи, ее тонусе, толщине и подвижности. Вместе определить ключевые точки и придерживаться их при подборе упражнений. Результат будет виден только при систематических занятиях и качественно подобранной индивидуальной программе.

Не стоит думать, что это «панацея» и решит все ваши проблемы раз и навсегда. Грамотный уход за кожей и применение современных косметологических методик гарантированно принесет результат и предупредит образование морщин.

А в случае, когда возраст «написан» на лице, не лишним будет консультация и экспертное мнение пластического хирурга. Своевременно сделанная операция может не только омолодить, но и остановить старение на много лет вперед.