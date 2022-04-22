Вы замечаете, в каком темпе вы ходите? Быстро или медленно? Лучше, если быстро. От этого зависит, в том числе, как долго вы будете жить. Ученые из Университета Лестера в Лестерском центре биомедицинских исследований изучили данные 406 тысяч человек. Им удалось выявить связь между энергичной ходьбой и генетическими маркерами биологического возраста.

- Мы подтвердили причинно-следственную связь между темпом ходьбы и длиной теломер лейкоцитов (LTL) — они являются индикаторами биологического возраста, — сообщили ученые Университета. — Быстрая ходьба в течение всей жизни может привести к тому, что биологический возраста окажется на 16 лет моложе.

Причем, быстрая ходьба даже без учета другой физической активности давала такой результат. Она была связана с более длинными теломерами, своеобразными «колпачками» на конце хромосом, которые защищают ее от повреждений.