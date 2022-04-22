Вы замечаете, в каком темпе вы ходите? Быстро или медленно? Лучше, если быстро. От этого зависит, в том числе, как долго вы будете жить. Ученые из Университета Лестера в Лестерском центре биомедицинских исследований изучили данные 406 тысяч человек. Им удалось выявить связь между энергичной ходьбой и генетическими маркерами биологического возраста.
- Мы подтвердили причинно-следственную связь между темпом ходьбы и длиной теломер лейкоцитов (LTL) — они являются индикаторами биологического возраста, — сообщили ученые Университета. — Быстрая ходьба в течение всей жизни может привести к тому, что биологический возраста окажется на 16 лет моложе.
Причем, быстрая ходьба даже без учета другой физической активности давала такой результат. Она была связана с более длинными теломерами, своеобразными «колпачками» на конце хромосом, которые защищают ее от повреждений.
- Каждый раз, когда клетка делится, эти теломеры становятся короче, — объяснили ученые. — До того момента, пока они не станут настолько короткими, что клетка больше не сможет делиться. Этот процесс называется «репликативное старение».
Поэтому теломер — очень важный маркер «биологического возраста». В среднем в день требовалось ходить быстро около 10 минут. Этого времени достаточно, чтобы дойти до магазина, до остановки транспорта или до работы, каких-то особых усилий прилагать не придется.
Связь между длиной теломер и заболеваниями пока до конца не изучена, но их укорачивание многие связывают с такими проявлениями старения, как слабость и возрастные заболевания.
Однако есть одно «но». Люди, которые изначально ходили довольно быстро, были обладателями более длинных теломер. Однако ученым пока не удалось доказать, что если вы прямо сейчас начнете ходить быстро, то показатели здоровья улучшатся.
- Темп ходьбы является очень сильным показателем состояния здоровья, но пока мы не смогли подтвердить, что переход на быстрый темп ходьбы действительно улучшает здоровье, — предупредил старший автор исследования, опубликованного в журнале
А вот низкая скорость ходьбы может быть показателем, что у человека есть риски серьезных хронических заболеваний.
- Более низкая скорость ходьбы является простым способом выявить людей с повышенным риском хронических заболеваний или нездорового старения, — считает лектор и научный сотрудник Университета Лестера, ведущий автор исследования, доктор Пэдди Демпси.