Можно ли обмануть биологический возраст: мнение эксперта

«Мне столько лет, на сколько я себя чувствую», — фраза кокетливая, но правдивая. Ведь на самом деле не так уж важно, какая цифра стоит в паспорте. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Недаром некоторые 30-летние завидуют некоторым 90-летним — у представителей старшего поколения жизненной энергии может быть хоть отбавляй, а у относительно молодого человека без всяких видимых причин «то шерсть лезет, то хвост отваливается».

Биологический возраст — именно он тут главный. Чем моложе мы изнутри, тем выше качество жизни. Можно ли этот возраст как-то «обмануть»? Попробуем разобраться.