Можно ли обмануть биологический возраст: мнение эксперта

«Мне столько лет, на сколько я себя чувствую», — фраза кокетливая, но правдивая. Ведь на самом деле не так уж важно, какая цифра стоит в паспорте. Важно, как мы себя при этом чувствуем. Недаром некоторые 30-летние завидуют некоторым 90-летним — у представителей старшего поколения жизненной энергии может быть хоть отбавляй, а у относительно молодого человека без всяких видимых причин «то шерсть лезет, то хвост отваливается».
Биологический возраст — именно он тут главный. Чем моложе мы изнутри, тем выше качество жизни. Можно ли этот возраст как-то «обмануть»? Попробуем разобраться.
руководитель научных проектов научно-производственной компании «Инитиум-Фарм», эксперт по развитию антивозрастной медицины
Старость — это болезнь
Да, сейчас ученые склонны рассматривать старость как разновидность болезни, так как в обоих случаях происходит угнетение жизненно важных функций организма. Профессор иммунологии Клаудио Франчески пришел к выводу, что старение развивается на фоне хронических воспалительных процессов. Ослабленный иммунитет не в силах бороться с бактериями и выводить токсины, что провоцирует возраст-ассоциированные недуги — болезнь Альцгеймера, атеросклероз, сахарный диабет, артроз и прочие.
Другое важное открытие сделали нобелевские лауреаты биохимик Кристиан де Дюв и молекулярный биолог Ёсинори Осуми. Они обнаружили, что клетки организма способны запускать механизм утилизации отходов — избавляться от поврежденных белков и токсинов, перерабатывая их в энергию и строительные блоки для обновления.
Этот процесс, получивший название аутофагия, позволяет бороться с инфекциями, воспалительными процессами и способствует естественному омоложению.
В большинстве клеток аутофагия генетически отключена, наука ищет способы, как вывести ее из спящего состояния. Уже есть подтвержденные исследованиями рекомендации по питанию и здоровому образу жизни, стимулирующие этот процесс. А в 2021 году российские ученые доказали, что аутофагию в организме человека способны запускать терпены пихты сибирской. Это растительные вещества, которые обеспечивают защиту хвойников от неблагоприятных условий.
Благодаря терпенам растения способны преодолевать воздействие окружающей среды, сохранять экосистему и жить тысячелетиями. Терпены способствуют регенерации клеток человека, обладают антиоксидантными, противовоспалительными и гепатопротекторными свойствами.
Кроме того, эти вещества способны омолаживать нейроны, что является профилактикой нейродегенеративных изменений, вызывающих болезнь Альцгеймера, старческую деменцию, болезнь Паркинсона.
Терпеноиды содержатся не только в хвое, российские ученые обнаружили вещества, обладающие высокой геропротекторной активностью, в компонентах эфирных масел из овощей, фруктов и пряностей, различных частей хвойных деревьев, а также в морских водорослях.
6 вопросов о старении
Чтобы сделать первый шаг на пути к активному долголетию, нужно разобраться с устаревшими представлениями о процессах, которые со временем происходят в организме.
1. Старение — естественный процесс?
Действительно, функциональные возможности организма и его способность сопротивляться вредным воздействиям среды со временем снижаются. Но потенциал человека неисчерпаем. Иммунолог Илья Мечников был уверен, что мы можем жить до 150 лет, а старость наступает преждевременно из-за угнетения основных функций организма.
С ним согласны и многие современные ученые. Учитывая, что средняя продолжительность жизни — 75 лет, процесс старения можно считать патологией, а не нормой. И с ним нужно бороться, чтобы продлить если не срок жизни, то как минимум ее активный период.
2. Продолжительность жизни зависит от генетики?
Исследования показывают, что качество и продолжительность жизни человека только на 25% определяются генетикой. Еще на 25% они зависят от возможностей медицины, и на 50% от образа жизни и окружения.
3. Возраст-ассоциированные заболевания развиваются только в определенном возрасте?
Статистика показывает, что нейродегенеративные заболевания, артроз, гипертония, рак значительно помолодели и возникают у некоторых пациентов еще до 60 лет. Период старости увеличился, и сегодня люди начинают увядать раньше своих предков, даже если выглядят лучше, чем их родители в те же годы.
4. Медленнее стареют те, кто выглядит моложе?
Отсутствие морщин и седины — совсем не показатели биологического возраста. Для его определения применяют биомаркеры старения. К ним относятся:
общее состояние здоровья,
антропометрические показатели — гибкость тела и сила мышц, индекс массы тела,
физиологическое состояние — уровень артериального давления, жизненная емкость легких,
состояние нервной системы и когнитивных функций.
Наиболее точно определить биологический возраст и оценить риск развития конкретных заболеваний помогают молекулярно-генетические биомаркеры, например, такой анализ крови как метилирование ДНК.
5. Растительная диета и голодание замедляют старение?
Геропротекторы — вещества, содержащиеся в растениях и некоторой пище — действительно позволяют отсрочить старение. К ним относятся:
катехины — входят в состав зеленого чая,
квертицин — яблоки, лук, укроп,
антоцианы — красные и фиолетовые фрукты и овощи,
Омега-3 жирные кислоты — жирная рыба.
Их содержание в пище недостаточно для выраженного эффекта, но для профилактики важно включать в рацион богатые геропротекторами продукты. Вопрос о пользе голодания спорный, но снижение калорийности пищи на 10-20% при сбалансированном рационе действительно запускает процесс аутофагии и способствует омоложению организма.
6. Нужны ли синтетические геропротекторы?
Фармакологические препараты воздействуют на определенную мишень, а не на весь организм, поэтому обладают более выраженным эффектом. Например, мелатонин регулирует циркадные ритмы и когнитивную сферу. Но препараты могут давать выраженные побочные эффекты, поэтому принимать препараты можно только по назначению врача и после проведения тестов оценки состояния организма.