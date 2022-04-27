8 признаков, что занятия спортом приносят вам больше вреда, чем пользы

1. Тренировки — лучше днем

Эффективность тренировок во многом зависит от времени суток. Причина — наши физиологические особенности и биологические часы. Оптимальным временем для занятий считается промежуток с 15:00 до 19:00. В этот период соотношение анаболических гормонов (тестостерон, инсулиноподобный фактор роста) и кортизола, гормона стресса, достигает оптимальных значений. В эти часы легче увеличить мышечную массу и проще восстановиться после тренировки. Еще один аргумент — более высокая температура тела по сравнению с утренней, что также влияет на результат.

Но в первую очередь стоит обращать внимание на свои биологические часы. Каждый организм индивидуален, и не всегда начало вечера — самое подходящее время для физической активности. Время для тренировки нужно выбирать, учитывая, жаворонок вы или сова, сильно ли устаете на работе и так далее. Если вечером нет сил доползти до зала, то, возможно, ваш вариант — раннее утро.