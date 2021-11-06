«Часто похудение нужно начинать не „с понедельника“ и новой диеты, а с самооценки — именно там кроются причины переедания, лени и лишнего веса, — считает тренер. — Не будьте категоричны, не запрещайте себе есть, не ругайте себя, но и не жалейте. Себя нужно любить и хвалить — но не жалеть».

По мнению Кати Усмановой, похудеть часто не дают вредные привычки-стереотипы. Именно из-за них мы срываемся с диеты, а вес потом возвращается, и приводит с собой «друзей» — дополнительные лишние кило.

Стереотип 1: Чем меньше съешь, тем больше похудеешь. Голодай!

На самом деле: Такие ограничения будут стрессом для организма, он начнет сжигать мышцы и накапливать жир. А после диеты вес вернется с избытком — причем количество мышц уменьшится.

Стереотип 2: Не позволяй себе ничего вкусного, только курогрудь с гречкой!

На самом деле: Жесткие ограничения угнетают. Вы можете вписывать в рацион любимые лакомства или устраивать читмил раз в неделю.

Стереотип 3: Тренируйся, пока не потемнеет в глазах!

На самом деле: Не надо так. После тренировки вы должны чувствовать приятную усталость или заряд энергии, а не падать без сил с подступающей тошнотой.

Стереотип 4: Ругай себя за пропущенные тренировки

На самом деле: Самобичевание — разрушительный подход. Хвалите себя за успехи, старайтесь придерживаться правильного режима, но не будьте жестоки к себе.