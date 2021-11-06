До Нового года осталось два месяца, а это значит, что для многих наступила пора перейти от режима «надо похудеть к лету» к «надо похудеть к празднику».
Но частенько даже диеты не работают: вес вроде уходит, а потом возвращается, а изнурительные тренировки не дают ничего, кроме опустошающей усталости. Ну а вес и ныне там. Почему так получается?
«Часто похудение нужно начинать не „с понедельника“ и новой диеты, а с самооценки — именно там кроются причины переедания, лени и лишнего веса, — считает тренер. — Не будьте категоричны, не запрещайте себе есть, не ругайте себя, но и не жалейте. Себя нужно любить и хвалить — но не жалеть».
По мнению Кати Усмановой, похудеть часто не дают вредные привычки-стереотипы. Именно из-за них мы срываемся с диеты, а вес потом возвращается, и приводит с собой «друзей» — дополнительные лишние кило.
Стереотип 1: Чем меньше съешь, тем больше похудеешь. Голодай!
На самом деле: Такие ограничения будут стрессом для организма, он начнет сжигать мышцы и накапливать жир. А после диеты вес вернется с избытком — причем количество мышц уменьшится.
Стереотип 2: Не позволяй себе ничего вкусного, только курогрудь с гречкой!
На самом деле: Жесткие ограничения угнетают. Вы можете вписывать в рацион любимые лакомства или устраивать читмил раз в неделю.
Стереотип 3: Тренируйся, пока не потемнеет в глазах!
На самом деле: Не надо так. После тренировки вы должны чувствовать приятную усталость или заряд энергии, а не падать без сил с подступающей тошнотой.
Стереотип 4: Ругай себя за пропущенные тренировки
На самом деле: Самобичевание — разрушительный подход. Хвалите себя за успехи, старайтесь придерживаться правильного режима, но не будьте жестоки к себе.
«Доктор Питер» поговорил с нутрицологом, провизором и блогером Зоей Дяченко о том, почему диеты порой не могут помочь сбросить вес, почему лишние килограммы возвращаются и какой способ похудеть — самый лучший.
Зоя Дяченко
Нутрициология
Провизор, специалист по правильному питанию
К сожалению, многие люди ищут волшебную таблетку и искренне верят в то, что есть какая-то секретная диета, уникальная косметическая процедура или особенные упражнения, которые помогут человеку получить в короткий срок тело мечты.
Вряд ли я кого-то удивлю или разочарую, если скажу, что волшебной таблетки не существует. Вне зависимости от вида и типа, все диеты мало того, что неэффективны, но еще и могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Разберемся в этом подробней.
Наш организм устроен таким образом, что ему нужно получать разные микро-, макроэлементы, витамины и минералы. Это можно обеспечить только в том случае, если рацион будет разнообразным. Если человек сидит на диете, его рацион крайне скудный, и организм не получает огромное количество необходимых веществ. Поэтому первое, к чему приводит абсолютно любая диета — это к проблемам со здоровьем: например, выпадению волос, проблемам с кожей, нарушению работы внутренних органов.
Можно ли похудеть с помощью этих диет? Однозначно да! Но вес обязательно вернется.
Все очень просто: нашему организму нужно определенное количество энергии для того, чтобы у нас были силы ходить, спать, работать и заниматься другими делами. Эту энергию наш организм получает из пищи. Но если мы едим больше, чем тратит организм, то лишние калории (энергию) организм откладывает «про запас» в виде жировых отложений на «черный день».
Зачем организм это делает?
Чтобы в чрезвычайной для него ситуации, когда еды не будет, он мог брать энергию из запасов (жировых отложений). Эта мысль — что еды может не быть — заложена в нас на глубоком генетическом уровне, еще с тех пор, когда продуктового изобилия не было и в помине. Избавиться от этой установки, к сожалению, не получится — нужно себя контролировать.
А как сделать так, чтоб похудеть?
Потреблять меньше калорий, чем тратит наш организм. Тогда недостающую энергию он будет брать из жировых отложений и мы будем худеть. Все просто, банально, но это единственный рабочий метод.
Поэтому на диетах люди и худеют: вне зависимости от того, какая это диета, с ней человек получает крайне мало калорий, а значит, организм вынужденно сжигает жир.
Почему вес возвращается?
Когда мы сидим на диете, организм испытывает дикий стресс. Он думает: «Меня практически не кормят, перехожу в стадию выживания». И как только мы возвращаемся к привычному рациону, организм начинает всю поступающую энергию откладывать про запас (то есть в жировые отложения). Потому что на первый план выходит такая установка: «Раз меня уже морили голодом, это может повториться снова, надо отложить энергию про запас, чтоб потом были силы выжить».
К тому же, находясь на диете, человек многое себе запрещал. Это также увеличивало уровень стресса, из-за чего вырабатывались гормоны, усиливающие чувство голода. «Соскочив» с диеты, мы не редко начинаем есть больше, чем до нее — дорвались до «запретных плодов» и аппетит теперь не остановить.
Как итог — человек мучает себя диетами, голодает, но в лучшем случае вес вернется к прежней цифре, а в худшем — вес станет еще больше, за счет того, что человек уйдет в «зажор». А бонусом возможно ухудшение здоровья.
«Мой совет: не насилуйте себя диетами. Переходите на здоровое, разнообразное питание. И тогда вы сможете постепенно снизить вес, который больше не вернется», — заключает Зоя Дяченко.
Комментарии0