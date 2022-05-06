У женщин с каким типом фигуры чаще всего бывает рак матки: мнение ученых

Последнее исследование ученых Университета Глазго, продолжавшееся восемь лет, только добавило опасений. Эксперты проанализировали данные о без малого 400 тысячах жителей Британии. Среди измеряемых параметров было, в частности, количество висцерального жира — того самого, который скапливается по большей части на животе. В итоге выяснилось, что у женщин с типом фигуры «яблоко» и лишним жиром на животе в два раза чаще диагностировали рак матки.

Кроме того, излишки висцерального жира увеличивают риск развития и некоторых других видов рака — не только у женщин, но и у мужчин тоже:

Рак желчного пузыря — на 83 процента;

Рак почек — на 39 процентов;

Рак печени — на 25 процентов;

Колоректальный рак — на 14 процентов;

Рак молочной железы — на 11 процентов.

Кстати, не стоит думать, что рак груди может быть только у женщин — у мужчин его тоже диагностируют.

Результаты исследования представили на прошедшем в Нидерландах Европейском конгрессе, посвященном вопросам ожирения.