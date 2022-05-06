У женщин с каким типом фигуры чаще всего бывает рак матки: мнение ученых

Самая известная классификация женских фигур включает в себя пять типов:
Яблоко;
Груша;
Перевернутый треугольник;
Прямоугольник;
Песочные часы.
Эталоном долгое время считали тип «песочные часы» — узкая талия, бедра и грудь примерно одинакового объема. Потом ученые выяснили, что с точки зрения женского здоровья самый выигрышный тип — «груша», когда бедра шире груди. Считается, что обладательницам такого телосложения легче всего вынашивать детей.
А вот тип «яблоко» врачей неизменно настораживает. Ведь в этом случае лишний жирок накапливается на животе, вокруг талии, становясь триггером для развития множества заболеваний.
Последнее исследование ученых Университета Глазго, продолжавшееся восемь лет, только добавило опасений. Эксперты проанализировали данные о без малого 400 тысячах жителей Британии. Среди измеряемых параметров было, в частности, количество висцерального жира — того самого, который скапливается по большей части на животе. В итоге выяснилось, что у женщин с типом фигуры «яблоко» и лишним жиром на животе в два раза чаще диагностировали рак матки.
Кроме того, излишки висцерального жира увеличивают риск развития и некоторых других видов рака — не только у женщин, но и у мужчин тоже:
Рак желчного пузыря — на 83 процента;
Рак почек — на 39 процентов;
Рак печени — на 25 процентов;
Колоректальный рак — на 14 процентов;
Рак молочной железы — на 11 процентов.
Кстати, не стоит думать, что рак груди может быть только у женщин — у мужчин его тоже диагностируют.
Результаты исследования представили на прошедшем в Нидерландах Европейском конгрессе, посвященном вопросам ожирения.
«Мы знаем, что этот конкретный вид жира, который накапливается на животе, особенно опасен. Это жир, который обволакивает наши внутренние органы, оказывая на них негативное воздействие. Кроме того, этот жир генерирует маркеры воспаления, именно это воспаление в долгосрочной способствует возникновению рака», — заявление ведущего автора исследования доктора Карлоса Сериса цитирует издание
Висцеральный жир опасен еще и тем, что он не так заметен, как подкожный — особенно, если речь идет о типе «яблоко». Измерить его может врач при помощи нескольких исследований и измерений:
измерение окружности талии;
вычисление индекса массы тела (ИМТ);
анализ на триглицериды;
тест на холестерин ЛПВП.
Впрочем, ученые говорят, что и без измерений понятно: если живот начал торчать — это веский повод для беспокойства. Лишний вес увеличивает риски развития рака абсолютно у всех — это вторая по значимости предотвратимая причина онкологии. На первом месту, к слову, курение.