Главное отличие

Глава Центра Бакулева пояснила, что у мужчин и женщин есть известное радикальное отличие, которое по мере взросления становится все более и более очевидным.

- И если бы дело было только в этом — небольшая хирургическая операция могла бы решить все проблемы. Это, конечно, шутка. На самом деле, за этим стоят огромные проблемы, которые связаны с полом, биологическим статусом и генетическими особенностями, — говорит Елена Голухова. — Y-хромосома связана с различиями в регуляции артериального давления и характером стрессовых реакций, а Х-хромосома играет важную роль в развитии гипертензии, опухолей сердечно-сосудистой системы, дилятационной кардиопатии, заболеваний почек, синдрома Тернера.

Существуют различия и в том, как протекает инфаркт миокарда у мужчин и женщин.

Изначально у женщин сердце в здоровом состоянии меньше. При стрессе (физическая нагрузка или перегрузка давлением) у женщин чаще развивается концентрическая гипертрофия с меньшей внутренней полостью и относительно большей толщиной стенки, чем у мужчин.

У мужчин в целом чаще развивается эксцентрическая гипертрофия, увеличение ударного объема и расширение полостей сердца.