В канун «женского» праздника о том, как протекают болезни сердца у представительниц слабого пола и их особенной уязвимости, так называемом гендерном парадоксе, рассказала директор Центра сердечно-сосудистой хирургии им.Бакулева Елена Голухова.
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доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, главный внештатный кардиолог-аритмолог Минздрава России, директор НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева
- Каких проблем женщины боятся больше всего? Оказывается, рака молочной железы, рака другой локализации, но на самом деле главная причина смертности у женщин — это болезни сердечно-сосудистой системы. А именно — ишемическая болезнь сердца и инсульт, — привела в пример исследование Европейского общества кардиологов Елена Голухова.
По данным исследователей, по сравнению с мужчинами женщины чаще умирают от болезни Альцгеймера и заболеваний дыхательной системы.
А в лидерах среди причин смертности — сердечно-сосудистые заболевания, которые значительно опережают другие.
Гендерный парадокс
Упомянула академик Голухова о таком понятии как «гендерный парадокс».
- Все заболевания сердца у женщин носят своеобразный характер. Они дебютируют симптомами, которые отличаются от тех жалоб, которые обычно предъявляют мужчины, — обращает внимание Елена Голухова. — Обычно это атипичное течение инфаркта в том числе. Из-за этого к женщинам реже применяются эффективные методы диагностики и лечения — ангиопластика коронарных артерий и тем более операции на сердце — например, аортокоронарное шунтирование.
Самое печальное, по мнению профессора, что «гендерный парадокс» приводит к тому, что и результат оперативных вмешательств у женщин чаще оказывается хуже, чем у мужчин.
- У женщин чаще, чем у мужчин имеется поражение мелких сосудов, которые питают сердце, чаще возникают явления вазоспазма, те ситуации, которые требуют лечения, — поясняет Елена Голухова.
Главное отличие
Глава Центра Бакулева пояснила, что у мужчин и женщин есть известное радикальное отличие, которое по мере взросления становится все более и более очевидным.
- И если бы дело было только в этом — небольшая хирургическая операция могла бы решить все проблемы. Это, конечно, шутка. На самом деле, за этим стоят огромные проблемы, которые связаны с полом, биологическим статусом и генетическими особенностями, — говорит Елена Голухова. — Y-хромосома связана с различиями в регуляции артериального давления и характером стрессовых реакций, а Х-хромосома играет важную роль в развитии гипертензии, опухолей сердечно-сосудистой системы, дилятационной кардиопатии, заболеваний почек, синдрома Тернера.
Существуют различия и в том, как протекает инфаркт миокарда у мужчин и женщин.
Изначально у женщин сердце в здоровом состоянии меньше. При стрессе (физическая нагрузка или перегрузка давлением) у женщин чаще развивается концентрическая гипертрофия с меньшей внутренней полостью и относительно большей толщиной стенки, чем у мужчин.
У мужчин в целом чаще развивается эксцентрическая гипертрофия, увеличение ударного объема и расширение полостей сердца.
- Различия есть — мы это видим. К чему это приводит? Например, если сравнить общую госпитальную смертность после аортокоронарного шунтирования в разных возрастных группах, то можно увидеть, что смертность у женщин выше, чем у мужчин, а у молодых — различия и вовсе достигают нескольких раз. Какую группу не коснись — эти различия есть. В три раза выше смертность женщин по сравнению с мужчинами. Есть о чем задуматься, — говорит Елена Голухова.
Причем повышенные риски смертности после аортокоронарного шунтирования у женщин сохраняются в течение 10 лет.
Диагностика
- Есть специальный набор тестов, который позволяет оценить, насколько сильно нарушены регуляторные способности сосудистого тонуса у женщин — это проба, которая проводится при проведении коронарографии, — рассказывает академик. — Если сегодня к нам поступают такие пациенты, у которых НЕТ поражения коронарных сосудов, но есть типичные боли, типичная реакция в ответ на нагрузку или холод (возникает спазм коронарных сосудов), то к сожалению эти женщины имеют не столь благоприятный прогноз и иногда их лечение более сложное, чем у мужчин или тех женщин, которые имеют значимое поражение коронарных артерий, когда есть возможность поставить стент или выполнить шунтирование.
Как снизить риски
Академик назвала главные риски развития сердечно-сосудистых заболеваний — это курение, повышенное давление, большой вес.
- С ними надо бороться! — рекомендует эксперт. — 10-летний риск летальных исходов гораздо выше у курящих мужчин и женщин, имеющих высокое давление и высокий холестерин.
Для здоровья сердца необходимы:
контроль липидов,
физическая активность (не меньше 2,5 часов в неделю и не менее 4 дней в неделю),
отказ от курения,
ограничение алкоголя,
здоровое питание,
благоприятная окружающая среда,
режим сна,
правильное отношение к стрессу,
контроль веса,
контроль глюкозы,
контроль артериального давления, который с годами должен быть все более и более жестким.
Аспирин для профилактики атеросклеротической болезни сердца
Нужен
если есть ишемическая болезнь сердца,
первичный инсульт/ТИА,
заболевания периферических артерий.
НЕ нужен
здоровая женщина с «большими» факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний,
рутинное использование после 70 лет,
первичное кровотечение или риск развития кровотечения.
Возможен
курение,
высокий индекс кальция (больше или равен 100) или атеросклеротическая каротидная бляшка,
отягощенный семейный анамнез,
ограниченный контроль давления или липидов,
повышенный риск атеросклеротической болезни сердца и низкий риск кровотечений.