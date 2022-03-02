«Голубые зоны» — это регионы планеты, где в одном месте сконцентрировано больше всего долгожителей — людей, живущих значительно дольше среднестатистического срока. Это Окинавские острова в Японии, Лома-Линда в Калифорнии, полуостров Никоя в Коста-Рике, острова Икария в Греции и Сардиния в Италии.

В этих очень разных пяти регионах, безусловно, отличаются рационы питания людей, но исследователи выяснили , что есть и кое-что общее — это одинаковые пять привычек, которые практикуют люди, которые доживают до преклонных лет. Связаны они не только с едой, но и с общим подходом к жизни.