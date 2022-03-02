рак лечение
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У онкологических заболеваний есть одно страшное свойство: они нередко возвращаются уже после того, как человек уже, казалось бы, излечился. Ученые по всему миру продолжают искать новые методы лечения рака, которые позволили бы побеждать болезнь раз и навсегда.

Специалисты из Университета Цинциннати в США нашли способ, который помогает избежать рецидивов смертоносного рака. Эксперты предложили использовать препарат для иммунотерапии — пембролизумаб.

10 симптомов, которые помогут не упустить рак:

  1. Внезапное похудение без причины;

  2. Необычные припухлости и шишки на теле;

  3. Кашель, который не проходит в течение 3-4 недель;

  4. Любые изменения в размере, форме или цвете имеющихся родинок, а также появление новых новообразований на коже;

  5. Кровь в моче или кале, а также изменения дефекации;

  6. Проблемы с мочеиспусканием;

  7. Боль без видимых причин или боль, которая мучает дольше 4-х недель;

  8. Изжога, которая не проходит;

  9. Трудности с глотанием;

  10. Сильная ночная потливость.

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Ранее этот препарат уже использовали для лечения опухолей в области головы и шеи. Лекарство помогает поддерживать работу иммунной системы и усиливает атаку на раковые клетки. Препарат уже доказал свою эффективность: такая терапия позволила добиться улучшения у 20 процентов пациентов.

В рамках нового исследования ученые пытались становить, можно ли применять этот же препарат для предотвращения рецидивов рака. Отметим, что при комплексном методе лечения, который включает в себя химиотерапию и хирургию, риск возвращения онкологии составляет 30-50 процентов.

Результаты работы продемонстрировали: пембролизумаб действительно эффективен. У некоторых участников эксперимента опухоли начали исчезать даже после первой дозы. В группе больных, где препарат дали еще до хирургического вмешательства, авторы исследования зафиксировали 100-процентную безрецидивность. А у почти половины испытуемых препарат смог уничтожить опухоли еще до операции.

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Кстати

В период пандемии коронавируса из-за напряженной ситуации в сфере здравоохранения многие онкобольные не смогли вовремя узнать о своем диагнозе. Подробнее об этом проблеме можно прочитать ЗДЕСЬ.

Дарья Балясникова