Ранее этот препарат уже использовали для лечения опухолей в области головы и шеи. Лекарство помогает поддерживать работу иммунной системы и усиливает атаку на раковые клетки. Препарат уже доказал свою эффективность: такая терапия позволила добиться улучшения у 20 процентов пациентов.

В рамках нового исследования ученые пытались становить, можно ли применять этот же препарат для предотвращения рецидивов рака. Отметим, что при комплексном методе лечения, который включает в себя химиотерапию и хирургию, риск возвращения онкологии составляет 30-50 процентов.