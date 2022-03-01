Рак легкого — один из частых онкодиагнозов, особенно у мужчин. В 15-20% встречается мелкоклеточный рак легкого (МРЛ), до 80% всех случаев — немелкоклеточный рак легкого (НМРЛ).
Выживаемость при раке легкого
При выявлении немелкоклеточного рака легкого на первой стадии — пятилетняя выживаемость составляет 92%. Но уже на 3 стадии этот показатель — около 60%, а на 4 стадии — не более 10-12%. Мелкоклеточный рак легкого более агрессивный — при нем пятилетняя выживаемость на 4-й стадии составляет всего около 1%.
О том, что делать, чтобы уберечься от тяжелого заболевания, кто в группе риска, как вовремя «поймать» рак легкого — какие анализы необходимы, и как быть, если диагноз уже поставлен, «Доктору Питеру» рассказала врач-онколог НМИЦ им. Блохина.
врач-онколог НМИЦ им.Блохина, научный сотрудник, к.м.н.
Как быстро прогрессирует рак легкого?
- К сожалению, рак легкого прогрессирует достаточно быстро. Основная проблема — бессимптомное течение на ранних стадиях, что связано с особой структурой легких. Развитие характерных для рака легкого симптомов, например, кашля или боли в груди, характерно уже для распространенного процесса.
Мелкоклеточный рак легкого, в свою очередь, характеризуется очень быстрым развитием и появлением отдаленных метастазов. И даже несмотря на хороший результат лечения, зачастую болезнь быстро возвращается.
С немелкоклеточным раком легкого все обстоит несколько иначе. В этом случае все зависит от гистологического подтипа. Чаще всего болезнь выявляется, когда происходит диссеминация, то есть имеются отдаленные очаги метастазирования.
При каких обстоятельствах чаще обнаруживают рак легкого?
- В большинстве случаев опухоль — случайная находка во время профосмотров или диспансеризации. Более того, на диагностику рака легкого повлияла и пандемия — в текущих эпидемиологических условиях люди стали намного чаще выполнять компьютерную томографию, что является одним из основных методов диагностики рака легкого.
Нередко за помощью обращаются пациенты с жалобами, которые пытаются обнаружить причину длительного кашля или повторяющихся пневмоний.
Как правило, в случае с пневмонией сначала проводят лечение с применением антибиотиков и, если ситуация не улучшается, врачи назначают углубленное обследование. Это так называемая дифференциальная диагностика — при которой исключают не подходящие по каким-то факторам заболевания.
И как раз одна из проблем выявления рака легкого — дифференциальная диагностика с туберкулезом и с профессиональными заболеваниями легких, такими как саркоидоз.
Типичный портрет пациента с раком легкого
Мужчина в возрасте 65 лет, который имеет длительный стаж курения (10 и более лет).
Женщина 50+, без курения в анамнезе.
У женщин рак легкого чаще связан с генетическими поломками, у мужчин — с накопленными за счет многих лет курения спорадическими (спонтанными) мутациями.
Важно понимать, что рак легкого — это не только болезнь курильщиков. Безусловно, курение является основным, но не единственным фактором риска.
Немалая доля случаев рака легкого обусловлена генетическими поломками, которые могут спровоцировать заболевание у людей любого возраста и пола.
Кто в группе риска по раку легкого?
- Помимо курения к факторам риска можно отнести контакт с асбестом, радоном, неблагоприятную экологическую обстановку, а также наличие хронических респираторных заболеваний — пневмонии, частых воспалений, запущенных бронхитов.
Какие анализы и обследования надо сдать?
- К сожалению, на сегодняшний день не существует стопроцентных мер профилактики. Как было упомянуто ранее, порой причиной развития рака являются генетические поломки, которые невозможно спрогнозировать и, соответственно, невозможно профилактировать.
В других случаях риск развития заболевания можно снизить с помощью отказа от активного и пассивного курения, контакта с асбестом и радоном и других факторов риска.
Важно внимательно относиться к своему здоровью — полностью долечивать пневмонии, бронхиты и ни в коем случае не запускать их.
Особую роль играет регулярное прохождение профосмотров и диспансеризации, выполнение хотя бы рентгенографии, а в идеале — компьютерной томографии (КТ) или позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ).
Рентгенография позволяет выявить недолеченные пневмонии или какие-то затемнения, которые потом стоит наблюдать и уточнять другими методами, в том числе и КТ.
Очень важно не затягивать, если появился кашель, слабость или боли в грудной клетке.
Безусловно, наличие жалоб должно стать поводом обращения к врачу, особенно в случаях, если симптомы беспокоят дольше трех недель. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением или прибегать к народной медицине.
Коронавирус и рак легкого
- К сожалению, пока что мы не имеем достоверной информации о том, как перенесенная коронавирусная инфекция влияет на развитие рака легкого и может ли она провоцировать развитие опухолей.
Я бы рекомендовала перенесшим коронавирус, и особенно тем, кто перенес заболевание в тяжелой форме, проходить дополнительные обследования и ни в коем случае не упускать из внимания любые появившиеся и продолжающиеся симптомы.
Рак легкого — что лучше делать, рентгенографию или КТ?
- К компьютерной томографии эффективнее обращаться людям, которые входят в группу риска:
мужчинам среднего возраста,
курильщикам,
занятым на вредных производствах,
проживающим в регионах с неблагоприятной экологической обстановкой,
пациентам с хроническими респираторными заболеваниями,
тем, кто уже имеет какие-то жалобы — кашель, одышку, слабость.
Во всех остальных случаях можно ограничиться рентгенографией с ее выполнением в дополнительных проекциях. Эта рекомендация относится к молодым людям, не имеющим каких-либо факторов риска и симптомов.
Очень важно обращать внимание на затемнения и изменения, которые вызывают даже малейшие сомнения. В такой ситуации стоит повторить исследование не через год, как это делается по плану, а через 2-3 месяца.
Важно наблюдать, как изменяются эти очаги. На ранних стадиях рак легкого не имеет симптомов и его очень легко пропустить, посчитав опухоль рубцом после пневмонии или туберкулеза.
Вопрос диагностики рака легкого один из самых острых и дискутабельных не только в России, но и во всем мире. И, к сожалению, здесь нет универсального средства диагностики.
Что делать, когда поставлен диагноз «рак легкого»?
- Прежде всего, ни в коем случае нельзя поддаваться панике. Необходимо понимать, что рак легкого можно и нужно лечить вне зависимости от стадии, на которой было выявлено заболевание.
На сегодняшний день в арсенал онкологов входит огромное количество средств и инструментов, которые позволяют улучшить качество и увеличить продолжительность жизни пациентов даже на поздних стадиях.
Главная задача — своевременно начать лечение. Потому и основной совет заключается в том, чтобы внимательно относиться к своему здоровью. Если появились жалобы, необходимо обсудить их с лечащим врачом.
При любых подозрениях и изменениях по данным компьютерной томографии или рентгенографии можно обратиться за помощью в онкологический диспансер по месту жительства.
Если вдруг с этим возникают проблемы, федеральные онкологические научные центры также принимают документы для медицинских консультаций — это и НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина, и МНИОИ им. П.А. Герцена, и множество других. Практически в каждом относительно крупном городе на сегодняшний день есть специалисты по лечению рака легкого и действует большое количество научных программ.
Рак легкого и народные средства
- Важно не затягивать и не ждать, пока симптомы пройдут сами, а сразу обращаться к врачу. Ни в коем случае не стоит заниматься самолечением и прибегать к народной медицине. Случается, что пациенты начинают принимать народные средства с натуральными ядами, которые приводят к разрушительным для здоровья последствиям и зачастую наносят даже больший вред, чем сама болезнь.
Возможна ли пересадка легкого?
- Опыт трансплантации печени при раке печени показал, что, к сожалению, такой метод не является эффективным и не обеспечивает стопроцентной гарантии того, что болезнь отступит, а опухоль не разовьется в трансплантированном органе.
На сегодняшний день трансплантация при раке легкого не относится к стандартам и не входит в рутинную практику. Еще раз хочется повторить, что мы уже сегодня располагаем широким арсеналом лекарственных средств, возможностями лучевой терапии и оперативного лечения.
Важно вовремя попасть в руки специалиста, при этом желательно сразу же обращаться к врачам, специализирующимся на лечении рака легкого.
Как лечат рак легкого в зависимости от стадии?
- На ранних стадиях, как правило, распространенным методом лечения является хирургическое вмешательство. В зависимости от расположения и характеристики опухоли, проводится удаление части, либо всего легкого.
Сегодня широко применяются малоинвазивные техники, которые позволяют проводить серьезные операции через маленькие косметические разрезы. Применение малоинвазивной техники позволяет пациенту восстановиться в кратчайшие сроки и выписаться из стационара с очень хорошим качеством жизни.
При более распространенных стадиях, когда затронуты уже лимфатические узлы, на помощь оперативному лечению приходят лучевая и лекарственная терапии.
Для диссеминированного процесса — то, что мы называем 4-ой стадией, характеризующейся метастатическим поражением других органов, существует множество эффективных лекарственных средств. К ним относятся таргетная, стандартная химио- и иммунотерапия.
Таргетная терапия эффективна при наличии точечных мутаций.
Иммунотерапия реактивирует иммунную систему человека и позволяет организму обнаруживать и уничтожать опухолевые клетки.
Наибольший интерес представляют комбинированные режимы, которые сочетают в себе стандартную цитотоксическую химиотерапию и иммунотерапию, либо иммунотерапию в комбинации с антиангиогенными препаратами, которые подавляют рост сосудов в опухоли.
На сегодняшний день мы можем комбинировать все эти методы и подключать их на разных этапах лечения, фактически подбирая лечение для каждого пациента индивидуально. Сейчас индивидуализация лечения становится все более актуальной, учитывается целое множество факторов и особенностей пациента, позволяя выбрать наиболее эффективное лечение.