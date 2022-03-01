Как быстро прогрессирует рак легкого?

- К сожалению, рак легкого прогрессирует достаточно быстро. Основная проблема — бессимптомное течение на ранних стадиях, что связано с особой структурой легких. Развитие характерных для рака легкого симптомов, например, кашля или боли в груди, характерно уже для распространенного процесса.

Мелкоклеточный рак легкого, в свою очередь, характеризуется очень быстрым развитием и появлением отдаленных метастазов. И даже несмотря на хороший результат лечения, зачастую болезнь быстро возвращается.

С немелкоклеточным раком легкого все обстоит несколько иначе. В этом случае все зависит от гистологического подтипа. Чаще всего болезнь выявляется, когда происходит диссеминация, то есть имеются отдаленные очаги метастазирования.

При каких обстоятельствах чаще обнаруживают рак легкого?

- В большинстве случаев опухоль — случайная находка во время профосмотров или диспансеризации. Более того, на диагностику рака легкого повлияла и пандемия — в текущих эпидемиологических условиях люди стали намного чаще выполнять компьютерную томографию, что является одним из основных методов диагностики рака легкого.

Нередко за помощью обращаются пациенты с жалобами, которые пытаются обнаружить причину длительного кашля или повторяющихся пневмоний.

Как правило, в случае с пневмонией сначала проводят лечение с применением антибиотиков и, если ситуация не улучшается, врачи назначают углубленное обследование. Это так называемая дифференциальная диагностика — при которой исключают не подходящие по каким-то факторам заболевания.

И как раз одна из проблем выявления рака легкого — дифференциальная диагностика с туберкулезом и с профессиональными заболеваниями легких, такими как саркоидоз.

Типичный портрет пациента с раком легкого

Мужчина в возрасте 65 лет, который имеет длительный стаж курения (10 и более лет).

Женщина 50+, без курения в анамнезе.

У женщин рак легкого чаще связан с генетическими поломками, у мужчин — с накопленными за счет многих лет курения спорадическими (спонтанными) мутациями.

Важно понимать, что рак легкого — это не только болезнь курильщиков. Безусловно, курение является основным, но не единственным фактором риска.

Немалая доля случаев рака легкого обусловлена генетическими поломками, которые могут спровоцировать заболевание у людей любого возраста и пола.