Как долго человек может находиться под наркозом

Ответ простой: как говорится, quantum satis, или «сколько необходимо». Все определяют медицинские показания в той конкретной ситуации, которая и порождает необходимость проведения анестезии.

«Наркоз без показаний не проводят, это не та процедура, которую мы выбираем — нужно или не нужно. Если проводится большая операция, сопряженная с техническими сложностями, с подключением, например, аппарата искусственного кровообращения, которая может длиться неопределенно долгое время — и 10, и 12, и 14 часов — анестезия будет проводиться столько, сколько необходимо хирургу и пациенту. Если человеку требуется, например, продленный медикаментозный сон, или, как часто говорят, медикаментозная кома, человек тоже будет в ней находиться столько, сколько показано», — говорит эксперт.

Про противопоказания к наркозу

Существуют шкалы для оценки анестезиологического риска. Самая удобная — это шкала Американского Общества Анестезиологов (ASA) , которая отражает тяжесть состояния пациента в баллах от 1 (здоровый пациент) до 5 (умирающий). Правильная оценка по шкале ASA позволяет выявить пациентов с высоким риском.

Для того, чтобы оценить анестезиологический риск по шкале ASA, а также выявить возможные противопоказания к проведению наркоза, необходимо провести тщательное обследование пациента. Врач должен собрать анамнез, назначить определенные анализы и исследования по мере необходимости. Это может быть электрокардиография, спирография, рентген/КТ органов грудной клетки, ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и так далее.

Если в ходе обследования выявляются какие-либо отклонения, могут потребоваться дополнительные исследования, а также консультации узкопрофильных специалистов.

«Но есть еще такое понятие — операция „по жизненным показаниям“. Если человека нужно экстренно оперировать, например, он умирает от кровотечения, от перитонита, от тяжелой травмы, то потенциальный риск от проведения анестезии не может быть решающим фактором. Человеку нужно спасать жизнь! А вот вид анестезиологического пособия уже выбирает анестезиолог: будет это общая, регионарная либо какая-то комбинация. Все определяется от вида оперативного вмешательство и от соматического статуса человека», — говорит врач.