Когда человек готовится к плановой операции, его может пугать не столько сама процедура, сколько тот факт, что он несколько часов будет под наркозом. Особенно нервничают те, кто ранее никогда не был под общей анестезией. В Сети можно встретить много мифов о наркозе: якобы, он опасен для здоровья, человек может не проснуться или наоборот, прийти в себя прямо во время операции.
Некоторые до последнего отказываются от хирургических вмешательств, потому что боятся страшных последствий. Врач-анестезиолог рассказала, какая бывает анестезия, какие бывают противопоказания и правда ли, что наркоз способен сократить срок жизни.
Наталья Хартукова
Реаниматология
Врач-анестезиолог, реаниматолог. Специалист национального агентства клинической фармакологии и фармации (клиника НАКФФ)
Про виды анестезии
«Многие говорят „наркоз“, хотя это не совсем правильно. Есть понятие „анестезия“. Она может быть общей (как раз наркоз) либо регионарной. Часто эти виды анестезии комбинируют», — рассказывает эксперт.
Общая анестезия делится на три этапа:
Первый — это седация, то есть сон, человек засыпает, его сознание отключается;
Второй — миорелаксация, или расслабление всех мышц организма, в том числе и основной дыхательной мышцы — диафрагмы. Это значит, что у человека отключается дыхание, его переводят на искусственную вентиляцию легких, во время общей анестезии за человека дышит аппарат;
Третий — это обезболивание, или анальгезия.
Есть еще такое понятие, как медикаментозный сон или медикаментозная седация, которая очень часто проводится при эндоскопических исследованиях (гастроскопия, колоноскопия), малоинвазивных операциях, а также при лечении зубов. В этом случае сознание отключено, но пациент дышит самостоятельно.
В основе регионарной анестезии лежит блокада нервных окончаний или проведения нервных импульсов от ткани в головной мозг при помощи специальных препаратов-анестетиков. То есть, у человека теряет чувствительность какая-то определенная часть тела: рука, нога, нижняя половина туловища. При этом он может быть в сознании.
Если хочется знать подробнее
Различают следующие виды регионарной анестезии:
Инфильтрационная (терминальная, местная) анестезия — блокада болевых импульсов непосредственно в зоне вмешательства, чаще всего выполняется хирургом;
Проводниковая — блокада нервных сплетений и отдельных нервов, которая проводится уже на удалении от зоны операции;
Нейроаксиальные (центральные) блокады — спинальная, эпидуральная и каудальная анестезии, а также их сочетания.
Спинальная анестезия широко применяется при оперативных вмешательствах ниже уровня пупка.
Эпидуральная анестезия — это «золотой стандарт» продленного обезболивания родов.
Каудальная анестезия находит применение в гинекологической и урологической практике. Существенные плюсы эпидуральной и каудальной анестезии — это возможность продлить обезболивание. Установленный катетер позволяет вводить пациенту местный анестетик даже после того, как операция завершится.
Надо ли готовиться к наркозу
«Если говорить про общую анестезию, когда пациент засыпает и его переводят на искусственную вентиляцию легких, то к такой процедуре человека, конечно, нужно готовить. Прежде всего — это голод в день операции. Накануне вечером можно позволить себе легкий ужин, не более. Никакую твердую пищу нельзя употреблять минимум за 6 часов до предполагаемой анестезии, прием воды нужно прекратить за 2 часа, а любых окрашенных жидкостей (чай, кофе, соки, морсы) — за 4 часа до общей анестезии», — поясняет Наталья Хартукова.
Перед медикаментозной седацией или медикаментозным сном, который сейчас очень часто используется в стоматологии, действуют аналогичные ограничения.
Как долго человек может находиться под наркозом
Ответ простой: как говорится, quantum satis, или «сколько необходимо». Все определяют медицинские показания в той конкретной ситуации, которая и порождает необходимость проведения анестезии.
«Наркоз без показаний не проводят, это не та процедура, которую мы выбираем — нужно или не нужно. Если проводится большая операция, сопряженная с техническими сложностями, с подключением, например, аппарата искусственного кровообращения, которая может длиться неопределенно долгое время — и 10, и 12, и 14 часов — анестезия будет проводиться столько, сколько необходимо хирургу и пациенту. Если человеку требуется, например, продленный медикаментозный сон, или, как часто говорят, медикаментозная кома, человек тоже будет в ней находиться столько, сколько показано», — говорит эксперт.
Про противопоказания к наркозу
Существуют шкалы для оценки анестезиологического риска. Самая удобная — это шкала Американского Общества Анестезиологов (ASA), которая отражает тяжесть состояния пациента в баллах от 1 (здоровый пациент) до 5 (умирающий). Правильная оценка по шкале ASA позволяет выявить пациентов с высоким риском.
Для того, чтобы оценить анестезиологический риск по шкале ASA, а также выявить возможные противопоказания к проведению наркоза, необходимо провести тщательное обследование пациента. Врач должен собрать анамнез, назначить определенные анализы и исследования по мере необходимости. Это может быть электрокардиография, спирография, рентген/КТ органов грудной клетки, ультразвуковое исследование вен нижних конечностей и так далее.
Если в ходе обследования выявляются какие-либо отклонения, могут потребоваться дополнительные исследования, а также консультации узкопрофильных специалистов.
«Но есть еще такое понятие — операция „по жизненным показаниям“. Если человека нужно экстренно оперировать, например, он умирает от кровотечения, от перитонита, от тяжелой травмы, то потенциальный риск от проведения анестезии не может быть решающим фактором. Человеку нужно спасать жизнь! А вот вид анестезиологического пособия уже выбирает анестезиолог: будет это общая, регионарная либо какая-то комбинация. Все определяется от вида оперативного вмешательство и от соматического статуса человека», — говорит врач.
Еще один популярный вопрос — кому точно нельзя общий наркоз. Тут точного ответа, увы, нет. Нельзя сказать, кому точно нельзя — все тоже зависит от ситуации. Иногда нужно давать общую анестезию, чтобы спасти жизнь человека, несмотря на все имеющиеся у него хронические заболевания.
Правда ли, что наркоз укорачивает жизнь
Нет, это абсолютная неправда, говорит Наталья Худякова. Это очень популярное заблуждение, которое не имеет ничего общего с реальностью.
Вспоминается анекдот, говорит врач. Он маленький, в нем всего две реплики:
- Почти 43% людей верят, что общая анестезия отнимает у пациента несколько лет жизни и передает их анестезиологу.
- Я уже почти 140 лет работаю анестезиологом, но такую чушь слышу впервые.
Какими могут быть последствия наркоза
Во-первых, важно помнить, что последствия могут быть от чего угодно — даже от принятой таблетки анальгина, которая может спровоцировать анафилактический шок, агранулоцитоз или кровотечение из-за язвы желудка.
Во-вторых, когда человека переводят на искусственную вентиляцию легких при общей анестезии, в трахею вводят интубационную трубку, от которой потом пациент может испытывать першение в горле, покашливать. Эти неприятные ощущения проходят в течение нескольких часов и точно никак не угрожают жизни и здоровью.
Некоторые жалуются на общую слабость, которая может быть обусловлена как наркозом, так и перенесенной операцией. Также сухость во рту, легкое головокружение, сонливость — вот самые распространенные последствия, которые достаточно быстро проходят.
Что происходит с организмом человека, когда он под наркозом
При общей анестезии человек глубоко спит и не чувствует боли, все мышцы расслабляются, а метаболические процессы замедляются. «Анестезия» дословно переводится с греческого как «без чувства», а «наркоз» — засыпание (narcosis — латынь), а с греческого же — «онемение», «оцепенение». То есть организм работает в режиме «замедленного действия». Когда операция заканчивается и пациент просыпается, то все привычные процессы быстро приходят в норму, заключила эксперт.
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