Страх 2. Через эндоскоп можно «подхватить» какие-нибудь инфекции

Гипотетически такое возможно, поскольку эндоскоп относится к многоразовым инструментам — до вас с его помощью могли проводить исследования сотням и даже тысячам человек. Но на практике это маловероятно, если речь не идет о явных и грубых нарушениях правил дезинфекции.

Некоторые вспоминают о скандале в США, который был несколько лет назад: сообщалось, что чисто технически даже при полной дезинфекции эндоскопы нельзя полностью очистить, на них могут остаться опасные бактерии. Но тогда речь шла об определенном виде эндоскопов — дуоденоскопах, которые применяются при операциях на желчных и панреатических протоках (РХПГ — ретроградная холангиопанкреатография). Дело в том, что у них особая конструкция с боковым расположением оптики, рабочего инструмента и специальным подъемником (элеватором), что усложняет дезинфекцию.

Эндоскопы для ФГДС и колоноскопии устроены иначе. Их обработка после каждого пациента строго регламентирована на законодательном уровне — подробно расписано, какими средствами ее проводить, как долго и так далее. Причем они не требуют стерилизации — это общее понятие. Как, например, у анестезиологов — есть наркоз, а есть седация.

Эндоскопы для исследования ЖКТ проходят обработку в режиме ДВУ — дезинфекцию высокого уровня, которая позволяет полностью очищать инструмент. ДВУ бывает ручной, но сейчас почти во всех клиниках для этого используются моечно-дезинфицирующие машины (МДМ). То есть человеческий фактор при обработке фактически сведен к нулю.

Страх 3. Можно заразиться коронавирусом

Через эндоскопическую аппаратуру нельзя заразиться коронавирусом, если опять же не нарушать правила обработки. Коронавирус — не бактерия, он передается в основном воздушно-капельным путем. А гастроскопия — контактный метод исследования. Конечно, гипотетически можно предположить, что если не продезинфицировать эндоскоп и оставить на нем следы слизи предыдущего пациента, — можно заразиться. Но это только гипотетически.

Повторю, процесс обработки инструментов после исследования строго прописан и контролируется. А в кабинете врача этот инструмент тоже не висит где-то на гвоздике в свободном доступе — он хранится в специальных шкафах, в которых создается стерильная атмосфера. Согласно правилам, в этих шкафах эндоскопы могут находиться до 3-х суток, а потом снова проходят цикл дезинфекции. Врач же достает инструмент из шкафа непосредственно перед проведением исследования.

Страх 4. Если возьмут биопсию во время исследования, будет больно

Боли не будет. Человек, даже будучи в сознании, не почувствует, что у него «отщипнули» кусочек ткани для проведения гистологии. Внутри органов ЖКТ — на слизистой оболочке пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки, фрагмент которой берут для биопсии, — нет болевых рецепторов. Поэтому пугаться биопсии при ФГДС не стоит.