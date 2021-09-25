Диагностика и профилактика в «одном флаконе»
Единственный эффективный метод диагностики и профилактики рака толстой кишки, который в России входит в топ-5 самых распространенных онкологических заболеваний, — колоноскопия. При обследовании толстой кишки врач-эндоскопист может не только обнаружить полипы, но и заодно сразу удалить их, тем самым предотвратив развитие опухоли. Возможно также и одновременное удаление злокачественного новообразования, если оно пока на самой ранней стадии.
Как рассказал заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы Олег Орлов, не все доброкачественные образования в толстой кишке способны перерождаться в рак — аденокарциному. Практически в 100 процентах случаев он возникает из аденоматозных полипов.
Олег Орлов
Эндоскопия
Врач-эндоскопист, заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы
- Сначала в кишке появляется скопление клеток, которые выступают над поверхностью слизистой оболочки — они похожи на бугорок. Полипом называется любое такое выступающее образование. Они бывают разные по структуре, но самая большая вероятность развития рака связана именно с аденомами, которые подразделяют на ворсинчатые, зубчатые, тубулярные. Встречаются также воспалительные полипы — гиперпластические, у них нет шансов прогрессировать в рак. Внешне они похожи на аденому, но на самом деле представляют собой обычную ткань, только гиперплазированную — увеличенную в размерах, — сказал Олег Орлов.
Однако принято удалять все обнаруженные полипы. Понять, какой именно из них представляет онкориск, не всегда возможно при осмотре кишки.
- Есть определенные признаки злокачественных процессов, которые врач может увидеть при проведении колоноскопии. Например, изъязвление в пределах полипа или изменение ямочного рисунка на поверхности. Но окончательный ответ, что это за полип и насколько он опасен, даст только морфолог после гистологического анализа ткани. Поэтому принято удалять все полипы, а кусочки тканей потом отправлять в лабораторию. Полипэктомия (удаление полипов) относится к малоинвазивным операциям, при этом некоторые полипы можно удалить только в условиях стационара, — объяснил доктор.
По словам врача, на самом деле процесс перерождения полипов в рак занимает не меньше 10 лет, что позволяет эффективно применять колоноскопию в качестве скрининга.
Колоноскопия — эндоскопическое исследование толстой кишки. Врач с помощью специального гибкого инструмента — видеоколоноскопа проводит осмотр нижних отделов желудочно-кишечного тракта вплоть до подвздошной кишки: анального сфинктера — прямой кишки — сигмовидной кишки — нисходящей ободочной кишки, которая в области селезенки делает изгиб (селезеночный изгиб) — поперечной ободочной кишки, которая уже в области печени делает поворот (печеночный изгиб) — восходящей ободочной кишки — слепой кишки с аппендиксом — и в итоге через баугиниеву заслонку (место перехода толстой кишки в тонкую) аппарат может пройти еще немного вдоль подвздошной кишки.
Для профилактики рака колоноскопию рекомендуют проходить всем мужчинам и женщинам после 50 лет — раз в 3-5 лет, но в зависимости от «находок» этот период может быть сокращен.
Когда не стоит откладывать колоноскопию
По словам доктора, полипы, в том числе и представляющие риск рака, могут расти в толстой кишке незаметно для человека — без особых болей или других симптомов. Только когда они достигают больших размеров — в несколько сантиметров могут появиться тревожные признаки, хотя тоже не обязательно.
Тревожные признаки, которые могут указывать на образование полипов и опухолей в толстой кишке:
тянущие боли или спазмы (волнообразные приступы боли) в животе;
любые выделения крови из прямой кишки при дефекации (возникают из-за травмирования или изъязвления полипов, опухолей);
появление запоров;
необычные формы и вид стула (к примеру, он вдруг становится лентовидным или приобретает форму «овечьего горошка»);
анемия (снижение уровня гемоглобина).
Как отмечает Олег Орлов, эти симптомы игнорировать нельзя, но и думать сразу о плохом, накручивать себя тоже не стоит. Те же запоры или боли в животе могут быть и без всяких полипов и опухолей. В любом случае один или несколько симптомов — повод понаблюдать за своим состоянием и при необходимости проконсультироваться с врачом и пройти колоноскопию.
- Анемия тоже далеко не однозначный признак, но в некоторых случаях может указывать на злокачественные опухоли. При этом никаких других изменений может больше не быть — человек не теряет вес, у него нет запоров. Просто снижение гемоглобина и все. У меня было много пациентов, у которых выявлялись опухоли в кишке, но при этом не было никакой анемии. И, наоборот, такие, у которых из признаков была только анемия, а впоследствии обнаруживались опухоли в правых начальных отделах толстой кишки, — говорит заведующий эндоскопическим отделением Елизаветинской больницы.
Еще один известный метод скрининга (массового обследования здоровых людей, у которых пока нет жалоб) на рак толстой кишки — анализ кала на скрытую кровь. Однако и он, по словам доктора, не всегда указывает на рак.
- Анализ кала на скрытую кровь более простой и дешевый метод, при этом не слишком чувствительный и специфичный. Даже если кровь обнаружат, это опять же не говорит о том, что у человека обязательно рак. Пациента направят на колоноскопию, которая все расставит по своим местам. Причиной кровотечений могут стать опухоли, крупные полипы, воспалительные заболевания кишечника, в частности, язвенный колит, анальные трещины или банальный геморрой. Но бывает, что источник кровотечений обнаружить не удается — при колоноскопии ничего подозрительного в толстой кишке не находят. Тогда это будет считаться вариантом нормы, — резюмировал Олег Орлов.
Статистика
В России рак толстой кишки входит в топ-5 самых частых онкологических заболеваний. В среднем показатель заболеваемости составляет примерно 16,2 на 100 тыс. населения.
Как ранее сообщал главный внештатный онколог Петербурга Дмитрий Гладышев, рак ободочной кишки (отдел толстой кишки) в 2018 году был вторым по распространенности — его доля составила 8,6% от числа всех выявленных случаев новообразований. По вкладу в структуру смертности он оказался тогда на третьем месте (9,7%), уступив раку трахеи, бронхов и легкого (13,8% случаев) и раку желудка (почти 10%).
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