- Сначала в кишке появляется скопление клеток, которые выступают над поверхностью слизистой оболочки — они похожи на бугорок. Полипом называется любое такое выступающее образование. Они бывают разные по структуре, но самая большая вероятность развития рака связана именно с аденомами , которые подразделяют на ворсинчатые, зубчатые, тубулярные. Встречаются также воспалительные полипы — гиперпластические, у них нет шансов прогрессировать в рак. Внешне они похожи на аденому, но на самом деле представляют собой обычную ткань, только гиперплазированную — увеличенную в размерах, — сказал Олег Орлов.

Однако принято удалять все обнаруженные полипы . Понять, какой именно из них представляет онкориск, не всегда возможно при осмотре кишки.

- Есть определенные признаки злокачественных процессов, которые врач может увидеть при проведении колоноскопии. Например, изъязвление в пределах полипа или изменение ямочного рисунка на поверхности. Но окончательный ответ, что это за полип и насколько он опасен, даст только морфолог после гистологического анализа ткани. Поэтому принято удалять все полипы, а кусочки тканей потом отправлять в лабораторию. Полипэктомия (удаление полипов) относится к малоинвазивным операциям, при этом некоторые полипы можно удалить только в условиях стационара, — объяснил доктор.

По словам врача, на самом деле процесс перерождения полипов в рак занимает не меньше 10 лет, что позволяет эффективно применять колоноскопию в качестве скрининга.